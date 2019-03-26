Четверо на финише. С чем топ-кандидаты пришли к первому туру

Неделя до выборов президента - и есть четверка лидеров, имеющих шансы на выход во второй тур. На первом месте во всех опросах - шоумен и основатель 95 квартала Владимир Зеленский. Вторую и третью строчку попеременно занимают действующий президент Петр Порошенко и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Четвертое место во многих соцопрсах занимает - Анатолий Гриценко. На что в гонке делали ставку кандидаты, с какого рейтинга начинали и чего достигли - в материале LIGA.net.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: ИГРА В ГОЛОБОРОДЬКО

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Ставка на выборах. Активно вступил в выборы в ночь на Новый год и позиционировал себя как единственная альтернатива коррупционной модели власти. При этом использовал иллюзию прямой вовлеченности украинцев в работу его команды, вплоть до предложений вместе написать программу. Упор делался на интернет: за три месяца Зеленский, говорит, собрал полумилионное сообщество своих сторонников.

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Всю кампанию шоумен построил на ассоциации с придуманным персонажем - Голобородько, объясняет политолог Евгений Магда. "На этого кандидата играет высокая узнаваемость, практическое отсутствие негативного рейтинга и минимизация, даже засушивание отношений с медиа. Фактически он позволяет каждому избирателю представить его таким, каким сам избиратель хочет", - отметил он.

Частично Зеленский своей цели достиг: когда социологи КМИС спросили у его сторонников о причинах поддержки, два самых популярных ответа звучали так: он новое лицо в политике (54,4%) и он не зависит от олигархов (29,8%).

"Зеленский сделал ставку на протест, на неудовольствие политической элитой и желание "выбросить их всех вместе". В технологическом плане он делал ставку на сериал и собственные выступления со сцены, на современные интернет-технологии коммуникации", - добавляет политолог Петр Олещук. Это неплохо сработало и позволило мобилизировать тех, кто еще вчера не планировал участвовать в выборах. В идейном смысле он пытался выступать позитивной альтернативой - тотальному негативу. И это тоже было эффективным.

"Есть значительная категория населения, которую мы не можем охватить опросами фейс-ту-фейс. Потому что они проживают в закрытых домах, с консьержами или секьюрити, и к ним не пускают интервьюеров. Условно говоря, средний класс - мы не знаем, как он проголосует", - Паниотто

И как она сработала. Фамилия Зеленского впервые появилась в опросниках еще весной прошлого года. В мае, по данным Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы, за него были готовы проголосовать только 5% (еще 5,6% были у Вакарчука).

В августе в опросах тех же центров тоже ничего не говорило о том, что он выстрелит как лидер избирательной гонки: 6,1% голосов. А уже в январе-феврале 2019 года Зеленский безоговорочно возглавил все президентские рейтинги. В совместном опросе Рейтинга, КМИС и Центра Разумкова, обнародованном 25 марта, о намерении голосовать за этого кандидата заявили 27,7%.

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Выдвижение Зеленского не было экспромтом, уверен Магда. Этому предшествовала в том числе и та информационная атмосфера, которая была создана ведущими украинскими телевизионными каналами: "У нас новости по принципу убил, закопал, откопал, съел. Общество загоняли в депрессию. В итоге штабы Тимошенко и Порошенко не смогли его сдержать. Он ярче, моложе, и у него нет того антирейтинга, как у Тимошенко, Порошенко и тех политиков, которые уже давно в этом бизнесе".

Но не все так просто для кандидата Зеленского. Основу его рейтинга составляет молодежь, которая реже ходит на выборы, чем люди старшего поколения, напоминает социолог Ирина Бекешкина. В КМИС уточняют: у Зеленского все хорошо в обычных опросах. Но когда их пытаются усложнить, - добавить вопросы о социальной активности интервьюера, участии/неучастии в предыдущих выборах, - то рейтинг Зеленского существенно снижается. А его электоральное ядро менее стабильно, чем у Тимошенко и Порошенко.

