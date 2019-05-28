"Будет кошмарить Порошенко". 10 реакций соцсетей на Саакашвили

Президент Владимир Зеленский вернул украинский паспорт экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Для этого он исключил фамилию Саакашвили из указа своего предшественника Петра Порошенко об утрате украинского гражданства. Сомнительно с правовой точки зрения, считают юристы. "Будет мочить" Порошенко перед досрочными выборами в Раду, уверены политические эксперты. Что пользователи соцсетей пишут о гражданстве и скором прилете Саакашвили в Украину - в подборке LIGA.net.

1. Виктор Таран, политолог и эксперт РПР

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2. Роман Цимбалюк, журналист

3. Петр Олещук, политолог и преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко

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4. Антон Ходза, блогер

5. Андрей Гук, юрист

6. Игорь Рейтерович, политолог, эксперт Украинского центра общственных исследований

7. Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза

8. Бачо Корчилава, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине

9. Сергей Высоцкий, народный депутат (фракция НФ)

10. Алексей Минаков, политический эксперт

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