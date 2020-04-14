В апреле 2014-го в Украине началась Антитеррористическая операция (АТО) против российско-террористических сил. Прошло чуть меньше шести лет, когда депутаты сразу нескольких политических сил обвинили Офис президента чуть ли не в капитуляции. Поводом стала договоренность в Минске о создании «консультативного совета» с ОРДЛО. Этот документ, уверены в оппозиции, создает почву для прямых переговоров с представителями оккупационных администраций и переводит Россию из агрессора-участника конфликта в статус миротворца-наблюдателя.

С кем планирует создать консультативный совет Андрей Ермак? Сам он уверяет, что не с “ЛНР/ДНР”, но других там попросту нет.

Пять лет президентства Петра Порошенко власть включая и самого главу государства, называла “ЛНР/ДНР” не иначе как террористами и российскими наемниками. Украина подала иск о нарушении Россией конвенции о финансировании терроризма. Украинские суды 200 раз признавали «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями и свыше 40 раз давали России статус агрессора. Этого должно хватить, чтобы отбросить сомнения в том, с кем мы имеем дело на Донбассе...

Не все так просто. Во-первых, решений судов недостаточно – «ЛНР» и «ДНР» юридически до сих пор так и не стали террористическими структурами и, похоже, никогда уже ими не будут. Во-вторых, команда президента Зеленского все чаще ставит Минские соглашения над национальным законодательством (в котором за Россией закреплен статус агрессора). Глава офиса президента Андрей Ермак например, недавно припугнул: не выполним “Минск” - с России снимут санкции (“Минск” предполагает прописать особый статус для Донбасса в Конституции, амнистию для боевиков, организацию местных выборов).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Так кем же на самом нам приходятся “ЛНР/ДНР” с точки зрения украинского закона?

LIGA.net отправила официальный запрос в СБУ, Минобороны, МИД, Министерство оккупированных территорий, СНБО, Офис Генпрокурора, президенту Владимиру Зеленскому. А также нескольким топ-чиновникам прежней властной команды, в том числе экс-президенту Петру Порошенко, экс-секретарю СНБО Александру Турчинову.

Мы задавали, порой очевидные вопросы - какие террористические организации есть на оккупированных территориях, относятся ли к ним «ДНР»/«ЛНР», кто ими руководит, на ком лежит ответственность за участие России в войне на Донбассе и т.д.

Ответили далеко не все. Более-менее понятный ответ дали в Офисе Генпрокурора, опираясь на решение Верховного суда Украины, там говорят, что боевиков Л/ДНР можно приравнять к террористам. СНБО, который шесть лет назад запустил АТО, в 2020 году отказалcя LIGA.net отвечать на вопросы о террористах. Сославшись, что это не его компетенция. Пресс-службы Зеленского, МИДа и Министерства по оккупированным территориям за более чем две недели не предоставили ответ.

LIGA.net разбиралась, какой статус у боевиков с оккупированных территорий и почему клеймо террористических организаций на “ЛНР/ДНР” оказалось не вечным?

Непризнанные террористы

Во вторник, 14 апреля, будет проходить в некотором роде показательное судебное заседание по иску бывшего майора Нацгвардии Романа М., вначале осужденного за содействие террористической организации «ДНР», а затем оправданного. Теперь он отсуживает у государства полмиллиона гривен за моральный и материальный ущерб.

Бывший замкомандира авиаэскадрильи Нацгвардии в 2016 году был признан виновным в содействии террористам. Он сообщал «ДНР» о местонахождении боевых самолетов сил АТО, дислокацию, маршруты перемещения подразделений, данные о перелетах руководства МВД и даже секретаря СНБО Александра Турчинова. Но через год, оправдывая подсудимого, апелляционная инстанция кроме слабой доказательной базы учла еще один аргумент адвокатов: ни в одной стране мира “ДНР” не признана террористической организацией, и следствие не подтвердило это доказательства.

