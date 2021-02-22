В конце января Слуга народа запустила мобильное приложение, в котором разработчики создали рейтинг деструктивности и теперь в любую секунду можно посмотреть, кто чаще других голосует против воли президента Владимира Зеленского. Часть "слуг" недовольны и считают приложение необъективным. В дальнейшем показатели могут стать основанием для "профилактических бесед" в Офисе президента, а у лидеров деструктивности в местных советах будут забирать мандаты.
Как работает мобильное приложение Слуги народа – в материале LIGA.net.
ПОЧТИ БОЛЬШОЙ БРАТ
Летом 2019 года будущий глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал систему мониторинга "Большой брат" – программу, которая должны выявлять аномалии в голосованиях нардепов. Система должны была анализировать открытые данные с сайта Верховной Рады о том, как голосуют депутаты за каждый законопроект.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", – говорил тогда Арахамия.
При этом в проекте Арахамии планировалось анализировать только определенные законопроекты. "Это так называемые виповские законы. Это законопроекты из предвыборной программы президента и судьбоносные, которые нужны для МВФ (а-ля Бюро экономической безопасности и реформа СБУ)", – рассказал LIGA.net собеседник в руководстве фракции. В конечном итоге идея Арахамии не взлетела.
Давид хотел, чтобы искусственный интеллект показывал взаимосвязь. Но когда понял, как устроена политика, он от этой глупой идеи отказался. Зачем какие-то интеллекты, когда всем понятно, кто в какой группе, – объясняет один из руководителей фракции
К концу 2019 года турборежим Слуги народа все чаще стал давать сбои. Идея с "Большим братом" снова стала актуальной. "Где-то в феврале 2020 года в разгар скандалов с Андреем Богданом, Миша Крячко (глава комитета по вопросам цифровой трансформации, – ред.) пришел к руководству фракции и говорит, что нужно что-то делать. Есть хорошие депутаты, которые голосуют, а есть плохие. Поэтому он придумал рейтинг деструктивности и показал mash-up потенциального приложения. Его спросили: "Это "Большой брат?". Он говорит: "Почти", – вспоминает собеседник в руководстве фракции.
Почти год приложение находилось в разработке и полноценно запустилось в конце января 2021-го. 26 января фотографы Букв зафиксировали, как "слуги народа" устанавливают приложение на телефон и знакомятся с интерфейсом.
КАК УСТРОЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение называется "Фракция СН" и доступно для загрузки в App Store и Google Play. Правда, для обычного пользователя функционал приложения существенно ограничен и носит исключительно справочный характер. Полный функционал доступен для депутатов при регистрации по номеру телефона, объяснил первый замглавы фракции Александр Корниенко в эфире Радио НВ.
Президент Зеленский видел приложение и оно установлено у него на планшете, рассказал собеседник в руководстве фракции.
Первые два раздела депутатской версии приложения предназначены для коммуникации. В разделе "Фракция" сообщения может отправлять только высшее руководство фракции, то есть Арахамия и Корниенко. В разделе "Группы" есть та же функция, где оповещения отправляют главы групп.
"Со временем мы хотим перевести всех на оповещения из WhatsApp в это приложение. Общение в чате WhatsApp останется, потому что в приложении им никто пользоваться не будет", – говорит LIGA.net один из руководителей фракции. Касательно оповещений, то руководство фракции хочет использовать для этого только приложение, чтобы уменьшить "сливы" скриншотов в медиа.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
У каждого депутата есть уникальный номер приложения, который виден на заднем фоне. И по скриншоту будет ясно, кто именно из депутатов его сделал. "Это хороший инструмент для борьбы со сливом информации", – считает нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Но поскольку при желании номер можно закрасить в фоторедакторе, то сейчас разработчики тестируют функцию, чтобы номер был виден только для админов.
Бывшей коллеге Дубинского по телеканалу 1+1 Василевской-Смаглюк это не нравится. "В пробных голосованиях не видно, как голосуют остальные. Раньше в чатике группы депутаты ставили "+" или "-". Было видно, чего ожидать от коллег. А сейчас все голосуют анонимно", – жалуется нардеп.
Последнее место – за группой Александра Трухина. Примечательно, что у Трухина нет официального статуса замглавы фракции, а его группа было сформирована только осенью 2020 года.
В разделе "ТОП" депутаты могут посмотреть рейтинги эффективности, деструктивности, посещаемости, а также лидеров по критериям "воздержался" и "против". Больше всего голосовал "против" воли фракции Александр Качура (25 раз). Максим Бужанский на четвертом месте с 14 "против".
КТО САМЫЙ ДЕСТРУКТИВНЫЙ
Самым спорным разделом приложения оказался рейтинг деструктивности. Для его формирования учитываются голосования, которые фракция решила поддержать. К примеру, недавнее голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Фракция приняла решение поддержать. Кто проголосовал "против", воздержался или отсутствовал – "набрали деструктивности".
