Аналитика
Что принесет Украине и миру 2026 год – три сценария. Прогноз Горбулина и Бадрака
Юлия Банкова
Главный редактор LIGA.net
То, что ещё вчера казалось крайним сценарием, сегодня обсуждается в кабинетах и штабах как рабочий план. Украина оказалась в центре глобального сдвига – между войной, паузой и опасной иллюзией мира. Ошибки лидеров, цинизм автократов и усталость демократий формируют новую реальность быстрее, чем дипломатические коммюнике. Вопрос не в том, что произойдёт в 2026 году, а в том, какой из трёх сценариев мир решится выбрать.
Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)