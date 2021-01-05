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Спецслужбы сливают Лукашенко, локдаун, китайская вакцина от COVID-19. Что надо знать утром

05.01.2021, 09:30
Спецслужбы сливают Лукашенко, локдаун, китайская вакцина от COVID-19. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 5 января. Температура от -1 до +1, курс доллара 28.53

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Диктатор, деньги, трое убийц. Как спецслужбы сливают Лукашенко

Убийство Павла Шеремета произошло в годовщину первой инаугурации Лукашенко 1994 года. КГБ Беларуси организовало подарок шефу. И это – новая версия.

Мы поговорили с адвокатами по делу Шеремета. Поговорили с соперником Лукашенко, которого лично допрашивал один из подозреваемых организаторов убийства.

Не пропустите наш новый текст "Диктатор, деньги, трое убийц". Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. На время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров

Локдаун будет сложнее, чем поначалу предполагали многие украинцы. В торговых сетях нельзя будет купить целый ряд привычных товаров, которые продавались в прошлый "жесткий" карантин. Это неудобно для потребителей, но и здесь есть логика. Иначе, как объяснить, торговцам бытовой химией или канцтоварами, почему ему нельзя торговать, а условному "Эпицентру" или "Сильпо" – можно.

Что делать? Зесли эти товары вам критически необходимы в ближайшие две недели — лучше запастись всем нужным заранее. Или заказывать через сеть. Онлайн-торговлю никто не запрещал. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Китайська вакцина проти коронавірусу: що слід знати та коли вона буде в приватних клініках

Світ починає активно вакцинуватися від коронавірусної хвороби. А ми що? А ми – ждуни. Ждем. Держава уклала договір з китайським виробником вакцини і одразу почалися перешіптування: а китайська вакцина нормальна? А якщо я перехворів, мені вакцинуватися треба? А кому не можна? Про ці та інші важливі питання ми поговорили з відомим імунологом Федором Лапієм. Більше за лінком.
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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Больше чем дюжина. Лучшие статьи безумного 2020-го

Вдруг выяснилось, что украинская журналистика не такая уж и слабая. Дело было так. Пока все нарезали салаты, наша редколлегия работала. Ну как работала, скорее просто брейнстормили: выбирали десятку лучших статей года. Вначале просто спорили. Потом пришли к выводу, что десятки мало, нужна дюжина. Получилось больше – чертова дюжина. И это без учета статей, вышедших на Лиге. Больше по ссылке.

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