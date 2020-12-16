Бюджет на 2021 год, интервью с Фиалой, дефицит в Пенсионном фонде. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Медведчук и Коломойский могут добавить экономике больших проблем. Интервью с Фиалой

Общаться с топами в формате интервью часто сложно и не очень интересно: они не могут быть откровенными и не говорят правду. Так как по рукам и ногам связаны корпоративными информполитиками . Глава инвескомпании Dragon Capital Томаш Фиала – противоположность, он постоянно говорит неудобную правду. Поэтому я сильно рекомендую прочитать интервью с ним, это своеобразные итоги украинского года глазами большого бизнеса.

Бонус - вчера у страны появился бюджет на 2021 год. Хорошая новость – он не стал хуже между первым и вторым чтением. Плохая – он все равно нереалистичен и в 2021 Минфину будет сложно свести концы с концами.

Бонус 2 - бюджетники могут спать спокойно – декабрьские зарплаты и пенсии будут. Украина, кажется, прошла бюджетный кризис. Вчера Минфин привлек рекордную сумма от размещения ОВГЗ - более 40 млрд грн и $322 млн. С учетом недавних размещений евробондов и денег от Евросоза, ресурсов хватает, чтобы закрыть бюджет 2020 без особых проблем. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Министр соцполитики Лазебная: "Без накопительных пенсий придется повышать налоги"

В Пенсионном фонде Украины с каждым годом растет дефицит. Демографическая ситуация в стране также не радует: молодежи становится меньше. Пенсионеров — больше. Даже топ-чиновники признают: еще лет 10-15 и платить всем "солидарные" пенсии будет не из чего.

Но власти уже 16 лет не могут прийти к согласию, какой формат обязательной накопительной пенсионной системы нужен стране. Очередной шанс упущен уже в уходящем году. Реформу начали, но не закончили.

Самое удивительное: этот процесс фактически идет мимо населения, хотя он касается абсолютно всех работающих украинцев – всем нужны будут деньги в старости.

Исправляем ситуацию. На нашем сайте появился новый раздел, в котором будут публиковаться статьи, новости и интервью, посвященные пенсионной реформе.

Свежая публикация — беседа с министром соцполитики Марина Лазебной. Она рассказывает, что мешает принять закон о втором уровне пенсионной системы в этом году, почему без нее не обойтись и какая пенсионная система в целом нужна Украине. Больше по ссылке.

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