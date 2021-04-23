Чехия реализовала ультиматум для России, отвод войск от Украины. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. ВВП-варранты Украины и рубль отреагировали на "отвод войск России от границ"

Вчера вероятность масштабной войны стала меньше. Вот такие новости у нас были:

Министр обороны РФ Шойгу объявил о "завершении учений": завтра войска России могут начать отводить от Украины.

Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение", – написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

ВВП-варранты Украины и рубль отреагировали на новость об "отводе войск РФ от границ".

CIT: Угроза российского вторжения в Украину снижается, но остается, РФ отводит не все войска. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Чехия реализовала ультиматум. Страну покинут почти все "дипломаты" России

Чехия реализовала ультиматум. Посольство России в этой стране, под эгидой которого функционировала крупнейшая база ГРУ России в Европе, будет фактически распущено.

Пример Чехии заслуживает уважения и подражания. Например, официальную Прагу поддержала Братислава – столица Словакии. Страна выслала несколько российских так называемых дипломатов, связанных с российскими спецслужбами. В знак солидарности с Чехией.

Россия Путина генерирует себе врагов с устрашающей скоростью. И рано или поздно каждая страна в Европе утратит иллюзии относительно московского режима. Больше по ссылке.

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