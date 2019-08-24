Что в голове у вас и вашего соседа: как менялись взгляды и ценности украинцев за 28 лет

28 лет — это возраст поколения. В независимой Украине родились уже 12.8 млн человек, для них СССР — страница в учебнике истории. Но как изменились украинцы за время независимости? Как на взгляды и ценности людей повлияли «большие» события: две революции, война, переход экономики от «плана к рынку»? LIGA.net достала данные соцопросов, которые последние 27 лет заказывал Институт социологии, и проследили, как менялись ответы соотечественников на одни и те же вопросы.

Есть много сюрпризов: в первые годы независимости украинцы поддерживали приватизацию и рынок земли, чувствовали себя более здоровыми, но менее обеспеченными. Мы меньше доверяли соотечественникам и чуть больше политикам.

Мы приложили много усилий, чтобы представить вам большой объем данных в удобной форме, вам хватит 15 минут для увлекательной экскурсии «в головах» соотечественников. Выводы — за вами.

Экономика: пессимистичный пессимизм

«Как вы оцениваете экономическую ситуацию в стране». Этот вопрос каждый год, начиная с 1994-го, задавал украинцам Институт социологии. Оценку предлагали дать по 10 балльной шкале — 0 очень плохо, 10 — очень хорошо. В первый год опроса 93,7% украинцев поставили оценки в диапазоне от 0 до 4. То есть абсолютное большинство жителей страны считали, что ситуация в экономике катастрофическая: 1994-й был годом максимального падения ВВП — -23%, инфляция превысила 400%.

Сейчас (в 2018-ом) экономических пессимистов не намного меньше — 82% опрошенных ставит оценки от 0 до 4. А лучшим экономическим годом в истории независимой Украины был 2005 год, «только» 70.9% считали, что в экономике все плохо.

Как украинцы стали левой нацией

От общего вопроса к конкретному. Что думали украинцы про приватизацию предприятий и земли?

В начале независимости в 1992-ом только 14% опрошенных были против приватизации земли, а меньше трети (32%) опрошенных не поддерживали приватизацию больших предприятий. В 2018 картина кардинально другая: почти 60% против частного владения землей и больших предприятий.

Земля Малые предприятия Большие предприятия

Политика: эра недоверия

Немногое в чем украинцы стабильны — это интерес к политике. Около 10% опрошенных «очень интересует» политика, а более 60% интересуются в «определенной степени». За 28 лет ситуация менялась дважды, во время революций процент «очень заинтересованных» возрастает в 1,5-2 раза.

За время независимости политическим партиям не удалось завоевать доверие украинцев. В 1992 году 28% опрошенных сказали, что нет партий, кому можно доверить власть, то в 2018-ом уже 49% не знали, кому доверить власть.

Еще один устойчивый тренд — снижается вера украинцев в существование эффективных политических лидеров.



Интерес к политике Нужна ли многопартийная система

Есть ли эффективные лидеры Партии, которым можно доверить власть

Идеология: кренимся влево

В 1992-ом 59% украинцев не могли ответить какая идеология им ближе. За 26 лет ситуация изменилась на 2 процентных пункта (57%). Среди определившихся предпочтение у национал-демократической идеологии. В 2018-ом ее выбрали 11.5% респондентов, в первые годы независимости сторонников этой идеологии было меньше - 8,5%.

Вторая по популярности — социал-демократическая идеология (9,7% в 2018-ом). Третья — христианские демократы (5%). Последние годы крен украинцев к идеологиям левого спектра усилился, говорят опросы.

Доверие: кого знаем, тому и верим

Семья — наше все. Как в начале 90-ых, так и сейчас украинцы больше всего доверяют семье и соседям. При этом доля доверяющих семье стабильно растет — сейчас это 94%, также украинцы декларируют растущее доверие к соотечественникам — с 30% в начале девяностых до 50% сейчас. Среди институтов самый высокий уровень доверия у церкви — 40%.

Самый низкий уровень доверия у Верховной Рады и Кабинета министров (4,7% и 6,2% в 2018 году). При чем уровень доверия к этим институтам уменьшился за 28 лет почти в два раза.

Соседям Верховной Раде

Удовлетворенность жизнью. Здоровье

Не заре независимости 46% украинцев были совсем недовольны и скорее недовольны жизнью, за 28 лет «недовольных» стало на 14% меньше. Соответственно, доля довольных превысила процент «недовольных», что можно считать позитивным результатом независимости.

Почти каждый пятый украинец сейчас считает, что у него плохое или очень плохое состояние здоровья. А 28 лет назад так думал каждый шестой (15,4%). Пик ухудшения оценки здоровья пришелся на середину девяностых, последние 20 лет очень плавный тренд на улучшение.

Удовлетворенность работой Оценка здоровья

Потребности и возможности

Оценивать изменение материального положения украинцев лучше не по ответам на этот вопрос, а анализируя, что они могут и не могут себе позволить. Впервые такой опрос провели в 1996-ом. С того времени возможности украинцев существенно улучшились: если 22 года назад 72 украинца не имели возможность питаться, как они хотели, то сейчас таких на 30 п.п меньше. Полноценно провести отпуск сейчас может почти половина респондентов, в девяностых было на 10 п.п меньше.

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Вместо выводов

У украинцев есть много объективных причин жаловаться и быть недовольными жизнью: у нас война, экономический кризис, коррупция и длительная зима без солнца. Но если смотреть на важные социально-экономические показатели на длинном промежутке времени, то почти везде есть заметный прогресс. Мы медленно, со стонами и скрипом движемся вперед. Верим, что нам удастся увеличить скорость и уменьшить стоны. И что это покажут наши подобные проекты в последующие годы.

Спасибо, что вы с нами. На 28 День рождения Независимой Украины хотим пожелать вам оптимизма, здорового, обоснованного оптимизма, который вдохновляет и помогает преодолевать временные трудности.