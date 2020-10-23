Как растут политические династии, кого ведут на местных выборах украинские "випы" и почему это не очень нормально

Отец – кандидат в облсовет от Батькивщины, сыновья – от Европейской солидарности и Слуги народа. Это реальная история, которая произошла на этих местных выборах в Сумской области. И совсем не исключение из правил. Как и в предыдущие годы, в местные советы массово идут родственники действующих и бывших политиков. Иногда – по спискам "родственной" партии, а иногда – с жесткими конкурентами.

Как растут политические династии, кого на выборах ведут "випы" и почему это ненормальная практика: подборка LIGA.net.



Випы выбирают Киев

"Я очень благодарен Марине за поддержку в сложные годы моего президентства. Теперь самое время, чтобы я подставил плечо Марине в ее служении киевской громаде", – написал в соцсетях в сентябре пятый президент Петр Порошенко. Его жена, бывшая первая леди страны Марина Порошенко, возглавила список Европейской солидарности на выборах в Киеве. Порошенко считает, что под руководством жены его фракция, "опираясь на наш парламентский спецназ, защитит от слуг местное самоуправление Киева".

Пятый президент – далеко не единственный вип, решивший отправить свой спецназ в киевскую власть. Первым номером в списке Слуги народа в Киевсовет стала Евгения Кулеба – жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Перед походом на выборы, говорит, советовалась с мужем: "Он сказал, что примет любое решение, но само решение должно быть самостоятельным и ответственность за него должна нести я".

Читайте также: Интервью | Евгения Кулеба: Кличко должен уступить Верещук. У нее системное видение

Бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко отправил на выборы в Киевский облсовет жену Роситу. "Моя Росита идет в политику... Сама захотела... Она будет бороться как львица. Дома я и сам ее иногда немного побаиваюсь", – отметил он. Повестку, правда, ей задали совсем не местную: Росита собирается "защищать матерей и детей", малый и средний бизнес, отстаивать высокие зарплаты для врачей и учителей. Возможно, семья политика перепутала облсовет с Верховной Радой, выборы в которую Олег Ляшко с треском провалил в 2019 году.

Тоже в Киевский облсовет баллотируется и жена скандального экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова – Екатерина Глимбовская, собравшая в свое время 100 млн грн залога, чтобы вытащить мужа из следственного изолятора. НАБУ подозревало его в рассрочке налогового долга в интересах бывшего народного депутата Александра Онищенко. Глимбовская пытается попасть во власть от Батькивщины в Святошинском районе Киева. Кроме того, что она жена Насирова – она еще дочь столичного застройщика Александра Глимбовского.

Семейные подряды

"Ребенку – 19 лет. Ровно столько лет я в политике, и в принципе вся его жизнь проходила в политической среде", – сказала в комментарии Радио Свобода четырежды народный депутат (в последний раз от ОПЗЖ) Наталья Королевская. На местных выборах ее "ребенок 19-ти лет" баллотируется в Краматорский горсовет по списку ОПЗЖ. Совместные походы на выборы – не ноу-хау для этой семьи. Муж Королевской, бизнесмен Юрий Солод – тоже дважды нардеп, а начинал свою политическую карьеру как ее помощник в парламенте.

Старший сын мэра Харькова Геннадия Кернеса – 38-летний Кирилл Кернес – ведет в Харьковский областной совет именной блок своего отца "Успешный Харьков". Причем Кириллу предлагали и участие в выборах мэра от Слуги народа, сказал в недавнем интервью Гордону кандидат, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. "Но Геннадий Адольфович был уперт и выступил против", – утверждает он.

Читайте также: Спецпроект | "Выберут даже мертвого". Как устроено Харьковское царство, которое построил Кернес

Хочет стать депутатом Харьковского облсовета от блока Кернеса и Олег Гуревич. Он – бизнесмен и зять бывшего мэра Харькова, экс-партнера Кернеса Михаила Добкина, сообщает Kharkiv Today. В списке блока также нашлось место дочери главы администрации Новобаварского района Нелле Цибульник, внучке зама Кернеса – Анне Горбуновой, сыну экс-главы Харьковского облсовета Николая Титова – Дмитрию Титову.

От Батькивщины в Харьковский облсовет подался еще один семейный подряд: советник главы Харьковской ОГА Алексей Синицын и его жена Юлианна Синицына. А от слуг народа там же баллотируется жена народного депутата (мажоритарка) Алексея Красова – Мария Красова.

Отец замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко – Владлен Тимошенко снова баллотируется в Днепропетровский облсовет: в этом созыве он был депутатом от УКРОПа, а в будущем, если пройдет, будет представлять слуг народа. Признаков кумовства в этом отец и сын не видят.

