Что там в Давосе, концессия морпорта и когда в областях появится 4G. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 22 января. Температура от 0 до +4, курс доллара 24.26.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Хроника Всемирного экономического форума

Начался 50-й давосский форум. Этот мега ивент - хороший способ сверить часы, а мы - Украина - вообще в контексте цивилизованного мира? Судя по названиям панелей, не очень. Мир волнует: цифровая экономика, изменения климат, AI, роботы и тд. Украину волнуют ФОПы, Коломойский и что там у Зеленского. Это не хорошо и не плохо, но Давос - хороший компас, а мы вообще где и куда в этом мире движемся. P.S. Наш руководитель общественно-политической редакции Петр Шуклинов на месте событий и он введёт супер трансляцию из Давоса. Присоединяйтесь. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Назван победитель конкурса на концессию Херсонского морпорта

Это действительно важная новость. Украина передала в концессию первый крупный объект за последние несколько лет - Херсонский морской порт. Значит система работает и на очереди другие порты и аэропорты. Среди претендентов называют как мировых операторов, так и местных олигархов - Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Мы объясняем, что с этого государству. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Начнем с Запада. Опубликован график запуска 4G-900 по областям

Все пока уверенно движется к тому, что в 2020 году мобильные операторы покроют Украину LTE-900 - 4G-сетью с обширным покрытием, которое дотянется даже до небольших населенных пунктов. Плохие новости - покрытия всех автомагистралей придётся ждать дальше. Не менее чем несколько лет. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь.