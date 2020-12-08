Частная армия Медведчука, снизить расходы на коммуналку. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Кулаки Кремля. Как устроена частная армия Виктора Медведчука

В Украине политика далеко не всегда творится в парламенте, кабинетах или ресторанах, часто политики добиваются реального результата на улице. Бригадиры, бойцы, титушки, массовка по 100-200 грн – это все было на выборах 2020-го. Особенно отличилась пророссийская ОПЗЖ. Как устроены силовые загоны Виктора Медведчука. И почему СБУ не обращает внимание на его растущую частную армию, в качественном расследовании Юрия Смирнова. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Экс-регионал Мураев объяснил появление террориста в прямом эфире своего канала

Нацсовет по ТВ готовит свой вердикт телеканалу НАШ, который известен пророссийской пропагандой (недавно на канале обсуждали, как летчики ВСУ на Донбассе "низко летают" и "смеются в глаза" при этом). Эмблема канала – красная звезда вместо буквы А в названии (калька с эмблемы телеканала Звезда, который принадлежит Минобороны РФ и занимается распространением военной пропаганды).



Уже долгое время канал НАШ, официально принадлежащий семье экс-регионала Мураева, пускает в прямые эфиры беглых чиновников, против которых в Украине открыты уголовные дела. Один из них – Азаров. Но 4 декабря канал взял новую планку – вывел в прямой эфир одного из главарей террористической организации ЛНР. Этот человек не скрывает, что он против территориальной целостности Украины, считает Крым российской территорией, помогает боевикам на Донбассе. Но это канал не остановило.



Сам Мураев заступился за решение вывести боевика в прямой эфир. И сказал, что нет ни одного решения суда, где ДНР/ЛНР террористические организации (на самом деле таких приговоров больше 2000 в судебном реестре). Теперь каналом занялся Нацсовет. Свое решение он огласит 10 декабря. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Как снизить расходы на коммуналку в два раза и сэкономить миллионы. История одного дома

Экономить на коммуналке – легко. Мы нашли обычную киевскую многоэтажку, в которой знают, как. Этот рассказ – полезная инструкция для жильцов, которые не хотят обогревать воздух и обогащать монопольных поставщиков коммунальных услуг. Необходимое условие – наличие ОСМД. Без него – никак. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Локдаун, вакцина від ковіду і різдвяні ярмарки: 16 запитань до Центру громздоров'я МОЗ

Усі ми розуміємо, що буде локдаун. Питання лише який і коли. Весь світ чекає на вакцину від коронавірусу і вже скоро вона має бути в Україні. Хоча спочатку не вся і не всім. Які обмеження пропонують під час локдауну і що будн з вакциною в Україні, ми розпитали керівника Центру громадського здоров'я МОЗ Ігоря Кузіна. Більше за лінком.

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