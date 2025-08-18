Трамп проиграл Путину и теперь попытается отыграться на Зеленском
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Итак, Трамп проиграл Путину в игре в гляделки – кто кого пересидит и моргнет первым. Хотя переглядеть Путина у президента США изначально не было ни малейших шансов. Девелопер, считающий, что вершина искусства переговоров – это бодание с нью-йоркскими строительными воротилами, не понял главного: самого ушлого американского застройщика политики калибра Путина, образно выражаясь, съедают на завтрак, даже не запивая утренним кофе.
Обреченность ситуации усилило и то, что Трамп назначил своим главным переговорщиком еще одного девелопера, Стива Уиткоффа – это худший вариант из возможных. Поскольку Уиткофф – циничный торгаш без каких-либо политических амбиций, вроде стремления "вновь сделать Америку великой" или мечты о Нобелевской премии мира. Таким образом, США подошли к диалогу с Россией без стратегии, но с откровенной наивностью.
