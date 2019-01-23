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23.01.2019, 14:40

Она идет! 10 вещей со съезда Тимошенко, которые нас удивили

Она идет! 10 вещей со съезда Тимошенко, которые нас удивили - Фото
Юлия Тимошенко (Фото - LIGA.net)

Тимошенко провела съезд, выдвинувший ее в президенты. Приехали около 10 тыс человек - многие предпочли селфи с ней, чем с Пономаревым и Приходько

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Третье выдвижение Юлии Тимошенко на пост президента состоялось на 100-летие Соборности. Команде политика удалось опередить с этой идеей Петра Порошенко и занять лучшую дату до старта кампании.

С экранов Дворца спорта политическая история Тимошенко демонстрировалась как эпическая борьба против олигархов. Технологи ее команды прошлись по чувствительным местам сознания украинцев: имперские гонения украинской речи, массовые расстрелы интеллигенции, Голодомор и героическая защита Донецкого аэропорта от российской армии.

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В итоге - внушительное шоу, напускная религиозность и смешанные с популизмом громкие обещания. Юлия Тимошенко вступила в гонку ярко и масштабно. И вот 10 вещей, которые отметил журналист LIGA.net.

1. Добилась участия Филарета

Партийное торжество открыл почетный патриарх Филарет. Он призвал Батькивщину способствовать единению между украинцами. И подчеркнул, что "враги знают слабость украинцев - мы часто разъединены". По его словам, правда в войне с Россией - на стороне Украины: "Если с нами правда, то с нами Бог, а там где Бог, там всегда победа". Филарет убежден, что именно поэтому Украина получила томос. При этом он вспомнил о вкладе главного конкурента Тимошенко - Петра Порошенко.

Завершил выступление прочтением молитвы Отче наш. "Я хочу чтобы и ваша партия способствовала единению и хочу, чтобы вас благословил бог" - сказал он. После выступления почетный патриарх медленно, но самостоятельно покинул сцену. А уже через час из рук президента получил звезду Героя Украины.

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2. Посягнула на тему Порошенко

В лексиконе Тимошенко "соборность" синоним "религиозности". Во время мероприятия она неустанно подчеркивала, что томос - историческое событие для Украины, экраны часто возвращались к религиозному оформлению. Тимошенко пообещала, что в будущем будет способствовать превращению церковной митрополии ПЦУ в патриархат. В самые эмоциональные моменты съезда над сценой загорались прожекторы, появлялся хор в белых блузах, исполняющий религиозные и патриотические песни.

3. Позвала Кравчука и осколки регионалов

На съезде можно было увидеть народного артиста Украины Александра Пономарева. Он уже пел на встречах Тимошенко с избирателями. Сегодня он сидел в компании дипломата Маркияна Лубкивского.

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Среди приглашенных была певица Анастасия Приходько, первый президент Украины Леонид Кравчук, а также исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Последнего в СМИ связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. В зале также сидели представители проекта Новые лидеры Геннадий Друзенко и Константин Андриюк. Еще один из соучредителей и бывший член Партии регионов Владимир Семиноженко.

Также среди гостей съезда обнаружился седовласый экс-премьер Анатолий Кинах. Комментируя журналисту LIGA.net возможное возвращение в большую политику в команде Тимошенко, он сказал, что в будущем не собирается держаться в стороне от государственных процессов.

4. Ответила на сплетни о семье

Как-бы комментируя слухи о том, что она много лет не живет со своим мужем, Тимошенко несколько раз подчеркнула, что она очень любит и уважает супруга. Александр Тимошенко присутствовал в зале.

Тимошенко также ответила на многие другие претензии в свой адрес. Например, что женщина не может быть эффективным главнокомандующим. На это экс-премьер напомнила, что в шести из 29 стран-членов НАТО министерства обороны возглавляют женщины. Да и вообще, считает она, самым лучшим главнокомандующим в истории Украины была княгиня Ольга - за время ее правления Киевская Русь прирастала новыми землями.