"Ситуация неопределенная. Если раньше мы месяца за три могли точно сказать, кто выйдет во второй тур, то сейчас это может быть кто угодно из четверки. Особенно если за неделю еще кто-то снимется в пользу другого", - отметил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

ПЕТР ПОРОШЕНКО: ТОМОС, АРМИЯ, ТУР ПО УКРАИНЕ

Ставка на выборах. В президентскую кампанию действующий президент вступил летом прошлого года, когда начали обозначаться перспективы получить томос, а Украину заполонили тысячи билбордов с его предвыборными слоганами.

Изначально Петр Порошенко делал ставку на патриотизм, Европу и военное противостояние с Россией, говорит Олещук. Отсюда его армия, язык, вера. Отсюда же - томос и религия. До определенной степени президентский план сработал, считает политолог: Порошенко смог переключить на себя патриотический электорат. Но этого мало для победы.

Эти наблюдения подтверждает и социолог Евгений Головаха: "Группа 1 декабря его поддержала, видели? Все стали патриотами. Он начал заигрывать со всеми нацинальными сознательными силами. И они частично объединились вокруг него. А то Путин нападет".

Вторая ставка Порошенко - на стабильность, считает Магда. Это понятный избирателям кандидат, максимально предсказуемый: и в вопросах войны, и в дипломатии, и во внутренней политике. Именно ради этого его электоральное ядро частично готово прикрыть глаза на коррупционные скандалы - как, например, в оборонке с участием его близкого окружения.

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И как она сработала. В опросе Центра Разумкова и Деминициатив в мае 2018 года Порошенко занимал лишь четвертую строчку в рейтингах, пропустив вперед Юлию Тимошенко, Анатолия Гриценко и Юрия Бойко - у него было только 7,6% голосов.

Украинцы, опрошенные в сентябре Центром Разумкова и фондом Деминициативы, в основном объясняли свой выбор так: близость идей и предложений (28%), уже много сделал для Украины (33%), этого кандидата уважают в мире (25%).

В феврале-2019 исследование Центра Разумкова давало Порошенко уже 16,8% голосов, опрос КМИС - 17,7%. Срез группы Рейтинг, КМИСа и Центра Разумкова за неделю до выборов показал, что он по-прежнему делит вторую строчку с Тимошенко: 16,4%.

Порошенко может попасть во второй тур, а может и не попасть. Однако за последние девять месяцев ему удалось значительно нарастить свой рейтинг. В том числе, успешно спекулируя на теме войны и на критике конкурентов.

"У Порошенко, как по мне, самое устоявшееся электоральное ядро из лидеров гонки", - объясняет Магда.

"Он ведет очень активную кампанию. Частично, я так понимаю, за наш счет - под видом рабочих поездок. Предыдущие годы у него не было такого интенсивного графика", - говорит Паниотто. Рост рейтинга Порошенко он объясняет так: "Многие решили, что ситуация с Зеленским опасна из-за большой неопределенности. Поэтому они стали выступать более активно за то, чтобы из равных зол выбрать более понятное".

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: НОВЫЙ КУРС НА СТАРЫЕ ВКЛАДЫ

Ставка на выборах. Как и Порошенко, открыто вступила в игру летом 2018 года, когда провела серию съездов с презентацией Нового курса.

Но на самом деле ее ставка была на игру вдолгую, считает Магда. С 2016 года Тимошенко пыталась убедить украинцев, что она - единственно возможный победитель выборов: "Проблема Тимошенко в том, что она не в состоянии подстроиться к условиям нового времени. То есть ее новый курс с блокчейном и 3D-принтером все равно вылетел в возвращение вкладов сбербанка СССР и газ в два раза дешевле".

"Ставка Тимошенко - сначала на реформирование системы, смена Конституции и тд. Но со временем стало понятно, что старая добрая социалка работает лучше. Поэтому Тимошенко сделала ставку на повышение социальных стандартов", - добавил Олещук.

"75% населения продолжают использовать ТВ как главный источник информации. Это намного больше, чем доля интернета и соцсетей. Поэтому наличие медиаресурсов и медиачасов, в течение которых кандидат светится на телевидении - это очень существенно влияет на исход"

И как она сработала. Вплоть до выдвижения Зеленского Тимошенко была безусловным лидером гонки. В мае-2018, по данным опроса Центра Разумкова и Деминициатив, за нее были готовы проголосовать 13,3% избирателей (за ближайшего конкурента Гриценко - 9,4%).

