Что будет с медреформой и курсом гривни, Путин – навсегда. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 11 марта. Температура от +4 до +9, курс доллара 25.31.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tech Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Реформа - плохое слово. Модернизация": что ждет медреформу с новым министром

Меньше трех недель до запуска второго, и самого сложного, этапа медицинской реформы. А мало у кого есть ясность - запуск будет или слова Президента “куда спешим с медреформой” и смену министра МОЗ надо воспринимать как отсрочку.

Редактор Liga.Life Ирина Андрейцив поговорила со многими инсайдерами в медсфере, чтобы разобраться и что ждет реформу, что в голове у нового министра Ильи Емца. Если коротко, то в честной голове Емца путаница, а реформа хоть и будет продолжена, но сильно вряд ли дойдет до конца без больших и принципиальных потерь. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Всех интересует курс гривни. Нас тоже. На выходных украинцам пришлось понервничать: доллар окреп, а торговцы не спешили продавать валюту — в некоторых обменных пунктах доллара попросту не было. Во вторник включился Нацбанк — регулятор продал $250 млн и погасил острую фазу паники. Тем не менее, гривня за день все равно подешевела — до 25,4 грн/$.

Чтобы успокоить рынок, НБУ выпустил релиз: у него достаточно резервов для сглаживания колебаний курса. Ближайшие дни покажут справедливость этого утверждения. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Путин допустил обнуление сроков своего президентства

Дарк Сидиус, он же Палпатин, он же ситх, он же верховный канцлер Русской галактической республики, предложил увековечить себя на троне в статусе императора с правом вечной власти. И если вы решили, что это я сюжет Star Wars пересказываю, то нет. Путин будет править Россией вечно. Последний рубеж - референдум в следующем месяце. И нет сомнений, что его величеству обеспечат 101%. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Новый рекорд. Инвестиции в украинский IT в 2019-м превысили $500 млн

Иностранные инвесторы продолжают вкладывать большие деньги в украинские стартапы. 2019 год стал рекордным для украинского IT по сумме инвестиций - $544 млн. Это на $199 млн больше чем собрали в 2018 году.

Большинство полученных инвестиционных средств (77%) получили три компании: Grammarly, GitLab, People.ai.

Конечно, вы можете возразить, что эти стартапы не совсем украинские, так как зарегистрированы не у нас. И будете правы. Но, как говорится, не все так однозначно. Ведь все же их создали украинские и многие стартапы имеют большие офисы в Киеве и платят хорошие зарплаты своим сотрудникам. Так или иначе, тенденция пока позитивная. И это радует. Больше по ссылке.

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