И это не одиночный случай, в 2015 – 2017 годах значительную часть обвинительных актов против «террористов» судьи заворачивали именно по этой причине: нет доказательств, что в марте – апреле 2014 года в Донецке была создана террористическая организацию «ДНР» или “ЛНР”и т.п».

СПРАВКА:



Закон Украины «Об особенностях политики по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» был принят в январе 2018 года. Он определил Россию государством-агрессором, захваченные территории – оккупированными, а созданные РФ так называемые «ЛНР» и «ДНР» - оккупационными администрациями. Антитеррористическая операция продолжалась четыре года С 13 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года, после чего ее заменила военная операция Объединенных сил.

По этой причине еще два года назад отправить преступника в тюрьму за терроризм и причастность к «Л/ДНР» было фактически невозможно. По статистике, число вступивших в силу приговоров за терроризм до 2019 года вообще не было. В то время как число открытых уголовных производств за терроризм перевалило за 3500.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В это же время другие ветви власти говорили и делали прямо противоположное судебной практике. Напомним:



апрель 2014 года. Решением СНБО началась Антитеррористическая операция;

май 2014 года. Генпрокуратура Украины объявила «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями;

июль 2014 года . Президент Порошенко сообщил, что Украина готовит иски о международном признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями.

июль 2014 года . Президент Порошенко призвал Конгресс США признать террористами боевиков и организации, действующие на Донбассе.

июль 2014 года . Верховная Рада голосует за проект обращения к международному сообществу о признании «Л/ДНР» террористами.

сентябрь 2014 года. Президент Порошенко сообщил, что хочет поднять в США вопрос о признании «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями.

январь 2015 года. Верховная Рада своим постановлением обратилась к Европейскому парламенту, ПАСЕ, национальным парламентам и правительствам Европы, США, Японии, Австралии, Канады с просьбой включить так называемые «ДНР» и «ЛНР» в списки террористических организаций;

январь 2015 года. СБУ сообщила, что направила в Минюст предложение по признанию «ДНР» и «ЛНР» террористами;

январь 2017 года. Украина обратилась в международный суд ООН с иском против РФ. Одно из требований – признать Россию нарушителем международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Политические заявления даются легче, чем введение новых юридических норм. У судов не было зацепки для признания “Л/ДНР” террористами аж до августа 2018 года, когда Верховный суд Украины частично решил проблему. Простым языком его постановление звучало бы так: для осуждения за причастность к террористической организации достаточно самих доказательств, а отдельного решения, которое бы признавало организацию террористической, не требуется.

В Офисе Генпрокурора на запрос LIGA.net ответили, что с учетом указанного выше постановления Верховного суда Украины есть все основания называть «ДНР» и «ЛНР» террористами.

С этим согласны не все. В комментарии LIGA.net Роман Бессмертный, который был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (2015, 2016, 2019 г.г.) высказал убеждение, что «Л/ДНР» до сих пор юридически не наделены «террористическим» статусом.

По его словам, юридически мы имеем дело не с террористами, а с уголовными преступниками, которых можно судить за групповой бандитизм, создание и участие в незаконных вооруженных формированиях и т.д.

Так же считает бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид: с правовой точки зрения, за “Л/ДНР” не закреплен статус террористической организации. Дело в том, что в Украине до сих пор законодательно не определен механизм причисления организации к террористическим: не определено, какой орган и какой суд должны этим заниматься. А раз нет процедуры, де-юре, «ДНР» и «ЛНР» нет возможности отнести к террористическим.

Опыт других. Неделю назад США внесли Русское имперское движение в список иностранных террористических организаций. Эта структура из Санкт-Петербурга отправляла десятки добровольцев на Донбасс для войны против Украины. Украине следовало бы поступить так же – причислить “имперцев” к террористам, но не получится. Украине просто некуда их вносить, нет списка и процедуры.

