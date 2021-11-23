Боты, деньги, РПЦ. Как и почему РФ саботирует вакцинацию в Украине

Фейки, конспирология, истерия вокруг "нарушения прав человека" – вот базовые темы, вокруг которых строится антивакцинаторская кампания в Украине. По данным Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), за агрессивной "вражеской дезинформационной атакой" стоит Российская Федерация.

В соцсетях российские нарративы отрабатывает армия ботов. За акциями протестов в "реале", как выяснила LIGA.net, в большинстве своем стоят российские деньги и агенты влияния, среди которых главный – УПЦ МП.

Зачем и как Россия срывает кампанию по вакцинации: разбор LIGA.net.

FAILED STATE: ЧЕГО МОСКВА ХОЧЕТ ОТ УКРАИНЫ

Украинцы не доверяют идее вакцинации. По данным фонда Деминициативы, в августе только 23% украинцев называли прививку эффективным способом защиты от коронавируса. Почти столько же – 22%, – считали достаточным просто пить витамины (опрос проведен 14–24 августа 2021 года).

СПРАВКА. Несмотря на наличие миллионов доз вакцин против коронавируса, у Украины одна из самых низких в Европе доля вакцинированных (только 31% населения получили хотя бы одну дозу), а показатели заболеваемости и смертности бьют рекорды.



Для того чтобы заработал коллективный иммунитет и скорость распространения коронавируса упала ниже критических отметок, необходимо полностью вакцинировать хотя бы 70% населения. Несмотря на наличие миллионов доз вакцин против коронавируса, у Украины одна из самых низких в Европе доля вакцинированных (только 31% населения получили хотя бы одну дозу), а показатели заболеваемости и смертности бьют рекорды. По подсчетам ЦОС , более 90% всех новых случаев заболевания встречаются среди невакцинированных лиц.Для того чтобы заработал коллективный иммунитет и скорость распространения коронавируса упала ниже критических отметок, необходимо полностью вакцинировать хотя бы 70% населения.

Только после введения более жесткого карантина с преференциями для привитых вакцинация пошла быстрее. Количество готовых прививаться за последний месяц возросло с 36 до 46% (опрос группы Рейтинг, 10-13 ноября).

Россия частично добивается своей цели, и не только в Украине. С активным сопротивлением вакцинации столкнулся ряд стран восточноевропейского региона. Худшая ситуация в Армении, где показатели вакцинации даже ниже, чем в Украине. Серьезные проблемы – в Грузии, Болгарии и Румынии. Сравнительно лучше ситуация в Молдове, но и там движение "антиваксов" настолько сильно, что даже оказывает поддержку "украинским коллегам".

Все постсоветские страны, где не доминирует российская вакцина Спутник V, столкнулись с информационными атаками со стороны России, констатирует директор Института мировой политики Евгений Магда. "Фейки в соцсетях, распространение дезинформации по линии московской церкви, активность пророссийских политиков не имеют границ", – объясняет он LIGA.net.

Ситуация в Украине обостряется из-за того, что Россия уже давно ведет с нами глобальную информационную войну, напоминает LIGA.net политтехнолог Алексей Голобуцкий. И удар по самой болезненной сейчас теме – провалам в борьбе с пандемией – является ее стратегической, но только частью.

"Атака на вакцинационную кампанию – часть общих усилий РФ по дискредитации украинских властей. Финальная цель этой стратегии – утвердить Украину в статусе failed state (недогосударства)", – уверен Голобуцкий.

В СНБО подтверждают: Россия хочет дискредитировать украинские власти как несостоятельные. "Как следствие – возможная общественно-политическая дестабилизация из-за обвинений властей в несостоятельности справиться с социально-экономическими вызовами пандемии", – сообщил LIGA.net и.о. директора Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Шаповалов.

АРМИЯ БОТОВ НА СЛУЖБЕ КРЕМЛЯ

Более 62% украинцев получают информацию из социальных сетей, и большинство граждан очень далеки от принципов медиаграмотности. Именно Facebook, администрация которой практически не "банит" антивакцинационные ресурсы, стал главной ареной атаки на Украину.

"Около трети всей активности украинских антиваксов в Facebook генерируется ботофермами", – на условиях анонимности рассказывает LIGA.net специалист по информационным атакам и администрированию "ботоферм".

Совместное исследование LIGA.net и компании Artellence установило, что боты, задействованные в антивакцинаторской агитации, ранее не использовались во время внутренних политических кампаний. Следовательно, они были созданы специально для поддержки "антиваксов". А установить точные источники финансирования и происхождение этих ботов очень сложно.

Собеседник LIGA.net из сферы бот-сетей считает, что для поддержки антивакцинаторов Россия использует внутренние украинские объекты.

"Для этой атаки россиянам даже не нужно привлекать "ольгинскую фабрику троллей". Достаточно нанять определенное количество украинских ботоферм и дать им задачу транслировать антиваксовскую пропаганду и "дезу", которой навалом в самой России и мире, держа имя настоящего заказчика в тайне", – говорит бото-специалист.

