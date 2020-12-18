Что оставил после себя Геннадий Кернес, кто использует ФОПов. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. На плечах протеста. Кто и как использует ФОПов в политических интересах

Вы наверняка видели протесты предпринимателей на Майдане. А понимаете, что происходит, чего они хотят, кто их лидеры, какие политики их поддерживают? До вчерашнего дня я не очень понимал. Но эта статья объясняет суть происходящего, показывает сложную и неоднозначную реальность, а не черно-белую картинку, навязываемую политиками и их СМИ. Это называется журналистикой. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Чеками занимался, варил джинсы". Как жил и что оставил после себя Геннадий Кернес

Геннадий Кернес – злой гений. Загляните в его прошлое и увидите там криминал с мошенничеством, постоянную смену политической ориентации, друзей и соратников. Но если посмотреть на его плоды в настоящем, то видно приличный город. И любовь харьковчан. Глядя из Киева, это может показаться странным. Ведь Кернес – это Янукович локального масштаба.

Но есть разница: Янукович выбрал Россию, а Кернес все-таки (сам или под давлением Коломойского, который в самые трудные годы из Днепра охватывал заботой и соседние области) выбрал Украину.

Кернес вернулся в Киев после Майдана. Получил пулю, но не уехал. Остался инвалидом, но продолжил делать то, что считал нужным.

Но, строго говоря, уезжать ему было некуда. Судьба всех регионалов, сбежавших в Россию, незавидна. Царев – лакей на росТВ, Колесниченко – штатный "политолог" за три копейки. Азаров – дедушка, сидящий плотно на руке спецслужб. Януковича давно все забыли. То есть, историй успеха нет ни у кого.

Послушайте. У меня нет иллюзий – для Украины этот человек никогда не был другом. Он следовал только своим интересам. Но как минимум для Харькова останется значимой фигурой. И это достойно уважения.

Теперь главный вопрос – кто подхватит Харьков. Кто заберет себе империю Кернеса? Как она выглядит и как он ее строил – читайте в нашем профайле. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Шкарлета призначили повноцінним міністром освіти. Що він встиг зробити поки був в.о.

З держбюджету до початку навчання школи не отримали ні гривні на маски, антисептики, доплати вчителям за роботу в складних ковідних умовах. Місцева влада залишилась з батьками та вчителями "гребтися" сам на сам із тим, як зробити так, щоб діти безпечно ходили до школи. Це лише одна з причин, чому освітні організації виступили проти того, щоб Сергія Шкарлета призначили повноцінним міністром освіти. Виступали також визнані науковці. Влітку Рада не пішла на цей крок, але 17 грудня таки призначила Сергія Шкарлета 226 голосами. Він не став би міністром, якби Слуги народу не об'єдналися з ОПЗЖ, наприклад. Вчора ми думали, що епопея з призначенням завершилась і Сергій Шкарлет з однодумцями виграв. Але потім депутати від "Голосу" заявили, що зафіксували кнопкодавство за. Якщо доведуть, що хоч один голос сфальсифікували, це означає, що Сергій Шкарлет не набрав потрібного мінімуму голосів для своєї посади. Ми уважно стежимо за ситуацією, а у цьому матеріалі зібрали найважливіше з того, що Сергій Шкарлет уже встиг зробити у статусі в.о. міністра. Більше за лінком.

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