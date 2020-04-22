Что случилось с нефтью, новый завод под Киевом и реакции в Facebook. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 22 апреля. Температура от +4 до +12, курс доллара 27.08

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Черный понедельник: что означают отрицательные цены на нефть

Этот твит Ходорковского, бесспорно, лучшая "нефтяная" шутка дня. Отлично обыгрывает и показывает, как 2020-й год переворачивает вверх ногами еще вчера незыблемую реальность. А колонка финансиста Влада Рашкована - лучшее объяснение, что же происходит с ценами на нефть (фьючерсы) на американском и других рынках. (Прав Рашкован, но хочется, чтобы все было по сценарию Ходорковского )) Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Под Киевом построят завод автомобильной электроники

Когда вокруг коронавирус, карантин, кризис, безработица и все остальные плохие вещи, которые еще не произошли, но скоро наступят, любые хорошие новости — на вес золота. Это как раз тот случай.

Немецкая компания собирается строить в Украине завод для производства автоэлектроники. Среди ее клиентов - Ford, Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche и даже Lamborghini.

Новый проект, иностранные инвестиции, рабочие места, чистый бизнес. Побольше бы таких новостей. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Facebook добавил к лайку еще одну реакцию

Куда идут люди, чтобы высвободить свою фрустрацию и получить поддержку других? Конечно, в Facebook. Соцсеть Цукерберга стала главным психотерапевтом для широких масс. Вот и свежее обновление говорит о том же. Начиная с этой недели, Facebook добавит к лайку новую реакцию, чтобы людям было легче поддерживать друг друга в это непростое время. Теперь вы сможете "обнять" своих друзей в соцсети, а в мессенджере - "позаботиться", поставив сообщению пурпурное сердце. Мелочь, а приятно. Такими и должны быть цифровые технологии - человечными и для людей. Больше по ссылке.



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