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09.12.2019, 09:00

Что происходит с долларом и кинотеатром “Киев”. Что вам надо знать этим утром

Что происходит с долларом и кинотеатром “Киев”. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 9 декабря. Погода 0-+6, курс доллара 23.72. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Битва за "Киев". Как легендарный кинотеатр пришел в упадок и кому он достанется. Репортаж 

"Киев" - последний несетевой кинотеатр и главный фестивальный центр города. Но вот уже полгода он не работает. Летом городские власти сменили арендатора, а сам кинотеатр закрыли на инвентаризацию. 

Недавно новый арендатор Синема-Центр заявил, что кинотеатр открывать нельзя, так как бывшие арендаторы довели 67-летнее здание до аварийного состояния. Новый арендатор обещает сделать капитальный ремонт за 80 млн грн. Но в том случае, если власть снизит аренду с 2,7 млн грн до 560 тыс. грн на время ремонтных работ, а еще учтут затраты в счет аренды. 

Городские власти и активисты считают, что ремонт лишь отговорка, чтобы уклониться от уплаты астрономической арендной платы, и застолбить место в случае приватизации. А еще старый «Киев» могут превратить в очередной "попкорн-бар".

Мы выясняли, что же на самом деле происходит в Киеве. Для этого мы прошлись по залам и подвальным помещением кинотеатра и поговорили с властями города. Прогуляйтесь вместе с нами по "Киеву" по ссылке.

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В Голливуде уважаем, дома – неизвестен: история украинца, который получил два Оскара

Многие знают, что за историю независимой Украины, ее граждане ни разу не получали Оскара. Но это не так. В 2006 году украинцы инженеры Анатолий Кокуш, Юрий Поповский и оператор Алексей Золатарев получили две инженерно-технические награды американской киноакадемии Оскар. 

Кокуш создал два крана: кран с гиростабилизированной панорамной головкой Flight Head. Камера на таком кране могла плавно вращаться на 360 градусов вокруг автомобиля, движущегося на большой скорости. И кран с вылетом стрелы до 25 метров, который позволил снимать сложные сцены в масштабных декорациях. 

На одной из международных выставок Кокуша заметил представитель режиссера Джеймса Кэмерона. Так оборудование Анатолия попало в многомиллионный проект "Титаник". Впоследствии с помощью украинского оборудования были сняты Троя, Код да Винчи, Бэтмен, Форсаж-3, Люди Икс-3 , Гарри Поттер-5, Миссия невыполнима-3 и другие. Больше о том, чем сейчас занимается Кокуш читайте по ссылке.

Доллар по 23. Что происходит и где остановится гривня

Гривня продолжает обновлять рекорды: доллар стоит уже 23,75 грн/$, курс опустился ниже, чем было в декабре 2015 года.

Опрошенные банкиры не верят в очередной обвал доллара, но у гривни есть все шансы укрепиться еще сильнее. Прогнозный диапазон на эту неделю 23,5  - 23,95 грн/$. Причина весомая – внеплановая и безлимитная распродажа обязательств правительства в ближайший вторник. Детальней о том, что будет влиять на курс гривни на этой неделе читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Судьба Донбасса. Хроника нормандского саммита в Париже. Сегодня, 9 декабря, состоится первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Стороны попробуют в очередной раз прекратить российско-украинскую войну. Мы будем вести полную хронику этого события. Сохраняйте вкладку и следите за темой дня.

2. МВФ готов выделить Украине $5,5 млрд на три года. Но программу должен утвердить Совет директоров МВФ, что будет зависеть от выполнения Украиной ряда «неотложных действий».

3. Партнер AVentures Capital Андрей Колодюк заявил о рейдерской атаке. По его словам, атака связана с вымышленным долгом в $25 млн. 

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Теги: кинотеатр Киев, курс валют, оскар, Минские переговоры, инстаграм, эмейл-рассылка
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