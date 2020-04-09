Борис Джонсон, камеры для измерения температуры, счастливые украинцы. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 9 апреля. Температура от +7 до +18, курс доллара 27.20

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. День важных новостей

Долго думал, о чем же написать - то ли о детальной программе противодействия кризису, которую сегодня представил министр экономики Петрашко. Программа настолько детальна, что еще прорабатывается ( это не я, это он так сказал). Ее суть - “купуй українське” (читай - плати олигархам), поддержку агросектора и экспортеров (тут без деталей). Если честно, не очень понятно, как мы ударим по коронакризису.

Важно было написать о голоде родителей к информации об учебном процессе, ВНО, поступлении в вузы и т.д. Не самое содержательное интервью ( ответы на важные вопросы щедро приправлены формализмом) и.о. министра образования прочитало какое-то неимоверное количество людей. Это просто огромный горящий маяк министерству образования - расскажите людям, как будут учиться и поступать в вузы их дети.

Но для меня новость дня… Старина Борис Джонсон, кажется, побеждает в своей личной войне с COVID-19, его состояние улучшилось. Я рад за этого взбалмошного британца, он в каком-то роде символ всего мира: недооценил опасность и теперь отчаянно борется за будущее. И побеждает. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Коронавирусу вопреки. Большинство украинцев считают себя счастливыми

Вообще я люблю народ. Наших людей. Наших украинцев. Мы по-настоящему непобедимая нация. Какая бы задница не происходила вокруг - мы не унываем. Брат главы Офиса президента пытался продавать должности? Коломойский саботирует антиоколомойский закон? Коронавирус? Проблемы с экономикой? Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе? Путин снова врет и присваивает России украинскую историю? Прорвемся, говорят украинцы. И хоть мы любим иногда публично страдать, - на самом деле мы верим в лучшее. И продолжаем чувствовать себя счастливыми людьми, невзирая ни на что. Это очень важное качество для нации. И говорит о нашей способности преодолевать трудности, не переставая радоваться жизни. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Смолий заявил, что НБУ не будет повторять ошибки 90-х

Действительно хорошая новость. Нацбанк дает украинцам сигнал: бездумно печатать новую гривню никто не будет. По крайней мере при нынешнем руководстве регулятора. Это значит, что одним серьезным риском для украинской экономики стало меньше.

Разговоры о запуске так называемого печатного станка возобновились пару недель назад. И на фоне непростых переговоров с МВФ о новом финансировании, не выглядели чем-то невероятным. Добавили масла в огонь заявление депутата Игоря Палицы, давнего соратника Игорю Коломойского, который призвал печатать «столько сколько нужно». Мотивы, конечно, благородные — помочь, бизнесу, запустить инфраструктурные проекты. Но как заметил глава Нацбанка Яков Смолий, мы это уже проходили, в 90-х. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. КГГА отменила закупку камер для измерения температуры за 65 млн грн

Под шумок коронавируса киевские власти захотели усилить свою систему слежки за гражданами. КГГА собралась закупить без тендера 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц. Зачем тратить столько бюджетных денег на бесполезные термометры - вопрос риторический. Главное, что закупку отменили. Без тендера можно закупать только товары для противодействия распространения коронавирусу, а умных камер в этом списке нет. Так что 65 миллионов бюждетных гривен сохранены. Спасибо аудиторам из ГАСУ. Больше по ссылке.

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