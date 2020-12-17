UA

Профайл | "Чеками занимался, варил джинсы". Как жил и что оставил после себя Геннадий Кернес

Геннадий Кернес (коллаж - LIGA.net)
17.12.2020, 20:10

Тяжелый характер и авторитарный стиль управления. Вся жизнь Геннадия Кернеса

Последний раз Геннадия Кернеса видели на публике в День города четыре месяца назад. В середине сентября его перевезли в немецкую клинику Шарите на лечение от COVID-19. Была версия, что Кернес перенес инсульт и находится в бессознательном состоянии. Ближайшее окружение отрицало: якобы ему все лучше и он вернется к новому году. Длительное отсутствие не помешало ему в третий раз стать мэром Харькова и обойти закон с присягой. Кернес менял друзей и взгляды. Отказался от Януковича. Поменял несколько партий. Но стал самым популярным политиком в Харькове. Вся история Кернеса – в профайле LIGA.net.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СТАРТ. "НЕВАЖНО, КЕМ ТЫ БЫЛ"

"И прошлое, и настоящее у Гепы – криминальное", – рассказывал LIGA.net один из харьковских бизнесменов, когда мы работали над спецпроектом "Выберут даже мертвого". Как устроено харьковское царство, которое построил Кернес.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 80-х Кернес открыл собственную мастерскую по ремонту часов, занимался пошивом курток. Ближе к развалу СССР связался с группировкой, которая занималась нелегальными схемами обмена рублей на чеки и мошенничеством на территории Украины и России.

Кернес об Авакове: В Харькове у Авакова плохая слава. С финансами связано. Местную региональную элиту на деньги "кинул", а теперь вышел на всеукраинский уровень (2017 год)

Биография Кернеса типична для тех лет, объяснял LIGA.net политический консультант из Харькова, который работал с Кернесом: "Чеками занимался, джинсы варил по подвалам. Все люди, которые зарабатывали свои капиталы до перестроечного периода, работали на грани с криминалом. Там и знакомства были, и "крыши". То есть он типичный харьковчанин в этом плане".

В 1992 году за мошенничество Кернеса приговорили к трем годам колонии, но с учетом двухлетнего ожидания приговора в СИЗО он был освобожден. С тех лет Кернес любил повторять: неважно, кем ты был раньше – важно, кто ты сейчас.

"КТО ТЫ ЕСТЬ ТАКОЙ? ТЫ – КНОПКА, Б..."

В 1998 году Кернес пошел в политику, впервые избравшись депутатом горсовета. А фактически с 2006 года он уже руководил Харьковом: сначала – в тандеме с напарником Михаилом Добкиным в должности секретаря горсовета, с 2010 года – в качестве мэра.

Он менял союзников как перчатки. В 2004-м стоял на оранжевой сцене с Арсеном Аваковым, скандируя в общий микрофон: "Ющенко! Ющенко!"

Видео: канал AntiKERNES в YouTube

Всего через два года, в 2006-м Кернес возглавил штаб Партии регионов в Харькове. Именно тогда в сеть слили предвыборный ролик кандидата в мэры от ПР Добкина с закадровыми репликами в стиле: "Немножко текст по-дебильному написан. – Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст". Его режиссером был Кернес. В тандеме с Добкиным он всегда был ведущим, рассказывали LIGA.net соратники Кернеса.

Под флагом партии Януковича в 2010 году Кернес впервые и сам выиграл выборы мэра – у Авакова, с которым отстаивал победу Ющенко.

В 2015 году Кернес стал мэром Харькова во второй раз – от партии Видродження. Его резкий отказ идти на выборы по списку Оппозиционного блока привел к окончательному расколу с давним соратником Добкиным. В последние годы они почти не общались.

Кернес о Порошенко: За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прикладывал достаточно много усилий для Харькова (2018 год)

В мае 2019 года Кернес с мэром Одессы Геннадием Трухановым объявил об объединении и создании партии Доверяй делам. На парламентские выборы-2019 он шел с Оппоблоком. Год спустя – объявил, что не имеет отношения ни к Доверяй делам, ни к Оппоблоку, ни к Видродження.

Последней партией мэра стал его собственный политический проект Блок Кернеса – Успешный Харьков. На местных выборах 2020 года Блок Кернеса получил результат в 37,98% – в Харьковском городском совете, и 30,1% – в областном.

Читайте также: Коалициада | Враг мой – друг мой. Слуги плюс ОПЗЖ, ЕС плюс Слуги: кто теперь власть в облсоветах: карты

У Кернеса был сложный характер и авторитарный стиль управления городом. Все решения в Харькове Кернес принимал единолично. "Было жесткое ручное управление. Все через матерок и жесткий наезд", – рассказывал его бывший политтехнолог.

