Фильм об убийстве олигарха Щербаня, стоимость ремонта дорог. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Спадкоємець" | Тайна рождения бизнес-империи Ахметова. Что мы узнали из фильма об убийстве Щербаня

Вчера Hromadske опубликовало фильм, над которым журналисты Максим Каменев и Александр Кохан работали больше года. Часовое документальное полотно рассказывает о жизни, убийстве и разделе наследства первого украинского олигарха Евгения Щербаня. В 1996 его растеряли. Что нового можно узнать спустя почти 25 лет? Многое. Оказалось, что старший сын Щербаня с 2013-го ведет собственное расследование, что случилось с бизнес-империей отца. И тут много интересного и важного. Например, он уверяет, что Тарута получил долю в ИСД незаконно и довольно убедительно объясняет, каким образом. Еще интереснее рассказ об Ахметове, который был партнером отца, отвечавшим за безопасность. Щербань уверяет, что их с братом “тупо развели” и вынудили в погашение мифического долга отдать компани DCC (станет оператором Life) и Гефест. Последняя компания сыграла ключевую роль в становлении Ахметова. Мол, Гефест был учредителем десятка компаний ИСД, Азовимпекс и тд. Спустя 4-5 лет многие из них окажутся в составе СКМ Рината Ахметова. Девяностые годы. Мы их не любим и не знаем. А свою историю надо знать, и этот фильм важный кирпичик в стене украинской новой истории. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Ремонт 1 км дороги за год подорожал в два раза, хотя цены на материалы почти не изменились

Для чего нужны цифры? Чтобы делать выводы, которые на чем-то базируются. В Украине тратятся огромные деньги на дороги. Как оказалось, расходы на текущий ремонт растут непропорционально километражу, подсчитали в организации CoST Ukraine. В Укравтодоре эту аномалию пока никак не пояснили. А объяснения нужны. Желательно тоже с цифрами. Больше по ссылке.

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