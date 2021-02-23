Что ждет партию ОПЗЖ после санкций Владимира Зеленского против Виктора Медведчука

Санкции против Виктора Медведчука опосредованно помогли группе Сергея Левочкина и Юрия Бойко внутри ОПЗЖ. Бойко и Медведчук давно толкались на одном электоральном поле. Теперь, когда Медведчук лишен денег и телеканалов, противостояние может выйти на новый уровень. LIGA.net спросила четырех политологов о будущем партии.

Сергей Гайдай, политтехнолог

Ни один человек, даже в самой ОПЗЖ, не знает, что с ними будет. Сценариев множество. В ОПЗЖ сейчас раскол и конфликт. Высока вероятность, что вся эта ситуация будет их дробить и раскалывать. Как они в свое время раскололи наследников Партии регионов под названием Оппозиционный блок.

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Группе Левочкина/ Фирташа нужно серьезно подумать, чтобы из их будущего политического образования ушел очень важный фактор – антиукраинская деятельность, которая активно поднималась на знамена и была основной причиной тактичности Медведчука и его соратников

Я советую президенту довести эту войну до победного конца, а именно запретить деятельность подобных партий и наложить настоящие ограничения на финансовую и медийную деятельность Медведчука. Я бы национализировал существующие каналы для дальнейшей продажи собственникам, которые бы подписали договор о невмешательстве в редакционную политику.

По поводу решения Марченко вступить в ОПЗЖ. Это тот случай, когда красота не спасет мир. Медведчука прижало. У семьи появились угрозы потери сверхприбыли и влияния. Подумали, что Медведчук токсичная фигура и, может быть, Марченко, которая считает себя телезвездой, сможет выстрелить. Раз голосовали за телезвезду Зеленского, то телезвезда Марченко сможет навязать ему борьбу.

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Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

Несмотря на формальное объединение структур Левочкина и Медведчука, на самом деле они продолжают работать автономно. Объединение было скорее вынужденным, чем добровольным. Те, кто не захотел вступать в ОПЗЖ, остались в Оппоблоке и получили российские санкции. Я думаю, эта борьба будет продолжаться.

Незадолго до введения санкций пошли интересные соцопросы, в которые начали включать Медведчука в президентский рейтинг. Это элемент внутрипартийной конкуренции. Очевидно, что у Медведчука увидели, что Бойко начинает существенно прибавлять, и такими опросами хотели его осадить.

Сейчас в этих условиях определенную фору получила группа Левочкина. У них остается медийный ресурс и главное публичное лицо партии. Но, наверное, распада не будет. Любой распад может очень негативно отразиться на его инициаторах. Формально у них будет союзничество, но подковерная борьба за лидерство продолжится.

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Медведчуку с его амбициями нужно будет искать новые медийные площадки. И придется договариваться с Левочкиным. Потому что заявления об амбициях Марченко нереализуемы без наличия телеканала, где они могут быть представлены.

В формате, в котором работает Медведчук, нельзя обходиться без телевизионных кнопок. Поэтому у Левочкина золотая медийная акция

Левочкин займет двусмысленную позицию: не будет явно отвергать сотрудничество, но и постарается его ограничить. С другой стороны, для него это подарок судьбы, чтобы закрепить лидерство в партии.

Марченко должна играть роль публичного лица кампании в поддержку Медведчука. Сам Медведчук слишком одиозен и не вызывает у избирателей ОПЗЖ большого сочувствия.

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Николай Давидюк, политолог, экс-директор аналитического центра Политика

Санкции против Медведчука электорально не являются определяющими, поскольку не он был электоральным триггером. Но потерями медиаплощадок может быть для них потерей. Тот же рейтинг Партии регионов надувался не информационными, а национальными каналами. Поэтому акции Интера и ТРК Украина выросли неплохо.

У Медведчука сейчас тест на политическую смекалку. Потому что, когда закрыли каналы, он не начал выводить людей, чего все ожидали, и не показал внутренне украинскую силу. А продемонстрировал, что его главным козырем является кум. Но это увидел и кум, что при каждой проблеме Медведчук летит в Кремль. И вопрос сильного вассала снимается.

ОПЗЖ может расколоться на несколько проектов. Другой вопрос, кто из них будет сильнее и сообразительней. Группа Левочкина может попробовать абстрагироваться от Медведчука и забрать партию под себя. У них остался главный актив – Бойко

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Медведчук повысил свой процент узнаваемости и немного уменьшил негатив, но закрытие каналов может вернуть это в исходную точку. По этой логике большинство электората пойдет за Бойко. Но считаю, что фрагментация для востока к лучшему, чем единый монолит.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований Пента

Прямыми последствиями последних событий станет ослабление ОПЗЖ. На медийном направлении пострадает группа Медведчука, потому что через его каналы шла прямая реклама самого Медведчука. Телеканал Интер косвенно усиливает позиции группы Левочкина-Бойко.

Сама ОПЗЖ и пророссийски настроенный избиратель никуда не денется. Но в результате медийного ослабления может быть снижение рейтингов. Каналы Медведчука концентрировали вокруг себя активную и политизированную аудиторию

Удар по финансовым ресурсам может существенно обескровить ОПЗЖ финансово. Сила ОПЗЖ и влияние Медведчука внутри партии обуславливались финансовыми факторами. Ослабление Фирташа, который имеет проблемы с американским правосудием, очень сильно подорвало финансовое положение группы Левочкина-Бойко и заставило пойти на сотрудничество с Медведчуком.

Нынешняя ситуация не сразу, но может привести к противоречиям внутри ОПЗЖ и как это уже не раз бывало мы увидим очередной бракоразводный процесс. Зачем им такой токсичный баланс и риск?! Во избежание конфронтации с нынешней власти они могут отойти от Медведчука. Да, рейтинги в результате раскола будут ниже. Но лучше сохранить лояльность власти, чем рисковать и искать проблемы.

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