Все равно не рукопожатные

Бывший вице-спикер парламента Оксана Сыроид не исключает, что отсутствие юридически закрепленного “террористического” статуса может аукнуться в будущем, например, в Международном суде ООН, куда Украина подала иск против России о нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Если все упирается в отсутствие закона, его можно принять. Пять лет назад группа депутатов пытались заполнить пробел. 12 февраля 2015 года они зарегистрировали необходимый законопроект № 2139, который предлагал механизм для наделения организаций «террористическим» статусом. Но проект так и не был проголосован. Сыроид уверена, что помешали подписанные в тот же день Минские соглашения».

«С момента подписания Минских соглашений публичная риторика властей стала отличаться от практики: с трибун, как и прежде, нам рассказывали о террористических организациях «ЛНР» и «ДНР», но тот же Пашинский под любыми предлогами не ставил наш законопроект на рассмотрение комитета (Сергей Пашинский в 2014 – 2019 гг. возглавлял парламентский комитет по нацбезопасности – ред.), - вспоминает Сыроид. Такое же нежелание я видела в Совете национальной безопасности Украины». Напомним, Минск-2 предполагал особый статус для Донбасса, прописанный в Конституции, амнистию для боевиков, организацию местных выборов.

Роман Бессмертный уверяет, что в истории с террористическим статусом для ОРДЛО изначально была заложена ошибка: АТО, как правовая форма была ошибочно «унаследована» от предшественников, которые под таким термином пытались зачистить Майдан и сохранить власть Януковичу. В то же время был другой путь, считает дипломат: аннексия Крыма породила ситуацию международного вооруженного конфликта, войну, и в рамках украинского законодательства это нужно было признавать. Следовало ввести в действие закон про оборону и закон о правовом режиме военного положения. Они решили бы вопросы обращения с ранеными, военнопленными, гражданскими лицами на захваченных территориях и так далее. Одновременно была бы разграничена ответственность представителей за военные преступления.

Вместо этого Украина использовала политическую оценку происходящего и термин «российско-террористические силы». Тем самым, террористами были названы три миллиона человек, проживающих «на той стороне», считает Бессмертный.

Турчинов категорически не согласен: АТО была единственной возможной правовой формой защиты страны. “Она позволяла (в 2014 году - ред.) провести честные, прозрачные президентские и парламентские выборы; была крайне необходима для легализации и международного признания украинской власти, создания условий для европейской и евроатлантической интеграции и сотрудничества с международными финансовыми институтами», - объясняет в письменном комментарии Турчинов.

Александр Турчинов о появлении «террористического» термина:



Россия оккупировала Крым и развязала войну на востоке Украины, захватив часть Донбасса. Поэтому с самого начала наша страна противостояла российской агрессии, к участию в которой привлекались и сепаратистски настроенное местное население. Военные подразделения, которые вели против нас боевые действия без объявления войны, нарушая все нормы международного права, от рук которых погибло большое количество украинского, в том числе и гражданского населения, в официальных сообщениях назывались – «российско-террористические войска». Для блокирования попыток России легитимизовать так называемые «ЛНР/ДНР» и попытки открыть в некоторых странах их представительства, Верховная Рада Украины обратилась к мировому сообществу с призывом признать эти образования террористическими организациями ... ».

Турчинов и Бессмертный сходятся в одном: представители оккупационных сил, российские наемники, как еще не назови, даже если формально они не террористы, все равно должны оставаться нерукопожатными. Экс-чиновники убеждены - вести переговоры с представителями ОРДЛО, которые сейчас навязывают Украине в рамках минского формата, нельзя.

Переговоры с оккупационными администрациями или попытки изменить их статус, а также статус РФ с агрессора на международного наблюдателя, - грубое нарушение законодательства, говорит экс-секретарь СНБО. По его словам, подобные попытки должны квалифицироваться как преступление.



Бонус

Ниже мы приводим ответ Министерство обороны, это комплексный документ - главные факты об агрессии России на территории Украины.

СПРАВКА МИНОБОРОНЫ

На оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях РФ создала, осуществляет поддержку и непосредственное управление двух подразделений российской оккупационной администрации, которые могут представляться так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

В настоящее время руководителями российской окупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области Кремлем объявлен Денис Пушилин (07.09 – 18.10.2018 г.. – и. о. руководителя, с 20.11.2018 г. – руководитель). В Луганской области - Леонид Пасечник (25.11.2017 – 20.11.2018 гг. – и. о. руководителя; с 21.11.2018 г.. по т.ч. – руководитель).