Заседания Харьковского горсовета с участием Кернеса можно было разбирать на цитаты.

Видео: канал ТСН на YouTube

Кернес мог давать журналистке интервью в одних трусах, мог вылить сотрудникам чай на голову. "В лучшие времена для своего здоровья он и буквально воспитывал, насколько мне известно – физически. Но после покушения в 2014 году изменился, стал мягче. Да и сил осталось меньше. Хотя стиль остался все равно авторитарным", – говорит LIGA.net депутат горсовета и местный антикоррупционер Дмитрий Булах.

Читайте также: В Харькове объявили трехдневный траур по Кернесу. Где и когда пройдут похороны

ТИТУШКИ, ПОКУШЕНИЕ, КОЛОМОЙСКИЙ. "ЯНУКОВИЧ — ЭТО ИСТОРИЯ. ИДЕМ ДАЛЬШЕ"

2014 год стал переломным и для всей Украины, и лично для Кернеса.

"На Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить. Мы поддерживаем Виктора Януковича и терпим", – говорил харьковский мэр в разгар Революции достоинства. Он называл Майдан силовым захватом власти.

Харьковского мэра и двух его охранников подозревали в похищении и избиении двух участников Евромайдана в марте 2014 года. После трех лет слушаний суд в Полтаве закрыл уголовное производство против Кернеса, но в этом году дело вернули на рассмотрение.

В 2015 году в гостинице Кернеса Националь были проведены обыски: силовики Авакова расследовали отправку титушек на Майдан. "Титушки из Харькова, связанные с жилинским Оплотом, преступлениями в Мариинском парке... Обыски проводятся в 18 местах одновременно. В том числе и на объектах и с лицами, связанных с нынешним городским головой Кернесом", – писал об этом сам Аваков.

Кернес о Путине: Я к вашему президенту Владимиру Владимировичу отношусь с уважением. Потому что я считаю, что у него есть позиция. И он свою позицию держит и понимает, что он делает (2014 год)

Именно в Харьков полетел после бегства из Межигорья Янукович. Там во Дворце спорта 22 февраля 2014 года должен был состояться съезд депутатов юго-востока Украины. Кернес с георгиевской лентой ждал Януковича в президиуме, радом с Колесниковым и Царевым.

Когда стало понятно, что беглец не придет, Кернес с Добкиным уехал в российский Белгород, оттуда – вылетел в Женеву к Коломойскому.



"Прилетел в Женеву, мы побеседовали... Его надо было успокоить и объяснить ему, что ничего не произойдет. Ты избранный народом мэр, живи себе", – рассказал об этой встрече в интервью Гордону сам Коломойский. Кернес успокоился и вернулся в Харьков.

"Я считаю, что то, что касается президента Януковича – это уже история. Давайте двигаться дальше, давайте смотреть вперед. Никакого сепаратизма, никакого федерализма у меня и в мыслях никогда не было!" – сказал Кернес встретившим его в аэропорту журналистам.

Кернес о Коломойском: Я знаю Игоря Валерьевича Коломойского. Я могу с ним разговаривать по телефону и лично. Могу сходить с ним в ресторан. В остальных вопросах – мы самостоятельные люди. Не надо строить какой-то дом из отношений Коломойский-Кернес (2014 год)

Весной 2014 года пророссийские силы и спецслужбы пытались раскачивать Харьков, как и Донецк, Луганск, Одессу. В заслугу Кернесу вписывают то, что он (хотя и выступал перед сепаратистским митингом) не стал на сторону России, а занял мягкую прокиевскую позицию. Донецкого и Луганского сценария в Харькове удалось избежать, а силовики Авакова зачистили админздания от сепаратистов и боевиков.

28 апреля 2014 года во время пробежки на Кернеса было совершено покушение. Охрана затащила его в автомобиль почти в безсознательном состоянии. Пуля раздробила четыре позвонка, пробила легкое и желудок, сломала ребро. Кернес вышел из комы только через неделю, после операции в клинике в Израиле. На ноги после покушения он так и не поднялся, и до конца жизни передвигался в инвалидном кресле.

Заказчика и исполнителя покушения не установили. Кернес обвинял в этом министра внутренних дел, Аваков – отрицал любую причастность. Его заместитель Антон Геращенко говорил, что за преступлением стоит лидер харьковского Оплота Евгения Жилина.