В августовском опросе Центр Разумкова и Деминициатив в ее поддержку высказывались уже 17,8% украинцев. Она привлекает их как личность (39%), ее идеи и предложения им близки (35%), видит реальные пути преодоления экономического кризиса (35%).

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Последний президентский опрос (обнародован 25 марта) КМИС, Центра Разумкова и группы Рейтинг говорит, что в первом туре Тимошенко может набрать 16,6% голосов. Она идет фактически нос в нос с Порошенко, у которого 16,4%.

"У Тимошенко много забрал Зеленский. Пока его не было в гонке, она существенно опережала всех остальных", - объясняет ситуацию Владимир Паниотто. Выдвижение Зеленского сломало и ставку Тимошенко на единственного кандидата.

"Кстати, есть еще один момент, который не всегда понятно объясняют в опросах", - добавляет Паниотто. Один-полтора процента у Тимошенко откусывает технический кандидат Юрий Тимошенко - и это не шутка. Сотрудники КМИС провели эксперимент. Если во время интервью респондентам предлагали назвать фамилию своего кандидата, то в случае с ЮВТ они всегда отвечали правильно. Но если им просто давали карточку и просили назвать номер, под которым записан их кандидат, то полтора процента называли номер Юрия Тимошенко.

"Хотя более известные люди вроде Бессмертного получали почти ноль", - добавил он.

АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО: БЕЗ ВНЯТНОЙ КАМПАНИИ

Ставка на выборах.Избирательная кампания Гриценко сводилась к желанию быть "единым кандидатом демократической оппозиции" и к попыткам поглощать конкурентов, которые претендуют на эту же нишу, считает Олещук. В пользу Гриценко за время избирательной гонки сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый, бывший журналист Дмитрий Гнап и нардеп Дмитрий Добродомов.

Вот только, добавляет Евгений Магда, вряд ли объединение четырех политиков можно назвать союзом всех демократических сил. "Тут такой себе элемент манипуляции. В целом мне кажется, на Гриценко в кампании давил груз "первого непроходного", - отметил он.

И как она сработала. Весной прошлого года Гриценко был вторым после Тимошенко. По данным майского исследования Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы, за него были готовы проголосовать 9,4% тех избирателей, которые собрались на выборы.

В августе, согласно опросу этих же компаний, он набирал 8,4% голосов. При этом выбор в пользу Гриценко избиратели объясняли преимущественно так: его идеи и предложения им близки (49%), привлекает как личность (38%), обеспечит мира на Донбассе (34%).

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В опросе КМИС, проведенном за полтора месяца до выборов (с 8 по 20 февраля), его назвали своим кандидатом 6,4% украинцев. А в совместном опросе КМИС, Рейтинга и Центра Разумкова (обнародован 25 марта) его рейтинг вернулся к прошлогоднему: 9,7%.

У Гриценко меньше всего из четверки шансов попасть во второй тур. Он рискует повторить сценарии предыдущих выборов, которые неизменно проигрывал при хорошем старте. Мартовский подскок рейтинга Гриценко социологи объясняют тем медиаэффектом, который принесло ему объединение с Садовым. "Это очень активно обсуждалось, и он был на разных каналах, - напомнил Паниотто. - А 75% населения продолжают использовать ТВ как главный источник информации. И это намного больше, чем доля интернета и соцсетей. Поэтому наличие медиаресурсов и медиачасов, в течение которых кандидат светится на телевидении - это очень существенно влияет на исход".

Значительно нарастить свои рейтинги за оставшуюся неделю кандидаты вряд ли смогут, считает Магда: "Для этого должна быть или условная электоральная хиросима - ядерный взрыв, который всколыхнет всех, или электоральный Дрезден - бомбардировка, которая накроет огромную площадь. Но я думаю, что кандидаты подойдут к 31 марта в пределах текущих рейтингов". Основная борьба предстоит за второе место.

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