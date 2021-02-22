В конце января Слуга народа запустила мобильное приложение, в котором разработчики создали рейтинг деструктивности и теперь в любую секунду можно посмотреть, кто чаще других голосует против воли президента Владимира Зеленского. Часть "слуг" недовольны и считают приложение необъективным. В дальнейшем показатели могут стать основанием для "профилактических бесед" в Офисе президента, а у лидеров деструктивности в местных советах будут забирать мандаты.

Как работает мобильное приложение Слуги народа – в материале LIGA.net.

ПОЧТИ БОЛЬШОЙ БРАТ

Летом 2019 года будущий глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал систему мониторинга "Большой брат" – программу, которая должны выявлять аномалии в голосованиях нардепов. Система должны была анализировать открытые данные с сайта Верховной Рады о том, как голосуют депутаты за каждый законопроект.

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"Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", – говорил тогда Арахамия.

При этом в проекте Арахамии планировалось анализировать только определенные законопроекты. "Это так называемые виповские законы. Это законопроекты из предвыборной программы президента и судьбоносные, которые нужны для МВФ (а-ля Бюро экономической безопасности и реформа СБУ)", – рассказал LIGA.net собеседник в руководстве фракции. В конечном итоге идея Арахамии не взлетела.

Давид хотел, чтобы искусственный интеллект показывал взаимосвязь. Но когда понял, как устроена политика, он от этой глупой идеи отказался. Зачем какие-то интеллекты, когда всем понятно, кто в какой группе, – объясняет один из руководителей фракции

К концу 2019 года турборежим Слуги народа все чаще стал давать сбои. Идея с "Большим братом" снова стала актуальной. "Где-то в феврале 2020 года в разгар скандалов с Андреем Богданом, Миша Крячко (глава комитета по вопросам цифровой трансформации, – ред.) пришел к руководству фракции и говорит, что нужно что-то делать. Есть хорошие депутаты, которые голосуют, а есть плохие. Поэтому он придумал рейтинг деструктивности и показал mash-up потенциального приложения. Его спросили: "Это "Большой брат?". Он говорит: "Почти", – вспоминает собеседник в руководстве фракции.

Почти год приложение находилось в разработке и полноценно запустилось в конце января 2021-го. 26 января фотографы Букв зафиксировали, как "слуги народа" устанавливают приложение на телефон и знакомятся с интерфейсом.

КАК УСТРОЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение называется "Фракция СН" и доступно для загрузки в App Store и Google Play. Правда, для обычного пользователя функционал приложения существенно ограничен и носит исключительно справочный характер. Полный функционал доступен для депутатов при регистрации по номеру телефона, объяснил первый замглавы фракции Александр Корниенко в эфире Радио НВ.

Президент Зеленский видел приложение и оно установлено у него на планшете, рассказал собеседник в руководстве фракции.

Первые два раздела депутатской версии приложения предназначены для коммуникации. В разделе "Фракция" сообщения может отправлять только высшее руководство фракции, то есть Арахамия и Корниенко. В разделе "Группы" есть та же функция, где оповещения отправляют главы групп.

"Со временем мы хотим перевести всех на оповещения из WhatsApp в это приложение. Общение в чате WhatsApp останется, потому что в приложении им никто пользоваться не будет", – говорит LIGA.net один из руководителей фракции. Касательно оповещений, то руководство фракции хочет использовать для этого только приложение, чтобы уменьшить "сливы" скриншотов в медиа.

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У каждого депутата есть уникальный номер приложения, который виден на заднем фоне. И по скриншоту будет ясно, кто именно из депутатов его сделал. "Это хороший инструмент для борьбы со сливом информации", – считает нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Но поскольку при желании номер можно закрасить в фоторедакторе, то сейчас разработчики тестируют функцию, чтобы номер был виден только для админов.

оборота огнестрела . А в конце января Арахамия запустил анонимное голосование по исключению Александра Дубинского из фракции. Результат голосования виден только Арахамии. Проводятся и голосования. Голосования могут быть как открытые, так и анонимные. На последней пленарной неделе депутатам предложили высказаться по теме. А в конце января Арахамия запустилпо исключениюиз фракции. Результат голосования виден только Арахамии.

Бывшей коллеге Дубинского по телеканалу 1+1 Василевской-Смаглюк это не нравится. "В пробных голосованиях не видно, как голосуют остальные. Раньше в чатике группы депутаты ставили "+" или "-". Было видно, чего ожидать от коллег. А сейчас все голосуют анонимно", – жалуется нардеп.

В приложении есть возможность смотреть эффективность групп (фракция СН поделена на 15 по 15-20 человек). На 18 февраля лидерами были группы Артема Культенко, экс-гендиректора компании Квартал-Концерт Максима Ткаченко и экс-участника Квартала 95 Юрия Корявченкова (Юзика).

Последнее место – за группой Александра Трухина. Примечательно, что у Трухина нет официального статуса замглавы фракции, а его группа было сформирована только осенью 2020 года.

В группу Трухина входят кучу депутатов из "группы Коломойского ". К примеру, Александр Куницкий, Игорь Фрис и Вячеслав Рублев, – отметил один из руководителей фракции

В разделе "ТОП" депутаты могут посмотреть рейтинги эффективности, деструктивности, посещаемости, а также лидеров по критериям "воздержался" и "против". Больше всего голосовал "против" воли фракции Александр Качура (25 раз). Максим Бужанский на четвертом месте с 14 "против".

КТО САМЫЙ ДЕСТРУКТИВНЫЙ

Самым спорным разделом приложения оказался рейтинг деструктивности. Для его формирования учитываются голосования, которые фракция решила поддержать. К примеру, недавнее голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Фракция приняла решение поддержать. Кто проголосовал "против", воздержался или отсутствовал – "набрали деструктивности".