В сентябре СБУ накрыла одну из таких ботоферм в Хмельницком. Ее администрировала жительница Днепра, как утверждают материалы следствия – по заказу кураторов из РФ. Ботоферма насчитывала более 5 500 аккаунтов в Facebook, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

Администратор регулярно получала от российских заказчиков информационные "вбросы" о вакцинации, которые разгоняла через соцсети.

В Харькове СБУ прекратила деятельность еще одной ботофермы, участвовавшей в создании 50-тысячной "армии ботов". Аккаунты создавались для распространения заказных материалов из Российской Федерации. "Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв программы вакцинации и на оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины.

Во Львове в середине ноября был арестован СБУ очень активный в соцсетях антивакцинатор, один из организаторов митингов в Киеве Остап Стахов. Его подозревают в том, что, прикрываясь антивакцинаторскими лозунгами, он готовил государственный переворот. По данным СБУ, возглавляемая Стаховым (он называет себя "народным мэром Львова") сеть финансировалась из РФ.

В Центре противодействия дезинформации добавляют, что информационная операция РФ проводится и через Telegram-каналы, администрируемые из РФ. В них продвигаются фейки о вакцинации и ее последствиях.

Шаповалов утверждает, что разветвленные российские системы дезинформации создавались годами и являются мощными сетями координированного неаутентичного поведения. "Одна сеть может насчитывать тысячи страниц в социальных сетях, сотни телеграмм-каналов и десятки сайтов. Эти сети выдают себя за реальных людей с позициями, выгодными для информационных операций", – добавил он.

МИРЯНЕ УПЦ МП ПРОТИВ ЧИПИЗАЦИИ

Еще одним мощным каналом поддержки антивакцинаторской истерии в Украине является православная церковь Московского патриархата. Связанные с УПЦ МП и "православными олигархами" Вадимом Новинским и Виктором Вишневецким организации приняли участие в крупнейшей акции антивакцинаторов в Киеве 3 ноября. Киево-Печерская Лавра фактически выступила в качестве базы для участников акции.

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Через структуры Московского патриархата происходит координация других акций и распространение антивакцинаторской агитации.

Как рассказал LIGA.net религиовед Дмитрий Горевой, антивакцинаторские настроения были популярны среди прихожан и священников УПЦ МП еще задолго до коронавируса. Уже в начале 2000-х многие верующие были напуганы "чипированием" и "электронными паспортами".

"Подогревание подобных тезисов сеет раскол в обществе и недоверие к другим группам населения и государству в целом", – отметил Горевой.

УПЦ МП – единственная напрямую связанная с РФ группа, открыто выступающая против вакцинации. Хотя на своей территории РПЦ, напротив, призывает вакцинироваться и отрицает, что прививка является грехом. Даже на оккупированных территориях Украины московское руководство церкви агитирует за вакцинацию.

Сложно сказать, были ли прямые указания МП в Киеве занять позицию против вакцинации, объясняет Горевой. Ведь в целом эта риторика отвечает мировоззренческим ориентирам митрополита Онуфрия. Но спецслужбы РФ видят конфликт между УПЦ МП и государством по вопросу вакцинации и понимают: Онуфрий не будет призывать прививаться. Их это устраивает.

"Фактически, кураторам даже не нужно было давать необходимые указания, все само собой развивалось по плану", – считает Горевой.

ЧТО ТАМ С ОПЗЖ

В отличие от соседей, – Молдовы, Беларуси, Армении, – сейчас в Украине отсутствует активный лоббизм российских вакцин со стороны пророссийских политиков. Хотя попытки начать подобную кампанию были, когда один из лидеров ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук объявил, что вакцинировался "Спутником". По росТВ тогда показали отрывок его встречи с Путиным, где Медведчук уговаривает кума предоставить вакцину Украине.

Но потом Медведчук попал в санкционный список СНБО и стал фигурантом дела по подозрению в государственной измене, так что пророссийскому крылу украинского политикума стало не до вакцин.

А сегодня агитировать за "Спутник V" уже поздно.

"Окно возможностей было открыто в начале пандемии, когда ощущалась нехватка вакцин по всему миру. Сейчас, когда Украина полностью обеспечена западными вакцинами, никто в здравом уме не пойдет за уколом "Спутника", – объясняет Голобуцкий.

Это не означает, что в системе российской дезинформации не осталось места для "околоватых" политсил. Пророссийские политики постоянно используются для поддержки специальных информационных операций Москвы, говорит LIGA.net экс-замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин. Так, весной 2020 года Медведчук и Ренат Кузьмин (еще один нардеп от ОПЗЖ) пытались убедить, что в Украине работают биолаборатории США, и именно в этих лабораториях был создан коронавирус.

"Подобные операции были и происходят постоянно. Но особенно активными они были на стадии лицензирования западных вакцин, когда на них выливались тонны грязи", – подчеркнул экс-замминистра.

Сама по себе борьба с российскими фейками о вакцинации не приведет к изменению поведения людей, уверен Золотухин. В то же время, Украине пора провести ревизию коммуникационной стратегии по вакцинации.

"Следует дистанцироваться от нарратива противодействия РФ. Необходима системная работа на всех ступенях власти: строить информационные и коммуникационные кампании, – считает он. – Возможно, вместо "большого строительства" при участии президента нам нужно "большое вакцинаторство".



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