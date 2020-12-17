Последний раз Геннадия Кернеса видели на публике в День города четыре месяца назад. В середине сентября его перевезли в немецкую клинику Шарите на лечение от COVID-19. Была версия, что Кернес перенес инсульт и находится в бессознательном состоянии. Ближайшее окружение отрицало: якобы ему все лучше и он вернется к новому году. Длительное отсутствие не помешало ему в третий раз стать мэром Харькова и обойти закон с присягой. Кернес менял друзей и взгляды. Отказался от Януковича. Поменял несколько партий. Но стал самым популярным политиком в Харькове. Вся история Кернеса – в профайле LIGA.net.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СТАРТ. "НЕВАЖНО, КЕМ ТЫ БЫЛ"

"И прошлое, и настоящее у Гепы – криминальное", – рассказывал LIGA.net один из харьковских бизнесменов, когда мы работали над спецпроектом "Выберут даже мертвого". Как устроено харьковское царство, которое построил Кернес.

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В 80-х Кернес открыл собственную мастерскую по ремонту часов, занимался пошивом курток. Ближе к развалу СССР связался с группировкой, которая занималась нелегальными схемами обмена рублей на чеки и мошенничеством на территории Украины и России.

Кернес об Авакове: В Харькове у Авакова плохая слава. С финансами связано. Местную региональную элиту на деньги "кинул", а теперь вышел на всеукраинский уровень (2017 год)

Биография Кернеса типична для тех лет, объяснял LIGA.net политический консультант из Харькова, который работал с Кернесом: "Чеками занимался, джинсы варил по подвалам. Все люди, которые зарабатывали свои капиталы до перестроечного периода, работали на грани с криминалом. Там и знакомства были, и "крыши". То есть он типичный харьковчанин в этом плане".

В 1992 году за мошенничество Кернеса приговорили к трем годам колонии, но с учетом двухлетнего ожидания приговора в СИЗО он был освобожден. С тех лет Кернес любил повторять: неважно, кем ты был раньше – важно, кто ты сейчас.

"КТО ТЫ ЕСТЬ ТАКОЙ? ТЫ – КНОПКА, Б..."

В 1998 году Кернес пошел в политику, впервые избравшись депутатом горсовета. А фактически с 2006 года он уже руководил Харьковом: сначала – в тандеме с напарником Михаилом Добкиным в должности секретаря горсовета, с 2010 года – в качестве мэра.

Он менял союзников как перчатки. В 2004-м стоял на оранжевой сцене с Арсеном Аваковым, скандируя в общий микрофон: "Ющенко! Ющенко!"





Видео: канал AntiKERNES в YouTube

Всего через два года, в 2006-м Кернес возглавил штаб Партии регионов в Харькове. Именно тогда в сеть слили предвыборный ролик кандидата в мэры от ПР Добкина с закадровыми репликами в стиле: "Немножко текст по-дебильному написан. – Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст". Его режиссером был Кернес. В тандеме с Добкиным он всегда был ведущим, рассказывали LIGA.net соратники Кернеса.

Под флагом партии Януковича в 2010 году Кернес впервые и сам выиграл выборы мэра – у Авакова, с которым отстаивал победу Ющенко.

В 2015 году Кернес стал мэром Харькова во второй раз – от партии Видродження. Его резкий отказ идти на выборы по списку Оппозиционного блока привел к окончательному расколу с давним соратником Добкиным. В последние годы они почти не общались.

Кернес о Порошенко: За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прикладывал достаточно много усилий для Харькова (2018 год)

В мае 2019 года Кернес с мэром Одессы Геннадием Трухановым объявил об объединении и создании партии Доверяй делам. На парламентские выборы-2019 он шел с Оппоблоком. Год спустя – объявил, что не имеет отношения ни к Доверяй делам, ни к Оппоблоку, ни к Видродження.

Последней партией мэра стал его собственный политический проект Блок Кернеса – Успешный Харьков. На местных выборах 2020 года Блок Кернеса получил результат в 37,98% – в Харьковском городском совете, и 30,1% – в областном.

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У Кернеса был сложный характер и авторитарный стиль управления городом. Все решения в Харькове Кернес принимал единолично. "Было жесткое ручное управление. Все через матерок и жесткий наезд", – рассказывал его бывший политтехнолог.