«ДНР» и «ЛНР» – это фиктивные названия, созданные Кремлем для прикрытия деятельности подразделений российской оккупационной администрации и частей и соединений оперативной группировки российских оккупационных войск, развернутых на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

Их непосредственное финансирование осуществляет страна-агрессор – Российская Федерация.

Бывшие и действующие функционеры «Л/ДНР»

В Донецкой области:

Павел Губарев (01-06.03.2014 г., 07.05-07.08.2014 г.);

Александр Бородай, гражданин РФ (16.05-07.08.2014 г.);

Александр Захарченко (07.08.2014 - 31.08.2018 гг.);

«Дмитрий» Трапезников, гражданин РФ (31.08. - 07.09.2018 г.) ;

Денис Пушилин (07.09.2018 г. – до сегодня).

В Луганской области:

Валерий Болотов (21.04-14.08.2014 г.);

Марат Баширов, гражданин РФ (04-07- 20.08.2014 г.);

Игорь Плотницкий (14.08.2014-25.11.2017 г.);

Леонид Пасечник (25.11.2017 - по сегодня).

Для ведения боевых действий на Донском операционном направлении (включая Ростовскую область РФ, временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях Украины) Генеральным штабом РФ создано оперативную группировку российских оккупационных войск в составе:

оперативное командование группировки (функционирует на базе управления восьмой общевойсковой армии (Новочеркасск, Южный военный округ)

соединения, части восьмой общевойсковой армии;

армейские корпуса (АК) оперативной группировки российских оккупационных войск «Донецк» и «Луганск»;

подразделения других объединений, соединений и частей военных округов ВС РФ, видов и родов войск, в т.ч. оперативного, боевого, логистического обеспечения на ротационной основе.



Оперативная группировка российских оккупационных войск имеет оперативное построение в два эшелона:

1-Й эшелон (Армейские корпуса “Донецк” и “Луганск”);

2-Й эшелон - 8 общевойсковая армия, с (выделением резерва ((части и подразделения усиления (из состава 49, 58 армий Южного военного округа и других военных округов).

Общая численность оперативной группировки войск на Донском операционном направлении:

более 58 000 военнослужащих, из них численность армейских корпусов «Донецк» и «Луганск» – около 35 500 человек.

Командные должности в в обоих корпусах (около 650 человек) занимают кадровые офицеры ВС РФ, ротация которых происходит дважды в год (последняя ротация проведена в феврале 2020 года).

Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действуют штатные подразделения специальных войск (РЭР/ РЭБ, БПЛА, связи, инженерного обеспечения), а также специального назначения ВС РФ общей численностью около 2 100 человек.

Согласно данным Главного управления разведки МО Украины в число российских офицеров, привлеченных к командованию армейскими корпусами «Донецк» и «Луганск», установлено 12 высших офицеров ВС РФ, которые их возглавляли.

Армейский корпус «Донецк»:

генерал-майор Зусько М.С. (лето-осень 2014)

зенералемайор Солодчука В.Н. (осень 2014 - зима 2015)

генерал-майор Завизьона А.В. (весна --лито 2015)

генерал-майор Асапова В.Г. (лето-осень 2016)

генерал-майор Луговой В.Н. (осень-2016 - лето 2017)

генерал-майор Бреус Р.А. (лето 2017 - лето 2018)

генерал-майор Дарбинян А.В. (лето 2018 - зима 2019)

Армейский корпус «Луганск»:

генерал-майор Кузовлев С.Ю. (осень 2014 - зима 2015)

генерал-майор Юдин С.С. (зима - весна 2015)

генерал-майор Никифоров Е.В. (весна 2015 - весна 2016)

генерал-майор Красин И. Л. (зима 2016 - лето 2017)

генерал-майор Шарагов В.Е. (лето 2017 - зима 2018)

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.