Также Тимошенко напомнила, что премьер-министром и главнокомандующим Великобритании во время Фолклендской войны в 1982 году была Маргарет Тэтчер.

"Все, что положено делать настоящему главнокомандующему, я буду делать с высокой ответственностью и профессионализмом", - пообещала Тимошенко.

Юлия Тимошенко с супругом (фото - пресс-служба Батькивщины)

По ее словам, одна из главных технологий штаба Порошенко - обвинения в связях с Кремлем. "Всех, кто не покорился власти, клеймят рукой Кремля", - сказала политик.

5. Заручилась поддержкой Саакашвил

Михаил Саакашвили обратился к Юлии Тимошенко на фоне нью-йоркских небоскребов. Зимой прошлого года политика насильно депортировали в Варшаву и запретили въезд в Украину. "Мы помним 2008 год. Хочу поблагодарить за гуманитарную помощь. Она одна из первых, кто приехал в Варшаву поддержать меня", - обратился к съезду экс-президент Грузии. Саакашвили пожелал удачи ей на следующих выборах и "победить банду Порошенко".

6. Давила на эмоции

Для усиления эмоционального фона Тимошенко использовала исторические травмы Украины. Например, от темы соборности она перешла к потере государственности. На примере романа Черная рада политик напомнила как украинцы перессорились между собой и власть в Гетманщине перешла к Москве. Она коснулась Голодомора, притеснений украинской речи в Российской империи. Напомнила об убийствах украинской интеллигенции в СССР. В деталях описывала каждый исторический факт, принесший народу травмирующий опыт.

7. Использовала ветеранов АТО

Историческую тематику Тимошенко продолжила минутой молчания, чтобы почтить погибших воинов. Неожиданно она пригласила на сцену ветеранов-киборгов. Двое мужчин в военной форме переглянулись между собой и решили не подниматься. Они рассказали, что на самом деле не все поднявшиеся на сцену ветераны защищали аэропорт. Переживший Иловайск, военный врач Всеволод Стеблюк выступил на съезде. Он не увидел  в этом конфликта интересов. "Я тут как гражданин. Чего мне ждать от командования? Они могут меня только отправить на фронт, но там я уже был" - сказал он LIGA.net.

8. Грамотно подобрала массовку

Большая группа людей командовала делегатами съезда: встали, хлопаем, сели. Мужчина с рацией перемещался между рядами и управлял массовкой на флангах зала, где посадили студентов Молодой Батькивщины из регионов. Именно они создавали эмоциональный фон в зале. Студенты из Ровенского гуманитарного университета (РГГУ) Дмитрий и Анна рассказали LIGA.net, что приехали не за деньги, что их никто не заставлял. Они не относят себя к молодым партийцам Тимошенко и говорят, что приехали для массовки. Фон создавали - партийцы Батькивщины.

9. Охотники за селфи

К массовке добавились и фанаты. Как только Тимошенко закончила выступление - они просто оккупировали сцену, не обращая внимания на поющего Александра Пономарева. Он так и продолжал невозмутимо петь, окруженный толпой. Тимошенко еще 15 минут не отпускали со сцены.

10. Обещала все, всем и сразу

- Тимошенко пообещала уйти, если ей не удастся за 100 дней показать первые результаты. "С полной ответственностью заявляю. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто пойду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня", - пообещала она.

- Первоочередной задачей Тимошенко считает увеличение зарплат и пенсий до $1 тыс спустя 5 лет работы.

- Долгосрочные микрокредиты без залога не более, чем под 3% годовых - на основе обязательного страхования рисков.

- Страховая медицина. Медицинская страховка будет включать полное обеспечение гражданина медуслугами всех уровней высокого качества.

- Работа над восстановлением территориальной целостности. Расширение переговоров в формате Будапешт плюс.

- Новая конституция Украины и уменьшение численности парламента до 350 депутатов.

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Дмитрий Бобрицкий
журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: президентские выборы, юлия тимошенко, партийный съезд
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