В мэры Житомира от Европейской солидарности идет Людмила Зубко, жена экс-министра Геннадия Зубко в Кабминах Яценюка и Гройсмана.

На должность мэра Винницы от Слуги народа претендует Сергей Борзов. Последние четыре месяца он возглавляет Винницкую ОГА, а до этого почти год управлял Госуправлением делами. А еще Борзов – муж народного депутата от Слуги народа Ирины Борзовой.

В Кривом Роге место в списке президентской партии нашлось для Ольги Горулько – дочери и помощнице народного депутата от Слуги народа Юрия Киселя. А в Одессе от слуг в список попал муж народного депутата Юлии Диденко – предприниматель Григорий Диденко.

В Киевский областной совет рассчитывает пройти президент футбольного клуба Колос Андрей Засуха. Он записан в списки Батькивщины, хотя его мать Татьяна Засуха долго была нардепом от Партии регионов. Отец кандидата Анатолий Засуха в прошлом возглавлял Киевскую ОГА и Киевский облсовет. После Майдана Анатолия Засуху подозревали в превышении служебных полномочий.

20-летняя дочь нардепа Владимира Арьева Ярина попала в список Европейской солидарности в Киевсовет, избирается по Оболони. А от Деснянского района в Киевсовет пытается пройти сын нардепа Андрея Лопушанского – Андре Лопушанский.

Читайте также: Кандидаты | Кого ведут на выборы в Киеве застройщики Столар, Комарницкий и др. В Facebook знают ответы

В разные корзины

От какой партии идти на местные выборы – личное дело каждого. Но иногда доходит до полного абсурда.

В Сумской области семья Галаевых (отец и два сына) так сильно хочет попасть во власть, что баллотируется от разных партий. Магомед Галаев, который раньше был депутатом от партии Батькивщина, решил не изменять принципам и подался в Сумской областной совет с командой Юлии Тимошенко. Его сын Расул Галаев идет в облсовет по списку Европейской солидарности, а Рустам – от президентской партии Слуга народа.

Депутат Киевского облсовета Анатолий Даниленко предыдущие выборы прошел с партией Ляшко, до этого состоял во фракции Партии регионов, а на выборах-2020 рекомендует голосовать за Елену Шуст. Это его дочь – кандидат в Киевский областной совет от Слуги народа.

В Кагарлыке от партии ОПЗЖ баллотируется Елена Семцова. Ее муж Иван Семцов – глава райсовета, кандидат от проекта Наш край.

В Броварах Марина Сапожко "решительно настроена все менять вместе с Батькивщиной" и баллотируется в депутаты Киевского областного совета. "Я искала команду, которая могла бы поддержать меня в моих задумках. Я ее нашла — это Батькивщина. Более профессиональной и надежной команды в нашей стране просто не существует", – цитирует кандидата сайт партии. Она возглавила избирательный штаб в Броварском районе. Ее муж — Игорь Сапожко, мэр Броваров с 2010 года. Он снова идет в мэры, с командой Єдність.

В Одессе Голос выдвинул в мэры Наталью Делиеву. Раньше она возглавляла театры Маски Шоу и Дом клоунов. Брат ее мужа, известный актер Георгий Делиев, вошел в Морскую партию Сергея Кивалова. Он попал в первую десятку кандидатов в депутаты Одесского городского совета.

Михаил Минаков – философ, руководитель украинской исследовательской программы Kennan Institute

– Особенная политическая роль семьи присуща именно постсоциалистическим обществам. В позднем Советском Союзе была очень сильная семейственность, в Северной Корее, Китае. Когда семьи внезапно становились чуть ли не основой лояльности. Когда все другие институты неэффективны, семья получает исключительный вес, даже в политике.

На этих выборах мне в голову сразу приходит с десяток примеров семейных походов в местные советы. Когда целыми семьями идут в разных партиях, или в одной партии – но по разным советам: областным, городским, районным. Фактически это означает, что семейные структуры возвращаются в местные элиты и подминают под себя все больше власти.

В центральных органах все еще удерживается клановая структура, основанная на личной лояльности. Тогда как на местах верят не столько в личную лояльность, сколько в лояльность крови. Оба подхода – не модерновые, не современные и говорят о проблемах в системе. Когда неформальные структуры перебирают на себя власть, а формальные — теряют.

Иногда такое происходит и в совремнных демократиях. В США можно вспомнить Бушей (президентами были и старший, и младший Джордж Буш) или Клинтонов (Билл Клинтон был президентом, Хиллари Клинтон баллотировалась). В обоих случаях это было признаком того, что институты не срабатывают. Партии не могут найти сильных кандидатов, и тогда начинают работать семьи.

Это признак неэффективности. И в Украине – тоже.

Читайте также: Большие маленькие выборы. Чьи фамилии вы увидите в бюллетенях 25 октября: поиск по адресу

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.