Бюро расследований по-новому: Трубу уволят, ГБР перезагрузят. Что изменится? Разбор

Сегодня, 3 декабря, Верховная рада будет рассматривать законопроект о внесении изменений в закон о Государственном бюро расследований, который предусматривает увольнение директора ГБР Романа Трубы и двух его заместителей. В последнее время руководитель ГБР неоднократно становился фигурантом скандалов. Последний и, пожалуй, самый громкий - история с прослушкой его кабинета (Труба рассказал, что нашел "жучок" в своем кабинете еще в сентябре, но вероятные записи "всплыли" только в ноябре). Содержание опубликованных записей (Труба их подлинность не признает) ставит под большое сомнение независимость ГБР: например, в разговоре с человеком по имени Андрей Иосифович (так же зовут главу Офиса Президента Андрея Богдана) обсуждается вызов Петра Порошенко на допрос. Труба игнорирует и не комментирует, по сути, этот скандал историю. Но после этой утечки шансы быть уволенным значительно увеличились. На согласительном совете 2 декабря фракции Слуги народа, Голоса и Европейской солидарности заявили о поддержке этой инициативы.

Что случится в ГБР после вероятного увольнения руководства, и какие изменения ждут орган, – разбиралась LIGA.net.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1. Усиление роли директора ГБР.

Как было: руководством органа занимается глава ГБР, который часть своих полномочий реализует совместно с его двумя замами. То есть, глава органа должен был согласовывать ряд вопросов со своими заместителями, например: назначение или увольнение работников центрального аппарата, директоров и замов территориальных управлений; распределение бюджетных средств; утверждение оперативных планов; хранение или обработка полученной информации; разрешение на использование средств фонда специальных оперативно-розыскных и следственных действий и другие.

Как хотят сделать: руководство ГБР осуществляет его директор, который имеет первого заместителя и двух заместителей. После изменений директор не обязан согласовывать решение вышеуказанных вопросов со своими замами. Он может их сам назначать и увольнять, а также определять их обязанности.

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2. Увольнение за нарушение правил этики и недоверие парламента

Директора ГБР вместе с его замами могут уволить за грубое нарушение правил профессиональной этики, которые зафиксирует дисциплинарная комиссия. Правила этики утверждает Совет общественного контроля при ГБР. Также руководство органа могут уволить, если вынесено решение о признании их активов необоснованными и такими, что подлежат гражданской конфискации. Могут уволить руководство Госбюро и после признания Верховной Радой их работы неудовлетворительной. Такое решение депутаты могут принять после рассмотрения отчета ГБР.

3. Госбюро расследований: перезагрузка

После вступления в силу этого законопроекта руководство ГБР увольняется. Исполнять его обязанности будет временный руководитель, которого назначает президент Украины в течение пяти дней. Он будет на должности до назначения нового в результате конкурса.

4. Конкурс на нового директора с международниками

Конкурсная комиссия по отбору директора ГБР будет состоять из девяти членов: по три от ВРУ, президента и Кабмина. Правда правительство выбирает своих представителей по рекомендациям международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере противодействия коррупции. Саму комиссию формирует Офис президента. В проекте также выписаны четкие сроки: 30 дней для Кабмина и Верховной Рады, чтобы назначить своих представителей в комиссии. После этого Офис президента в течение 14 дней должен полностью сформировать ее состав. Далее дается 60 дней на проведение конкурса. Финансировать комиссию можно будет и за счет привлечения международной технической помощи.

5. Согласование с регионами

Структуру и штат территориальных управлений директор ГБР должен будет согласовывать с местными руководителями и по их представлениям. Самих директоров этих управлений может увольнять и назначать глава ГБР, но по представлениям конкурсных комиссий.

6. Перевод внутри ГБР без конкурса

Сотрудников органа можно будет без конкурса переводить на другую низшую или равнозначную должность, при условии их соответствия квалификационным требованиям. Такие переводы необходимо согласовывать с этим сотрудником.

7. Внутренний контроль не в руках директора

В ГБР существуют подразделения внутреннего контроля. В законе они подчиняются директору Госбюро, но новыми изменениями хотят отдать контроль над ними руководителю подразделения внутреннего контроля в составе центрального аппарата ГБР. Этот руководитель назначается директором органа, но по представлению конкурсной комиссии.

8. Следователей и прокуроров по делам Майдана могут перевести

Согласно переходным положениям, следователи и прокуроры, которые занимались делами Майдана, могут вне конкурса перевестись в ГБР по их согласию. Условие для таких кандидатов – расследовать или совершать процессуальное руководство в делах Майдана не менее четырех месяцев подряд.

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