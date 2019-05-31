Бой на Банковой. Стенограмма встречи Зеленского с Радой за минуту

21 мая на Банковой прошла встреча президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций. Повод: роспуск Рады и досрочные выборы. По словам команды Зеленского, на этих консультациях депутаты согласились отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3%. Когда Рада провалила первый законопроект Зеленского, АП обвинила нардепов в несоблюдении договоренностей и пообещала опубликовать видео и стенограмму закрытой встречи. Сегодня, 30 мая, часть обещания была выполнена – опубликовали стенограмму. Основной итог - за закрытые списки открыто выступила лишь Юлия Тимошенко. Остальные фракции прямого согласия на такой вариант не давали. LIGA.net предлагает прочитать самое интересное с этой встречи за минуту.

"Верните телефон". Первым среди гостей Зеленского взял слово спикер парламента Андрей Парубий. "По состоянию на сейчас я не вижу ни одного конституционного основания для указа о роспуске парламента. Более того, сейчас мы пребываем в процессе консультаций по созданию новой коалиции", - заявил спикер.

Но едва он успел спросить президента об основаниях для роспуска Рады, как в разговор вмешался Олег Ляшко, которого не захотели пропускать на встречу с телефоном. Главный "радикал" хотел вести онлайн-трансляцию встречи. На призывы Ляшко вернуть ему телефон Зеленский практически постоянно отвечал: "Большое спасибо". Президент заверил, что проводится видеосъемка встречи. Разборки Ляшко и Зеленского заняли первые 10 страниц стенограммы.

Изнасилованная Рада. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко решила отойти от темы встречи и раскритиковала высказывания главы партии Слуга народа Дмитрия Разумкова. "Разумков недавно позволил себе заявить позорные вещи по отношению к Верховной Раде Украины, что это какая-то потасканный девушка, которую изнасиловали", - заявила Геращенко. Зеленский отметил, что не слышал этого и обязательно переговорит с Разумковым.

"Роспуск Рады мы не остановим". Вице-спикер Оксана Сыроид заявила, что можно "спорить по поводу Конституции", но, если президент примет политическое решение, том "мы юридически его не остановим".

Парад "выступающих". После Сыроид слово взяли несколько "выступающих" (именно так они и подписаны в стенограмме). По сказанному ними можно догадаться, кто именно автор слов. В частности глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что коалиция распалась только 17 мая после заявления Народного фронта. Глава фракции ОБ Вадим Новинский заявил, что решение о роспуске – политическое, но у президента было на это конституционное право. Лидер Самопомощи Олег Березюк решил перечислить "зневагу" к парламенту и вспомнил, как он "валялся на граните под АП".

"Готов голосовать против мажоритарки". Следующим слово взял Ляшко. "Давайте изменим избирательную систему и уберем мажоритарку", - предложил он. На вопрос Зеленского "За эту неделю измените?" Ляшко ответил: "Я готов это делать". Для фиксации обещания президент предложил подписать соответствующую бумагу, на что Ляшко ответил: "Та бумаги уже Порошенко с Коломойским подписывал. И никто с ним не получал это".

"Вы незаслуженно смеялись надо мной". Бенефис Ляшко продолжился. Он предложил Зеленскому внести законопроект о сокращении численности депутатов до 250 человек.

- А почему ж не приняли вашу инициативу?

- Потому что вас избрали президентом.

- За эти пять лет?

- Потому что у меня в парламенте 20 депутатов.

- А почему 20, а не 100?

- Потому что вы надо мной незаслуженно смеялись.

Тимошенко хвалит Зеленского. "Если новый президент захочет распустить Верховную Раду, то не нарушая ни буквы, ну духа справедливости, ни принципа милосердия он может ее распустить абсолютно спокойно".

И против открытых списков. "Вы сказали, что нужен новый закон о выборах и вы абсолютно правы. Но только не с открытым спискам, потому что пропорциональная система с открытыми списками, она наработана как, ну знаете, такая манипулятивная идиома у людей, а на самом деле это та же мажоритарка только в профиль".

Но за временное правительство. "Было бы очень логично предложить Президенту попробовать вместе с той частью здоровых сил, причем как фракционных, так и внефракционных…создать большинство совместно с Президентом, сформировать временное правительство консолидации и провести все решения, которые нужны.

Видродження за открытые списки. "Мы будем поддерживать закон об открытых списках, который был принят в первом чтении, если он будет доработан с понижением барьера до 3%, то, я думаю, что мы сможем найти консенсус", - заявил лидер группы Виталий Хомутынник.

Воля народа против отмены мажоритарки. "Мы считаем, что нужно принимать решение о роспуске парламента и все остальные дискуссии уже будут идти с новоизбранным парламентом", - сказал лидер группы Ярослав Москаленко.

ЦИК не рекомендует менять закон. "После прекращения полномочий парламента я бы не рекомендовала принимать любые серьезные законы в этом промежутке, потому что они будут очень спорными", - заявил глава ЦИК Татьяна Слипачук.

АП все-равно предлагает поменять правила выборов. "Нет внутреннего законодательства Украины, которое бы запрещало выводить те или иные технические правки в закон о выборах во время выборов. Однако действительно существуют международные стандарты это совещательный взгляд международного сообщества на проведение той или иной избирательной компании. Это вам как политикам давать оценку можно ли это делать или нельзя, но юридическая возможность совершения таких действий действительно существует", - считает глава АП Андрей Богдан.

"Юля хочет быть премьером". "Отставка правительства возложила ответственность на Вас…И сегодня Вы несете ответственность и за курс гривны, и всего на свете. Я говорю в воображении людей не по Конституции. Ну, Юля хочет быть премьером, она хочет нести ответственность, я ее понимаю… Но сегодня, пока она (Тимошенко, – ред.) не премьер, ответственность несете Вы", - заявил Ляшко.

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