При этом на рейтинг депутатов влияют и голосования за правки к законопроектам, поддержанные на уровне фракции. "Если человек на больничном или уехал в составе делегации ПАСЕ, это тоже влияет на уровень деструктивности. Сейчас этот баг исправляется. Добавляется возможность ручной модерации, чтобы можно было учитывать уважительные причины отсутствия", – рассказал LIGA.net собеседник в руководстве фракции.
Его коллега по руководству фракции скептически настроен к этому показателю. "Его нужно считать или по десяти важным законам в месяц и тогда он будет справедливым. Или не считать вообще. Потому что, если мы считаем по всем правкам, то будет куча депутатов, которые верны президенту и все голосуют, но вышли на 10 минут в столовую и в итоге их деструктивность растет", – считает собеседник LIGA.net.
Согласна с ним Василевская-Смаглюк: "Я могу пропустить несколько голосований, потому что находилась на третьем этаже в ложе прессы, и моя деструктивность повышается. Я считаю, что конструктивность депутата должна исчисляться количеством проголосованных законопроектов и правок, которые он подал".
Поддерживает коллегу Качура. "Это все необъективно. Все высчитывается по мнению разработчиков. Если ты видишь, что это вредный законопроект и не голосуешь с фракцией, то это не говорит о твоей деструктивности и некомпетентности", – заявил он в комментарии LIGA.net.
К тому же, по словам Качуры, некоторые депутаты считают, что это шпионское приложение: "В алгоритме приложения записано, что он фотографирует экран. Разработчики сказали, что это нормально и все приложения собирают эти данные".
В руководстве фракции признаются, что приложение и рейтинг деструктивности носят пока информационный характер "мягкой педагогики". "Программа каждый день присылает уведомления, насколько твоя деструктивность за день выросла/упала. Она помогает напоминать депутатам о важности посещения заседаний и голосований даже за правки. Она носит информационно-мотивирующий характер и держит депутатов в тонусе", – говорит один из руководителей фракции.
При этом говорить об эффективности приложения пока рано, считает собеседник в руководстве фракции. По его словам, оно должно выйти на проектную мощность, когда все будут им постоянно пользоваться. При этом подчеркивает: в будущем приложение будет основанием для разговора с лидерами рейтинга деструктивности.
"Главы групп приходят и просят помочь отдельным депутатам. Мы открываем рейтинг, смотрим на каком месте их группа или отдельные депутаты, и в зависимости от места в рейтинге даем ответ", – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции.
"БОЛЬШОЙ БРАТ": ВЕРСИЯ LIGA.NET
В процессе подготовки материала LIGA.net рейтинг деструктивности в приложении Слуги народа обновлялся несколько раз. Для сравнения мы сделали альтернативный вариант рейтинга сплоченности фракции президента. Разваливается ли фракция президента, если проанализировать почти 1000 голосований?
Для подсчетов мы использовали данные с сайта Верховной Рады только важные голосования за законопроекты — за основу и в целом (суммарно 927 голосований). Для выявления групп среди фракции мы использовали сетевой анализ (алгоритм модулярности). Сила связей между депутатами — это процент совместных голосований. Для визуализации мы использовали алгоритмы Fruchterman Reingold и Force Atlas 2. Чем ближе депутаты на графе, тем больший процент.
Нынешний состав парламента начал работать в конце августа 2019-го. Если анализировать важные голосования за весь период, то фракция выглядит сплоченно — средний уровень совместных голосований между депутатами 79%. Но есть негативная новость — он уменьшается с каждым месяцем.
До весны 2020 найти раскольников было сложно. Один из первых расколов произошел в прошлом мае, когда голосовали за антиколомойский закон. Стали заметны люди, поддержавшие Коломойского.
После этого средний уровень совместных голосований изменился. Связь депутатов с 84% начала падать, пока спустя девять месяцев не достигла 74%. На графике это видно: депутаты были "ближе", а после – распорошились, алгоритм выделил больше групп.
"В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ ЭТО БУДЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ "БОЛЬШОЙ БРАТ"
В планах доработать раздел "Комитеты", чтобы можно было наглядно видеть эффективность каждого "слуги". "Пропустил три комитета? Нужно разобраться – болел или его кто-то хорошо попросил", – отметил LIGA.net собеседник в руководстве СН.
Партия уже создает аналогичное приложение для местных советов. "Никто не понимает, как они голосуют. Создаем инфраструктуру", – говорят в СН. В этом случае самых неэффективных с осени смогут лишать мандата, когда вступит в силу "императивное законодательство".
"Рейтинг деструктивности практически полностью совпадает с раскладами во фракции. Группы проявляют себя через голосования. Группа Коломойского – самая деструктивная", – резюмирует собеседник.
Читайте также: "Большой брат" Слуги народа: три депутата-отступника и еще семь на подходе. Кто они?
Комментарии