При этом на рейтинг депутатов влияют и голосования за правки к законопроектам, поддержанные на уровне фракции. "Если человек на больничном или уехал в составе делегации ПАСЕ, это тоже влияет на уровень деструктивности. Сейчас этот баг исправляется. Добавляется возможность ручной модерации, чтобы можно было учитывать уважительные причины отсутствия", – рассказал LIGA.net собеседник в руководстве фракции.

Его коллега по руководству фракции скептически настроен к этому показателю. "Его нужно считать или по десяти важным законам в месяц и тогда он будет справедливым. Или не считать вообще. Потому что, если мы считаем по всем правкам, то будет куча депутатов, которые верны президенту и все голосуют, но вышли на 10 минут в столовую и в итоге их деструктивность растет", – считает собеседник LIGA.net.

Согласна с ним Василевская-Смаглюк: "Я могу пропустить несколько голосований, потому что находилась на третьем этаже в ложе прессы, и моя деструктивность повышается. Я считаю, что конструктивность депутата должна исчисляться количеством проголосованных законопроектов и правок, которые он подал".

Поддерживает коллегу Качура. "Это все необъективно. Все высчитывается по мнению разработчиков. Если ты видишь, что это вредный законопроект и не голосуешь с фракцией, то это не говорит о твоей деструктивности и некомпетентности", – заявил он в комментарии LIGA.net.

К тому же, по словам Качуры, некоторые депутаты считают, что это шпионское приложение: "В алгоритме приложения записано, что он фотографирует экран. Разработчики сказали, что это нормально и все приложения собирают эти данные".

В руководстве фракции признаются, что приложение и рейтинг деструктивности носят пока информационный характер "мягкой педагогики". "Программа каждый день присылает уведомления, насколько твоя деструктивность за день выросла/упала. Она помогает напоминать депутатам о важности посещения заседаний и голосований даже за правки. Она носит информационно-мотивирующий характер и держит депутатов в тонусе", – говорит один из руководителей фракции.

В Китае есть социальный рейтинг, когда вас могут не впустить в помещение. Наше приложение – это своего рода социальный рейтинг для депутатов, – говорит один из руководителей СН

При этом говорить об эффективности приложения пока рано, считает собеседник в руководстве фракции. По его словам, оно должно выйти на проектную мощность, когда все будут им постоянно пользоваться. При этом подчеркивает: в будущем приложение будет основанием для разговора с лидерами рейтинга деструктивности.

"Главы групп приходят и просят помочь отдельным депутатам. Мы открываем рейтинг, смотрим на каком месте их группа или отдельные депутаты, и в зависимости от места в рейтинге даем ответ", – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции.

"БОЛЬШОЙ БРАТ": ВЕРСИЯ LIGA.NET

В процессе подготовки материала LIGA.net рейтинг деструктивности в приложении Слуги народа обновлялся несколько раз. Для сравнения мы сделали альтернативный вариант рейтинга сплоченности фракции президента. Разваливается ли фракция президента, если проанализировать почти 1000 голосований?

Как мы считали Для подсчетов мы использовали данные с сайта Верховной Рады только важные голосования за законопроекты — за основу и в целом (суммарно 927 голосований). Для выявления групп среди фракции мы использовали сетевой анализ (алгоритм модулярности). Сила связей между депутатами — это процент совместных голосований. Для визуализации мы использовали алгоритмы Fruchterman Reingold и Force Atlas 2. Чем ближе депутаты на графе, тем больший процент.

Нынешний состав парламента начал работать в конце августа 2019-го. Если анализировать важные голосования за весь период, то фракция выглядит сплоченно — средний уровень совместных голосований между депутатами 79%. Но есть негативная новость — он уменьшается с каждым месяцем.

До весны 2020 найти раскольников было сложно. Один из первых расколов произошел в прошлом мае, когда голосовали за антиколомойский закон. Стали заметны люди, поддержавшие Коломойского.

После этого средний уровень совместных голосований изменился. Связь депутатов с 84% начала падать, пока спустя девять месяцев не достигла 74%. На графике это видно: депутаты были "ближе", а после – распорошились, алгоритм выделил больше групп.

Разобщенность лучше видно в отдельных голосованиях. Кроме антиколомойского закона, маркером стало голосование за Витренко, когда не дали голосов группы Коломойского и Ильи Павлюка . Если взять два голосования по закону и два по Витренко, то видны отдельные группы.

"В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ ЭТО БУДЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ "БОЛЬШОЙ БРАТ"

В планах доработать раздел "Комитеты", чтобы можно было наглядно видеть эффективность каждого "слуги". "Пропустил три комитета? Нужно разобраться – болел или его кто-то хорошо попросил", – отметил LIGA.net собеседник в руководстве СН.

Партия уже создает аналогичное приложение для местных советов. "Никто не понимает, как они голосуют. Создаем инфраструктуру", – говорят в СН. В этом случае самых неэффективных с осени смогут лишать мандата, когда вступит в силу "императивное законодательство".

СПРАВКА. В июле 2020 года Рада изменила закон о статусе депутатов, позволив лишать полномочий "по народной инициативе". Отозвать мандат могут как избиратели, так и партия. Право появляется не ранее чем через год с момента начала работы совета. Местные выборы прошли прошлой осенью.

Если в рамках парламента приложение имеет больше информационный характер, то на местном уровне это будет классический "Большой брат", который будут использовать, в том числе, в карательных целях, – говорит один из руководителей фракции

"Рейтинг деструктивности практически полностью совпадает с раскладами во фракции. Группы проявляют себя через голосования. Группа Коломойского – самая деструктивная", – резюмирует собеседник.

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