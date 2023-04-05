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Тема дня | БТР, минометы и евроатлантические перспективы. Что везет Зеленский после визита в Польшу

Цей матеріал також доступний українською
БТР, минометы и евроатлантические перспективы. Что везет Зеленский после визита в Польшу - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (фото – ОП)
05.04.2023, 21:17

Зеленский получил от Дуды орден, обещания по МиГ-29 и Украине в НАТО. От Моравецкого – новый пакет военной помощи и решение по зерну

Президент Владимир Зеленский в Польше – провел переговоры с коллегой Анджеем Дудой и премьером Матеушем Моравецким. Возвращается с новой военной помощью, обещанием Польши лоббировать евроатлантическое продвижение и с решениями первой серьезной проблемы в отношениях с Варшавой с начала войны.

"Возможно, визит происходит именно сейчас, поскольку Украина готовится к контрнаступлению, – говорит LIGA.net глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (фракция СН). – А Польша играет роль крупнейшего хаба в военно-технической помощи Украине".

Как прошел визит Зеленского в Польшу – коротко на LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский впервые посетил Польшу с официальным визитом после начала войны. До этого он дважды встречался с Дудой в рабочем формате, когда ездил через Польшу в США и Западную Европу.

Дуда наградил Зеленского самым высоким польским орденом Белого орла, провел переговоры тет-а-тет и в составе делегаций, а также выступил с ним на пресс-конференции. Основные темы переговоров – военная помощь, поддержка Украины на пути евроатлантической интеграции, экономическое сотрудничество, историческая память, восстановление Украины, общее будущее.

Дуда, в частности, пообещал добиваться для Украины гарантий безопасности на летнем саммите НАТО и дать еще шесть самолетов МиГ-29.

"Между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических. Но для этого еще нужно победить. Нужно еще немного пройти плечом к плечу", – написал о встрече Зеленский.

БТР, минометы и евроатлантические перспективы. Что везет Зеленский после визита в Польшу

БТР, минометы и евроатлантические перспективы. Что везет Зеленский после визита в Польшу

БТР, минометы и евроатлантические перспективы. Что везет Зеленский после визита в Польшу

После этого Зеленский принял участие в бизнес-саммите и провел переговоры с премьером Матеушем Моравецким. По его словам, будет очень мощный пакет военной помощи, поставки БТР Rosomack, минометов Rak, мощных систем ПВО.

БТР, минометы и евроатлантические перспективы. Что везет Зеленский после визита в Польшу

В конце визита Зеленский и Дуда выступили с речами из Королевского замка. На этом же месте в феврале выступал в Варшаве президент США Джо Байден. Замок – символ восстановления Польши после Второй мировой – и должен стать символом восстановления Украины.

Дуда в выступлении заявлял, что не может быть переговоров без вывода войск РФ из всей Украины, цитировал Шевченко и обратился: "Нет времени ждать. Мы как можно быстрее поставляем танки, БТР, САУ и, наконец, самолеты. Даем пример другим государствам, а иногда и преодолеваем сопротивление поставкам вооружения"

Зеленский – по-польски цитировал папу Иоанна Павла II, говорил о совместном будущем в ЕС и НАТО, благодарил польское руководство и народ, призывал партнеров дать Украине самолеты F-16 и выразил надежду: "Как и в танковой коалиции, верю, что проявится ваше лидерство в авиационной ".

"Мы очень рады, потому что Зеленский был в США, посещал Западную Европу, а теперь в Польше, – рассказывает LIGA.net доктор политических наук и международных студий Варшавского университета Анджей Шептицкий. – Польша – это первая страна в регионе, которую он посещает. И это очень хорошо. Это подчеркивает роль Польши во время войны".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Несмотря на символизм визита, вопрос выживания для Украины – оружие. И глава внешнеполитического комитета Совета Александр Мережко (Слуга народа) рассчитывает на усиление милитарной поддержки.

