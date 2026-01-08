Может ли американский суд освободить Мадуро: аргументы, основания, сценарии
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Совершенно очевидно, что с военной точки зрения специальная операция, проведенная в Венесуэле американскими спецслужбами, была воистину безупречной и беспрецедентной. Заявление Трампа о том, что ни одна другая страна в мире не способна провести подобную операцию, в данном случае имеет под собой все основания.
Но даже столь профессиональное похищение Николаса Мадуро вовсе не означает, что венесуэльский диктатор проведет остаток жизни в американской тюрьме.
В Соединенных Штатах, несмотря на процветающий трампизм, все еще продолжает действовать независимая судебная система, а это значит, что обвинение обязано доказать в суде состоятельность всех пунктов, выдвинутых против Мадуро. Иначе суд будет вынужден его освободить.
