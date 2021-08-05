Сегодня на 81-м году жизни умер Евгений Марчук – первый глава СБУ, генерал армии, бывший глава Трехсторонней контактной группы в Минске. Перенесенный им коронавирус обострил старые заболевания и спровоцировал острую сердечно-легочную недостаточность.

С Марчуком уходит целая эпоха. Кем он был, что сделал для Украины, как предупреждал о будущей агрессии Россией: вот история его жизни.

Работал в КГБ. Марчук по образованию – филолог, но после пединститута в 1963 году стал не учителем украинского языка и литературы, а оперуполномоченным управления КГБ. И больше 30 лет работал в спецслужбах УРСР, перед распадом союза был первым заместителем главы украинской ячейки КГБ. В его биографии также есть работа в пятом управлении КГБ, которое преследовало украинских диссидентов. Деятельность Марчука в этот период малоизвестна.

Как рассказывал газете День украинский дипломат Юрий Щербак, враги Марчука "сполна использовали тот факт, что он работал в КГБ". "Никто из них при этом не вспоминает множество свидетельств о том, что Марчук в КГБ проводил весьма либеральную политику и сделал все, чтобы уменьшить масштаб тех репрессий, которые упали на украинское общество и украинских диссидентов со стороны Москвы", – считает он. По его словам, есть диссиденты, которые помнят положительную роль Марчука в их судьбе.

Первый президент Леонид Кравчук многие годы был близко знаком с Марчуком. В своей книге "Маємо те, що маємо" (2002 год) он пишет, что Марчук очень отличался от других сотрудников КГБ. "Представители этого ведомства обычно были людьми чрезвычайно осторожными... Марчук вел себя более раскованно. У него не чувствовалось свойственного другим благоговейного ужаса перед руководством, страха перед системой. В его действиях не было слепой покорности инструкциям. С учетом специфики его работы это можно было воспринять как своеобразное вольнодумство".

Был первым главой СБУ (1991-1994). Осенью 1991 года КГБ сменила свое название на СБУ. Претендентов на роль первого лица СБУ было немало, но в конце-концов круг кандидатов сузился до двоих, вспоминает Кравчук: это Александр Емец, возглавлявший тогда парламентскую комиссию по правам человека, и Евгений Марчук – министр по вопросам обороны и нацбезопасности.

У Емца шансов пройти через парламент, в котором большинство составляли коммунисты, было мало: "Генерал Марчук, который прошел суровую муштру КГБ, вызывал у так называемой группы 239 (коммунистическое большинство) намного большее доверие. Это и обусловило победу Евгения Кирилловича в этом конкурсе. Да и опыт был на стороне Марчука. Я поддерживал этот выбор".

"Я вспоминал, как достойно вел себя Марчук во время августовских событий. Он произвел на меня впечатление не только хладнокровного, уверенного в своих силах человека, но и сознательного государственника. Когда он выступал перед парламентариями во время утверждения в должности главы СБУ в декабре 1991 года, я увидел на трибуне Верховной Рады не просто профессионального контрразведчика, не только госслужащего высокого ранга, а и взвешенного, трезвого политика", – вспоминает Кравчук в своей книге.

Марчук, Кучма, Порошенко, Черновецкий и другие, 1995 год (фото – Бульвар Гордона)

Помог отбить Крым у ФСБ. На период Марчука в СБУ пришлась холодная война с Россией за Крым, вызванная разделом Черноморского флота и засильем ФСБ на полуострове. Фактически это была первая (но безуспешная) попытка Кремля установить контроль над украинской территорией. На полуострове появились "крымские казаки" и кгбшные организации вроде Русского движения Крыма.

Зимой 1994 года выборы президента в Крыму выиграл ярый украинофоб Юрий Мешков – и первым делом призвал Россию включить полуостров в свой состав. В мае крымский парламент назначил своего начальника "Службы безопасности Крыма". Марчук ночью перебросил подразделение Альфа и оперативную группу, чтобы не допустить захвата СБУ.

