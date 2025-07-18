Владимир Зеленский сказал, что демобилизации не будет, будет только ротация.

Это – горькая правда. Она заключается в том, что Россия собирается воевать с нами "вечно" (цитата Владимира Мединского, помощника президента РФ, 16 мая 2025 года).

Но – без паники. Мы справимся. За нами – много свободных людей и богатых правительств. У нас самих еще полно сил. Лишь бы было ума эти силы задействовать.

Нам "всего лишь" нужно приспособить армию и страну к долгосрочной войне.

Раньше мы даже не пытались, поэтому если мы этим займемся, нам сразу станет легче.

Например, нам надо публично и громко дать ответ на вопрос – сколько мы ожидаем времени службы от среднего мобилизованного? Мы серьезно считаем, что, как требуют нынешние правила, этот человек должен воевать на фронте постоянно, а если перемещаться временно в тыл, то жить в режиме трудовой колонии? У кто-то вообще есть примеры восстановления при таком "восстановлении"?

Или, может, лучше – год через год на фронте, два через два? Полгода через полгода?

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Ага, людей не хватает? А 107 000 СОЧ (самовольное оставление части. – Ред.) за текущий год?

Это сколько европейских армий у нас только с нового года сбежало? А кто-то вообще этих людей преследует по закону? А, ну да, оказывается, вы считаете, что это не преступление. Тогда что это?

Если СОЧники не трусы и не предатели, если они действительно не виноваты, что не могут служить в своих частях, – то какая, черт возьми, самая популярная причина?

А кто-нибудь тщательно разбирался, почему так? Проводил реальную аналитику, а не бумажные "расследования"? Наказывал, например, тех, кто втупую посылал людей на смерть? Много мы слышали о таких наказаниях?

Ах, вы говорите, большинство СОЧ – трусы и предатели? Они совершили тяжкое преступление? Тогда почему только в 3,3% случаев сообщено о подозрении (и это еще даже не решение суда первой инстанции)?

На что мы рассчитываем вообще? Каким образом с такими подходами мы собираемся держать армию собранной?

Еще раз говорю – 107 000 только за полгода. Примерно как армия Испании. На второе полугодие ожидаем армию Италии.

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А на 2026 год? По моим ощущениям, на фронте реально воюет тысяч 400, так что к 2027 году сбежит именно такая цифра. Наступит ли вообще для нас 2027 год?

Словом, пришел новый министр, так давайте садиться и думать, как это все поменять, как построить армию, которая сохранит государственность. Нечего надеяться на "дипломатические усилия", солдат нам в виде военной помощи никто не пришлет Новой почтой, нам надо все придумать САМИМ.

Повторюсь – у страны есть человеческий ресурс, есть большие силы. Просто надо не жить во лжи.

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