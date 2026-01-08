Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Совершенно очевидно, что с военной точки зрения специальная операция, проведенная в Венесуэле американскими спецслужбами, была воистину безупречной и беспрецедентной. Заявление Трампа о том, что ни одна другая страна в мире не способна провести подобную операцию, в данном случае имеет под собой все основания.

Но даже столь профессиональное похищение Николаса Мадуро вовсе не означает, что венесуэльский диктатор проведет остаток жизни в американской тюрьме.

В Соединенных Штатах, несмотря на процветающий трампизм, все еще продолжает действовать независимая судебная система, а это значит, что обвинение обязано доказать в суде состоятельность всех пунктов, выдвинутых против Мадуро. Иначе суд будет вынужден его освободить.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net