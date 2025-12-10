Бежать от талибов, чтобы предать Украину: реальные достижения стратегии США
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Дональд Трамп в очередной раз с гордостью отчитался перед американским народом, что не потратил ни цента на помощь Украине в ее войне против России. В отличие от Байдена, который оторвал от казны целых $350 млрд. Правда, нынешний глава Белого дома упомянул "джавелины", отправленные им в свое прошлое президентство Зеленскому, "которые смогли выбить все танки".
Для начала – о "джавелинах". Американская администрация Дональда Трампа в его первое президентство одобрила продажу Украине ракет Javelin, и в 2018-2019 годах из-за океана поступило 47 пусковых установок и 360 ракет. Несложно установить, что это произошло не при Зеленском, а еще при Порошенко, и этого было явно недостаточно, чтобы "выбить все танки" в 2022 году, тем более что "джавелины" применяются против всех бронированных целей, не только танков, а также против укрепленных позиций.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)