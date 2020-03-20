Что будет с экономикой и как живут техкомпании во время карантина. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 20 марта. Температура от +5 до +12, курс доллара 27.80.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Крах экономик и массовые банкротства. Что будет если мы не обуздаем карантин

Последние несколько дней мировые агентства ухудшают всевозможные прогнозы, пророчат дальнейшее снижение цен на нефть и говорят об уменьшении рабочих мест. Все действительно плохо. По прогнозам Международной организации труда, из-за коронавируса и связанных с ним ограничений, работу по всему миру могут потерять 25 млн человек.

Скорее всего, это оптимистичные цифры. Только в Украине экс-министр экономики Тимофей Милованов прогнозирует увеличение числа безработных на полмиллиона. И у него есть для этого аргументы.

Почему так? Мировая экономика столкнулась с очень сложным вызовом. Его реальных угроз, похоже, пока не понимает никто. А что происходит в мире прямо сейчас очень доступно описал Игорь Гуменный, собственник компании UBC, которая работает и продает свою продукцию по всему миру. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Вся актуальная информация о коронавирусе в Украине и мире в одном месте и в удобном виде

Мы проделали для вас огромную работу - удобный сервис мониторинга распространения коронавируса. Что в Украине? Где в мире остановили вирус? Кто справляется, а кто не очень? Если нет времени следить детально, то добавьте в закладки и заглядывайте время от времени. Здесь покажем всю картину. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Перед лицом коронавируса: как украинские технокомпании живут в условиях карантина

Карантин вынудил украинские компании в авральном порядке перестраивать рабочие процессы. Технологическим компаниям в этом плане, можно сказать, повезло. Для ITшников работать удалённо - привычное дело. Сотрудникам телекома сложнее - поддержку абонентов можно перенести в онлайн, а вот обслуживать сети приходится в поле, здесь чаты и видеосвязь не помогут. Телевизионщикам тоже непросто - сидя дома, новый выпуск телешоу не снимешь. Но вот зрителей из студий убрали - карантин всё-таки.

В общем, мы расспросили украинские технокомпании о том, с какими проблемами они столкнулись при переходе на удаленку. Спойлер: кое-кто даже йогой занимается с коллегами по видеосвязи. Больше по ссылке.



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