Заседания Харьковского горсовета с участием Кернеса можно было разбирать на цитаты.

Видео: канал ТСН на YouTube

Кернес мог давать журналистке интервью в одних трусах, мог вылить сотрудникам чай на голову. "В лучшие времена для своего здоровья он и буквально воспитывал, насколько мне известно – физически. Но после покушения в 2014 году изменился, стал мягче. Да и сил осталось меньше. Хотя стиль остался все равно авторитарным", – говорит LIGA.net депутат горсовета и местный антикоррупционер Дмитрий Булах.

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ТИТУШКИ, ПОКУШЕНИЕ, КОЛОМОЙСКИЙ. "ЯНУКОВИЧ — ЭТО ИСТОРИЯ. ИДЕМ ДАЛЬШЕ"

2014 год стал переломным и для всей Украины, и лично для Кернеса.

"На Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить. Мы поддерживаем Виктора Януковича и терпим", – говорил харьковский мэр в разгар Революции достоинства. Он называл Майдан силовым захватом власти.

Харьковского мэра и двух его охранников подозревали в похищении и избиении двух участников Евромайдана в марте 2014 года. После трех лет слушаний суд в Полтаве закрыл уголовное производство против Кернеса, но в этом году дело вернули на рассмотрение.

В 2015 году в гостинице Кернеса Националь были проведены обыски: силовики Авакова расследовали отправку титушек на Майдан. "Титушки из Харькова, связанные с жилинским Оплотом, преступлениями в Мариинском парке... Обыски проводятся в 18 местах одновременно. В том числе и на объектах и с лицами, связанных с нынешним городским головой Кернесом", – писал об этом сам Аваков.

Кернес о Путине: Я к вашему президенту Владимиру Владимировичу отношусь с уважением. Потому что я считаю, что у него есть позиция. И он свою позицию держит и понимает, что он делает (2014 год)

Именно в Харьков полетел после бегства из Межигорья Янукович. Там во Дворце спорта 22 февраля 2014 года должен был состояться съезд депутатов юго-востока Украины. Кернес с георгиевской лентой ждал Януковича в президиуме, радом с Колесниковым и Царевым.

Когда стало понятно, что беглец не придет, Кернес с Добкиным уехал в российский Белгород, оттуда – вылетел в Женеву к Коломойскому.

"Прилетел в Женеву, мы побеседовали... Его надо было успокоить и объяснить ему, что ничего не произойдет. Ты избранный народом мэр, живи себе", – рассказал об этой встрече в интервью Гордону сам Коломойский. Кернес успокоился и вернулся в Харьков.

"Я считаю, что то, что касается президента Януковича – это уже история. Давайте двигаться дальше, давайте смотреть вперед. Никакого сепаратизма, никакого федерализма у меня и в мыслях никогда не было!" – сказал Кернес встретившим его в аэропорту журналистам.

Кернес о Коломойском: Я знаю Игоря Валерьевича Коломойского. Я могу с ним разговаривать по телефону и лично. Могу сходить с ним в ресторан. В остальных вопросах – мы самостоятельные люди. Не надо строить какой-то дом из отношений Коломойский-Кернес (2014 год)

Весной 2014 года пророссийские силы и спецслужбы пытались раскачивать Харьков, как и Донецк, Луганск, Одессу. В заслугу Кернесу вписывают то, что он (хотя и выступал перед сепаратистским митингом) не стал на сторону России, а занял мягкую прокиевскую позицию. Донецкого и Луганского сценария в Харькове удалось избежать, а силовики Авакова зачистили админздания от сепаратистов и боевиков.

28 апреля 2014 года во время пробежки на Кернеса было совершено покушение. Охрана затащила его в автомобиль почти в безсознательном состоянии. Пуля раздробила четыре позвонка, пробила легкое и желудок, сломала ребро. Кернес вышел из комы только через неделю, после операции в клинике в Израиле. На ноги после покушения он так и не поднялся, и до конца жизни передвигался в инвалидном кресле.

Заказчика и исполнителя покушения не установили. Кернес обвинял в этом министра внутренних дел, Аваков – отрицал любую причастность. Его заместитель Антон Геращенко говорил, что за преступлением стоит лидер харьковского Оплота Евгения Жилина.