"Версия Геращенко – очередной фейк, чтобы повесить на мертвого Жилина покушение на меня, которое заказал совсем другой человек. Кто заказал покушение на меня? Аваков. Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести Авакову свидетельство о моей смерти... Аваков знал, что мой шанс выжить – один на миллион", – так Кернес рассказывал о покушении в интервью изданию Гордон в 2017 году.

НАСЛЕДИЕ КЕРНЕСА

Начав в годы "перестройки" с организации кооперативов, пошива курток и сбыта ювелирных изделий, к концу жизни Кернес выстроил большую бизнес-империю. Судя по декларации, в 2019 году Кернес был миллионером, но формально вел себя "скромно" – имел коллекцию часов, две инвалидные коляски, и жил в гостинице Националь в центре города, которая в прошлом входила в бизнес-активы мэра.

Часть бизнеса и недвижимости Кернеса, по данным расследования Bihus.Info, записана на его гражданскую жену Оксану Гайсинскую (она – дочь бывшего заместителя генпрокурора Украины). Это: торговая площадь в центре Харькова, столичная квартира стоимостью в 25 млн грн рядом с правительственным кварталом, две квартиры в Харькове общей стоимостью более $300 000. Не менее скромный у Гайсинской и автопарк – автомобили премиум-класса Bentley Brooklands, Rolls-Royce Ghost, BMW X6 и Audi A8, общая стоимость которых – около $700 000.

Официально бывший мэр Харькова владел акциями Харьковоблэнерго и Харьковэнергосбыт. Кроме того, в его портфеле – 7 000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами Финэкс-Капитал" стоимостью 7 млн гривень. За прошлый год городской голова получил 20,6 млн грн доходов. Из них 1,152 млн грн – зарплата, следует из декларации.

Несмотря на завяленные активы, главной "корпорацией" Кернеса – считался сам Харьков. По данным Bihus.info, он "монополизировал около 90% жизнедеятельности города" – контролировал предприятия, рынки, застройщиков.

"Куда ни ткни, любая сфера монополизирована группой Кернеса. Рынки, коммунальные предприятия, дороги, транспорт. Все, до последнего убогого киоска в спальном районе. До мышей, как в анекдоте", – рассказывал LIGA.net депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

Например, компании, входящие в портфель Финэкс, полностью монополизировали сферу госзаказа, говорится в расследования Bihus.Info. Строительная компания "ДСК-Уровень" за последние три года получила заказов из бюджета почти на 200 млн грн. Компания Паркинг + за годы мэрства Кернеса взяла подряды на 2,5 млрд грн. Другая компания – ФК Платежный центр – получила монополию на установку и обслуживание терминалов для оплаты е-билетов, что в год приносило компании около 52 млн грн прибыли.

Кернес о Зеленском: Ходили слухи, что Зеленский и Вакарчук пойдут в президенты. Сначала у Вакарчука была поддержка больше. Но Вакарчук – парень не смелый, а Зеленский – смелый и активный (2020 год)

Почти за 10 лет окружение Геннадия Кернеса монополизировало и городские рынки. Кернес концентрировал влияние над Конным, Сумским и Центральным рынками, следует из расследования Bihus.Info. В этом году разгорелся громкий скандал вокруг крупного харьковского рынка Барабашово, которым владеет его главный политический оппонент, бизнесмен и кандидат в мэры Харькова от партии ОПЗЖ Александр Фельдман. Кернес хотел построить дорогу через рынок Барабашово и грозил "удалить Фельдмана как зуб", – в то время как Фильдман писал письма на имя президента Владимира Зеленского, в которых жаловался на посягательства на рынок со стороны Кернеса.

Еще одним важнейшим активом Кернеса были медиа. Мэру Харькова приписывают владение холдингом Харьковские известия, 7 каналом, харьковским Городским Дозором и Восточным Дозором, киевским Столичным Дозором, одесским Южным Курьером.

"Я мечтал посадить дерево, построить дом; мечтал, чтоб у меня была машина, – сказал Кернес в интервью LB.ua в 2012 году. – Но я не мог предположить, что я посажу не одно дерево, что у меня будет не одна машина, что я построю не один дом".

Кернеса похоронят в Харькове на следующей неделе, ориентировочно – 21 или 22 декабря. Отпевание состоится в Благовещенском соборе, а прощание – в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Лысенко (ХАТОБ).

Читайте также: Кернес умер. Кто теперь будет руководить Харьковом – разъяснение ОПОРА

Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
Диана Манучарян

корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
геннадий кернес мэр Харькова

Комментарии

Последние новости
 