"Возможно, визит проходит именно сейчас, поскольку Украина готовится к контрнаступлению, а Польша играет роль крупнейшего хаба в военно-технической помощи Украине", – добавляет нардеп.

Зеленский уверяет, что новый пакет помощи будет нужен бойцам сейчас. Впрочем, определенный скепсис по поводу обещанных МиГ-29 есть в Воздушных силах ВСУ. Там неоднократно отмечали: поставки МиГ-29 не являются победой, эти самолеты усиливают имеющиеся способности, но не дадут перелом на фронте.

"Оружие – это вопрос не сугубо польско-украинского сотрудничества. Мы передаем много того, что у нас есть, но все-таки мы не являемся сверхдержавой, – объясняет профессор Шептицкий. – Впрочем, есть вопрос лоббизма – как убедить другие страны НАТО и ЕС больше помогали Украине. Здесь Польша может внести свой вклад".

Другой аспект лоббизма – политический. По словам Мережко, Украине важно координировать действия перед запланированным на июль саммитом НАТО в Вильнюсе по поводу скорейшего вступления Украины в Альянс.

"Мы считаем, что в Вильнюсе НАТО должно перейти на другую ступень отношений с Украиной, – говорит LIGA.net глава комитета по евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность). – И что в документах должно быть зафиксировано будущее членство Украины. Более четко, а не повторением решения Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами через ПДЧ".

Дуда обещает продвигать идею гарантий безопасности на саммите. Моравецкий прямо говорит: место Украины – в НАТО и ЕС. По мнению Климпуш-Цинцадзе, так Польша показывает готовность брать лидерскую роль и убеждать страны НАТО, сомневающиеся в Украине.

Третий аспект лоббизма – интеграция в Евросоюз. По словам Зеленского, в первую очередь, благодаря бескомпромиссности Польши и Дуды летом 2022 года Украине удалось получить статус кандидата в ЕС.

По словам Климпуш-Цинцадзе, амбициозной (но достижимой) целью Украины на этом треке является открытие переговоров о вступлении в конце 2023-го. Но одного лишь лоббизма от Польши и стран Балтии здесь недостаточно.

"Чтобы наши усилия и наших партнеров были успешными, должны выполнить рекомендации Еврокомиссии на 110% и 120%. Чтобы ни у кого из скептиков не было оснований сопротивляться нашему продвижению", – говорит нардеп.

Проблемную тему визита объявлял Моравецкий. Это вопрос украинского зерна, которое перенасытило польский рынок, что привело к снижению цен местных производителей, протестам фермеров и отставке польского министра агрополитики в день визита Зеленского.

По словам Шептицкого, это первая серьезная проблема в польско-украинских отношениях с начала войны. Впрочем, Зеленский заверил после переговоров с Моравецким: конкретные решения найдены и будут внедрены в ближайшие недели.

ЧТО ДАЛЬШЕ. У Украины и Польши есть широкие планы сотрудничества. К более короткой перспективе можно отнести поставки МиГ-29, анонсированный Зеленским пакетом военной помощи. К средней – лоббирование Польшей евроатлантической интеграции Украины, привлечение польского бизнеса к восстановлению и расширению экономического сотрудничества.

Стратегические планы объявил Дуда. По его словам, на продвинутом этапе – работа над новым договором о сотрудничестве Украины и Польши.

Шептицкий напоминает, что сейчас базовым является договор о добрососедстве и сотрудничестве от 1992 года. По его словам, тогда Польша подписывала аналогичные стандартные договоры со всеми соседями, но в условиях войны возникает необходимость сменить его на более амбициозный документ.

"Данный договор должен четко заявить о специальном характере польско-украинских отношений, — убежден польский профессор. – Он должен также укрепить роль наших стран в этой части Европы. Если в Западной Европе есть Франция и Германия, то в нашем регионе должен быть польско-украинский тандем. И это мне кажется, главный вопрос".

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Марк Сировой

Корреспондент LIGA.net
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