Спецслужбы сливают Лукашенко, локдаун, китайская вакцина от COVID-19. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня вторник, 5 января. Температура от -1 до +1, курс доллара 28.53
Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Диктатор, деньги, трое убийц. Как спецслужбы сливают Лукашенко
Убийство Павла Шеремета произошло в годовщину первой инаугурации Лукашенко 1994 года. КГБ Беларуси организовало подарок шефу. И это – новая версия.
Мы поговорили с адвокатами по делу Шеремета. Поговорили с соперником Лукашенко, которого лично допрашивал один из подозреваемых организаторов убийства.
Не пропустите наш новый текст "Диктатор, деньги, трое убийц". Больше по ссылке.
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. На время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров
Локдаун будет сложнее, чем поначалу предполагали многие украинцы. В торговых сетях нельзя будет купить целый ряд привычных товаров, которые продавались в прошлый "жесткий" карантин. Это неудобно для потребителей, но и здесь есть логика. Иначе, как объяснить, торговцам бытовой химией или канцтоварами, почему ему нельзя торговать, а условному "Эпицентру" или "Сильпо" – можно.
Что делать? Зесли эти товары вам критически необходимы в ближайшие две недели — лучше запастись всем нужным заранее. Или заказывать через сеть. Онлайн-торговлю никто не запрещал. Больше по ссылке.
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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Китайська вакцина проти коронавірусу: що слід знати та коли вона буде в приватних клініках
Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Больше чем дюжина. Лучшие статьи безумного 2020-го
Вдруг выяснилось, что украинская журналистика не такая уж и слабая. Дело было так. Пока все нарезали салаты, наша редколлегия работала. Ну как работала, скорее просто брейнстормили: выбирали десятку лучших статей года. Вначале просто спорили. Потом пришли к выводу, что десятки мало, нужна дюжина. Получилось больше – чертова дюжина. И это без учета статей, вышедших на Лиге. Больше по ссылке.
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