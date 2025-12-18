В 2022 году у России были деньги, оружие, обученная армия и эффект неожиданности. Сейчас все, что могло ухудшиться, ухудшилось

Правда ли, что российская экономика на грани краха и империя скоро развалится?

Нет.

Но правда в том, что Россия сейчас находится в самой слабой позиции, начиная с 2022 года. И пока продолжается война, ситуация будет постоянно ухудшаться. И все эти воинственные заявления Путина, где он снова показал Европе "кузькину мать" и снова поставил на боевое дежурство "Орешник", не должны вводить в заблуждение.

В 2022 году у России были деньги, оружие, обученная армия и эффект неожиданности. Сейчас все, что могло ухудшиться, ухудшилось.

Россия исчерпала запас накопленных нефтедолларов. 30 лет накоплений были сожжены в войне. Российская экономика перестала работать в режиме "берем деньги, тратим на войну, получаем экономический рост". Экономический рост закончился. Потому что держался на сжигании государственных денег. Которые закончились.

Деньги брать негде, можно только печатать. Каждый день печати будет приближать к условной "Венесуэле" – с галопирующей инфляцией и дефицитом товаров. Не сразу, но вполне однозначно. А дефицит бюджета будет оставаться на безумном уровне, пока идет война. Потому что война – это очень дорого.

И позволить себе инфляцию они не могут, потому что нужно снижать ключевую ставку, чтобы хоть как‑то заработала невоенная экономика. Вот такая ловушка. И решения у этой дилеммы нет. Потому что для войны нужно печатать деньги. А печать не позволяет забыть об инфляции. А инфляция не позволяет иметь долгосрочные дешевые деньги, которые нужны экономике.

Можно ослабить рубль, и это поможет перекрыть небольшую часть дефицита бюджета. Но это спровоцирует еще большую инфляцию. И снова тот же круг.

Конечно, если они будут перекрывать дефицит бюджета всего лишь в течение года печатным станком, катастрофы не случится. Просто углубится кризис. И это может подпитывать иррациональность Путина, который не чувствует, что его часы тикают. Однако ситуация будет ухудшаться с каждым днем печати, ослабляя и без того самую слабую позицию с 2022 года.

К тому же именно сейчас цены на нефть находятся на минимуме с 2021 года. А сам рынок для России стал более ограниченным. Газовый рынок Европы потерян вообще. И в среднесрочной перспективе его уже не вернуть.

У России нехватка трудовых ресурсов. Российской экономике нужна миграция. Но одновременно в России доминирует фашизм, где призывают ненавидеть "других". И снова ловушка.

Без миграции стагнация в экономике будет еще глубже. А миграция невозможна, потому что в обществе распространяют атмосферу ненависти, а мигрантов хотят сразу отправлять на войну. Снова ловушка.

Россия исчерпала запас вооружений, накопленный за 80 лет, еще со времен Советского Союза. Да, они делают ракеты, делают больше дронов, но у них больше не осталось всех этих танков, БТР и прочего, что лежало на складах со времен Брежнева и готовилось к походу на Берлин, Париж или Вашингтон.

Дроны и ракеты могут бить по нашей энергетике. Но именно они не являются решающими на фронте. Так что это оружие для украинского тыла. Его много. Но оно предназначено для ударов по нашим мозгам. А там, все‑таки, мы сами себе хозяева. По крайней мере, должны быть.

Ну и неожиданным сейчас было бы примирение России, а не продолжение войны. И это не анализ соотношения сил Украины и России или России и Европы. Это о динамике самой России. И это единственное, что может побудить Путина вести настоящие переговоры. Если он рационален.

Но вот здесь и возникает самый большой вопрос. И когда он несет что‑то про "подсвинков", вопрос о его рациональности только растет. Особенно когда человек, который очень быстро ослабил свою страну, надувает щеки и говорит, что Россия, наконец, обрела настоящий суверенитет.