Все авантюры РФ на Донбассе и захват Крыма нацелены на то, чтобы Украина оставалась их послушным вассалом. Здесь есть одна вещь, которую нельзя игнорировать – политическое и военное руководство РФ очень боится прямой границы с НАТО. Зная ментальность некоторых российских руководителей, могу себе представить, как в Кремле воспринимают одну только мысль о том, что граница России с НАТО может проходить севернее Харькова. Они не могут себе этого представить даже в кошмарном сне, – интервью Марчука Главкому (2020)

В интервью Гордону Марчук рассказывал, что Украина была в шаге от аннексии Крыма. Люди Мешкова подчинили себе телерадиокомпанию, МВД, назначили свое правительство, распустили парламент: "Президент – Мешков, премьер – Сабуров из Москвы, управделами – Минин из Москвы, министр внутренних дел уже их человек... Одна Служба безопасности из тех, кто противодействовать могут, оставалась".

Февральским утром в резиденцию Мешкова вошла группа украинских спецназовцев, вспоминал он. "Охрана Мешкова была обезоружена, сам он – упакован в самолет и доставлен в Москву. Жена Мешкова некоторое время пыталась добиться покровительства со стороны России, но тщетно", – так, со слов Марчука, закончилась эта история.

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Поход в Кабмин. Вице-премьер, премьер. Летом 1994 года, между первым и вторым туром президентских выборов, Марчука назначили вице-премьером в правительстве Виталия Масола. Осенью того же года уже новый, второй президент Леонид Кучма сделал его первым вице-премьером. После того, как Масол подал в отставку, весной 1995 года Марчук стал премьер-министром.

Марчук возглавлял делегацию, которая готовила договор о дружбе с Россией. На фото: 8 февраля 1995, подписи под договором ставят вице-премьер РФ Олег Сосковец (слева) и вице-премьер Украины Евгений Марчук (справа). Работа шла очень тяжело, рассказывал Марчук газете День. Россия в последний момент начала проталкивать в документ норму о двойном гражданстве в Украине и отказывалась подтверждать нерушимость границ, но украинской стороне удалось отстоять свою позицию. Через 17 лет Путин грубо нарушил этот базовый договор

Евгений Марчук и Борис Ельцин, переговоры в Москве, 18 апреля 1995 года (фото – личный архив, опубликовано в газете День). "Трудно шли переговоры по разделению Черноморского флота. В итоге договор был подписан только через два года, когда Ельцин приехал в Украину", – рассказывал Марчук.

В конце 1995 года Марчук решил начать политическую карьеру. Находясь в должности премьер-министра, он баллотировался в парламент и был избран депутатом. Тогда законы это позволяли.

Должность премьер-министра Марчук занимал менее года, и 27 мая 1996 года он был отправлен в отставку – якобы с формулировкой "за формирование собственного политического имиджа". По этой версии, Кучме не понравилась активность Марчука, и он лишил потенциального конкурента любого политического веса.

Когда началась война (я считаю не с Донбасса, а с Крыма, потому что я видел, что это – настоящая, действительная война), я тогда вернулся в медийную сферу… И официальные лица говорили: "Что вы сеете панику?!"… Я говорил, что через два-три дня будет вторжение на Донбасс. А официальные лица сказали: "У нас все под контролем", – Марчук в интервью Гордону (2017)

На парламентских выборах в марте 1998 года Марчук пошел в Верховную Раду вторым номером списка СДПУ(о) и был избран депутатом второй раз.

Хотел стать президентом. И в 1999 году баллотировался, но безуспешно. Во время этой гонки он был одним из участников так называемой "каневской четверки" (Евгений Марчук, Александр Мороз, Александр Ткаченко и Владимир Олийнык). Они договорились, что выдвинут от четверки только одного кандидата, чтоб не распылять голоса и составить конкуренцию Кучме. Но после того, как кандидатом объявили Марчука, Мороз публично отказался от договоренностей и пошел на выборы самостоятельно.

В итоге ни один из участников четверки не вышел во второй тур. Мороз стал третьим, Марчук – пятым. А президентом во второй раз был избран Кучма.

"Я не соглашаюсь с теми, кто утверждает, что Марчук играл на стороне Кучмы, а о президентстве даже не мечтал. Он не только мечтал стать лидером государства, он стремился к этому... Пусть не обижается на меня Евгений Кириллович, но чистая политика оказалась для него слишком сложной... Публично остро критиковать действия своего оппонента на выборах (Кучму), а потом, даже не выдержав паузы, пойти к нему на службу – это поступок, который вряд ли откроет перед Евгением Кирилловичем перспективу", – вспоминал Кравчук в 2002 году.