"Версия Геращенко – очередной фейк, чтобы повесить на мертвого Жилина покушение на меня, которое заказал совсем другой человек. Кто заказал покушение на меня? Аваков. Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести Авакову свидетельство о моей смерти... Аваков знал, что мой шанс выжить – один на миллион", – так Кернес рассказывал о покушении в интервью изданию Гордон в 2017 году.

НАСЛЕДИЕ КЕРНЕСА

Начав в годы "перестройки" с организации кооперативов, пошива курток и сбыта ювелирных изделий, к концу жизни Кернес выстроил большую бизнес-империю. Судя по декларации, в 2019 году Кернес был миллионером, но формально вел себя "скромно" – имел коллекцию часов, две инвалидные коляски, и жил в гостинице Националь в центре города, которая в прошлом входила в бизнес-активы мэра.

Часть бизнеса и недвижимости Кернеса, по данным расследования Bihus.Info, записана на его гражданскую жену Оксану Гайсинскую (она – дочь бывшего заместителя генпрокурора Украины). Это: торговая площадь в центре Харькова, столичная квартира стоимостью в 25 млн грн рядом с правительственным кварталом, две квартиры в Харькове общей стоимостью более $300 000. Не менее скромный у Гайсинской и автопарк – автомобили премиум-класса Bentley Brooklands, Rolls-Royce Ghost, BMW X6 и Audi A8, общая стоимость которых – около $700 000.

Официально бывший мэр Харькова владел акциями Харьковоблэнерго и Харьковэнергосбыт. Кроме того, в его портфеле – 7 000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами Финэкс-Капитал" стоимостью 7 млн гривень. За прошлый год городской голова получил 20,6 млн грн доходов. Из них 1,152 млн грн – зарплата, следует из декларации.

Несмотря на завяленные активы, главной "корпорацией" Кернеса – считался сам Харьков. По данным Bihus.info, он "монополизировал около 90% жизнедеятельности города" – контролировал предприятия, рынки, застройщиков.

"Куда ни ткни, любая сфера монополизирована группой Кернеса. Рынки, коммунальные предприятия, дороги, транспорт. Все, до последнего убогого киоска в спальном районе. До мышей, как в анекдоте", – рассказывал LIGA.net депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

Например, компании, входящие в портфель Финэкс, полностью монополизировали сферу госзаказа, говорится в расследования Bihus.Info. Строительная компания "ДСК-Уровень" за последние три года получила заказов из бюджета почти на 200 млн грн. Компания Паркинг + за годы мэрства Кернеса взяла подряды на 2,5 млрд грн. Другая компания – ФК Платежный центр – получила монополию на установку и обслуживание терминалов для оплаты е-билетов, что в год приносило компании около 52 млн грн прибыли.

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Почти за 10 лет окружение Геннадия Кернеса монополизировало и городские рынки. Кернес концентрировал влияние над Конным, Сумским и Центральным рынками, следует из расследования Bihus.Info. В этом году разгорелся громкий скандал вокруг крупного харьковского рынка Барабашово, которым владеет его главный политический оппонент, бизнесмен и кандидат в мэры Харькова от партии ОПЗЖ Александр Фельдман. Кернес хотел построить дорогу через рынок Барабашово и грозил "удалить Фельдмана как зуб", – в то время как Фильдман писал письма на имя президента Владимира Зеленского, в которых жаловался на посягательства на рынок со стороны Кернеса.

Еще одним важнейшим активом Кернеса были медиа. Мэру Харькова приписывают владение холдингом Харьковские известия, 7 каналом, харьковским Городским Дозором и Восточным Дозором, киевским Столичным Дозором, одесским Южным Курьером.

"Я мечтал посадить дерево, построить дом; мечтал, чтоб у меня была машина, – сказал Кернес в интервью LB.ua в 2012 году. – Но я не мог предположить, что я посажу не одно дерево, что у меня будет не одна машина, что я построю не один дом".

Кернеса похоронят в Харькове на следующей неделе, ориентировочно – 21 или 22 декабря. Отпевание состоится в Благовещенском соборе, а прощание – в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Лысенко (ХАТОБ).

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