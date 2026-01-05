То, что ещё вчера казалось крайним сценарием, сегодня обсуждается в кабинетах и штабах как рабочий план. Украина оказалась в центре глобального сдвига – между войной, паузой и опасной иллюзией мира. Ошибки лидеров, цинизм автократов и усталость демократий формируют новую реальность быстрее, чем дипломатические коммюнике. Вопрос не в том, что произойдёт в 2026 году, а в том, какой из трёх сценариев мир решится выбрать.