Здесь Кравчук имел в виду новый виток в карьере Марчука: за несколько дней до своего переизбрания на второй срок Кучма назначил его секретарем СНБО (1999-2003).

У нас на каком-то этапе произошла примитивизация личности Путина. Но дело в том, что современная Россия – это не один Путин, а очень серьезная машина – и его давнее окружение, и министр обороны Шойгу, и директор ФСБ Бортников. Это специалисты, которые фундаментально владеют своей профессией, поэтому вряд ли следует прогнозировать, какое уязвимое место у Путина... Потому что это не просто личное поведение, а форма российской агрессии, к которой цивилизованное человечество не готово, – Марчук в интервью Укринформу (декабрь 2018)

Отстаивал Тузлу. В 2003 году Марчука назначили министром обороны. Это был очень сложный для Украины год: Россия решила, что может безнаказанно отжать остров Тузла у Украины.

Конфликт вокруг Тузлы Россия развязала в аккурат перед выборами в Госдуму, писал сам Марчук в своем Facebook в 2016 году: "Осень 2003 года. До выборов... остается полтора-два месяца... Именно в это время Россия начинает опасную авантюру вокруг острова Тузла в Керченском проливе. С обеих сторон к проливу подтягиваются регулярные войска. С большим трудом Украине удалось не допустить горячего развития этой авантюры. Единая Россия одержала сокрушительную победу на выборах в Госдуму".

Разрулить эту ситуацию удалось во многом благодаря Марчуку. Он работал четко на опережение, рассказывал об этом конфликте экс-заместитель министра обороны Украины, адмирал Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Кабаненко: "Иногда там были критические ситуации, но благодаря продуманным системным действиям удалось избежать продолжения кризиса".

В сентябре 2004 года Марчука отправили в отставку с должности министра обороны. Формальным поводом стали взрывы на артиллерийских складах в Артемовске и Новобогдановке.

Провел 10 лет в забытье. После своей отставки порвавший с СДПУ(о) Евгений Марчук в декабре 2004 года создал и возглавил Партию свободы. На парламентские выборах-2006 он пошел первым номером именного блока "Евгений Марчук – Единство", но набрал меньше процента. Блок не прошел в парламент. А Марчук отошел в украинской политике на задний план.

Война с Россией и переговоры по Донбассу. Марчук не единожды предупреждал, что Россия может начать агрессию против Украины. Еще в 1997 году он заявил, что "рвануть может в любом месте", но в первую очередь – в Крыму и на Донбассе. А в 2011 году говорил, что Россия никогда не откажется от Крыма.

Я помню, когда Евгений Примаков, тогдашний начальник разведки России, сказал мне на переговорах: "Евгений Кириллович, ну никто и никогда в России не примет положение, что Севастополь – это не российский город. Поэтому дух экспансии, проникновения за границу своей территории и создание буферов вокруг себя – это есть и будет. А это означает экспансию в Украину, – цитата Исторической правды (2011 год)

Столкнувшись с войной, Порошенко вспомнил о Марчуке. Сначала, в декабре 2014, его пригласили возглавить международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству Украины с НАТО. В мае 2015 года он вошел в украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы в Минске, а в 2018 году даже возглавлял ее — вместо Кучмы.

В отличие от политиков, которые считали минские переговоры бесполезными, он видел в них тактическую пользу. Но он понимал, что в Минске решения по войне на Донбассе приняты не будут: "Это могут сделать только на Банковой, в Кремле, в Вашингтоне и Брюсселе; там будет решаться судьба этой войны".

В мае 2019 года Марчук объявил о выходе из Минского процесса. "Я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность", – написал он в Facebook.

Радости у меня не увеличилось. Почему? Дьявол с той стороны гораздо опытнее президента Зеленского, и вся машина Путина гораздо сильнее и гораздо опытнее нынешней нашей команды. Так сложилось! У меня нет аплодисментов. Но, с другой стороны, наши понемногу набирают так обороты. Не по всем параметрам, как надо было... Я не видел пока ни разу, чтобы мы где-то переиграли Путина, – Марчук в интервью Крым.Реалии (июль 2021)

Последний пост Евгения Марчука в соцсетях – тоже о войне с Россией. 23 июля он написал: "Плохая новость. Официальная. МИД ФРГ. Германия призывает Украину принять "формулу Штайнмайера"... Зря Вальтер Штайнмайер не прислушался к моему совету еще в 2019 году. Но еще не поздно".

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