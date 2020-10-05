Что такое Зеленский, выборы-2020, "курс на троих", отдых в Карпатах. Что надо знать утром

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Павел Казарин: Что такое Зеленский

Местные выборы на финишной прямой: вся страна заклеена бордами, с каждого утюга льется политическая реклама, а конкуренты выливают друг на друга тонны грязи. В Украине выборы – это война. Это нормально. Неонормально то, что эта война не заканчивается после выборов.

Украинские политики не умеют договариваться и идти на сложный и продолжительный политический компромисс, им чуждо понятие государственный интерес. Это очень плохо, это одна из основных причин, почему Украина ходит по кругу, а не движется вперед. Почему так – рассуждает журналист Павел Казарин. А чтобы вам было нескучно ездить по городу почитайте разбор месседжей, которые кандидаты в мэры Киева попробовали вложить в свою внешнюю рекламу. Больше по ссылке.

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Харьков, Одесса, Днепр, Львов. Кто станет властью в этих городах после выборов

Нас читает огромная аудитория на юге и востоке Украины. Поэтому мы много внимания уделяем Одессе, Харькову, Мариуполю. На прошлой неделе мы выпустили важный текст о ключевых городах Украины. Что их ждет после выборов? Кого разные политические команды ведут к власти?



Если коротко, ситуация сложная. Вы живете в Харькове, Одессе, Днепре? Этот текст для вас. И для сравнения мы добавили Львов. Почитайте обязательно. В тексте также есть ссылка на предыдущий материал о Киеве. Больше по ссылке.

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"Курс на троих". Кто влияет на доллар и что будет дальше? Прогноз до 9 октября

4 октября 2019 года, торги на межбанке закрылись резким подорожанием доллара: курс вырос сразу на 20 копеек до 24,83 грн/$ на конец торгового дня. Год спустя доллар в Украине стоит на 3,5 грн дороже – 28,38 грн/$. Практически с таким же курсом украинская экономика жила два года назад: в октябре 2018-го.

Продолжит ли доллар дорожать и дальше и какие силы сейчас влияют на курс? Детали – в еженедельном курсовом разборе. Больше по ссылке.

Гори Карпати кличуть: 10 атмосферних вершин і поради маршрутів для осіннього відпочинку

Попереду ще майже 2 місяці осені – отже, можна пакувати рюкзаки і встигнути помилуватися багряними Карпатами. Куди вартує піднятися, якими маршрутами, наскільки ті чи інші вершини важкі для підйому? Більше за лінком.

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