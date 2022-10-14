Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

Западные партнеры усиливают противовоздушную оборону Украины после встреч коалиции Рамштайн и министров обороны НАТО. Кроме ускорения доставки комплексов NASAMS и IRIS-T, есть и "новички" – французские Crotale и американские Hawk от Испании.

"Сейчас мы берем все подряд и обеспечиваем усиление плотности ПВО, – говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Сергей Згурец. – Все эти комплексы могут работать автономно. И этот первый этап нас устраивает. Второй этап – создание интегрированной системы ПВО".

В чем особенности новых комплексов, станут ли Вооруженные Силы Украины сбивать больше ракет и дронов, а также как будет развиваться ПВО Украины в дальнейшем – в кратком разборе LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Усиление ПВО стало топ-темой шестой встречи коалиции Рамштайн и министров обороны НАТО, которые прошли на фоне ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

США ускорят поставки NASAMS – первые системы должны прибыть уже в октябре. Комплексы ПВО будут передавать так быстро, насколько это возможно физически, заверил глава Пентагона Ллойд Остин.

Британия пообещала ракеты AMRAAM, совместимые с NASAMS. Нидерланды обязались передать ракеты для ПВО на 15 млн евро, но не уточняют, какие именно.

Германия еще до начала встречи поставила обещанный комплекс ПВО IRIS-T, еще три еще три ожидаются в следующем году. Испания решила дать четыре системы ПВО HAWK. Франция обещает поставить ПВО в ближайшие недели, по данным Sky News, речь идет о Crotale.

А Польша уже поставила комплексы ПВО, из которых советскими ракетами сбивают иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Для борьбы с беспилотниками НАТО отправит в Украину еще сотни глушителей.

Украина также нашла еще одну систему ПВО, которая есть в наличии у партнеров, сообщил министр обороны Алексей Резников, но не назвал ее. Киев направил документы в Пентагон – выясняется, есть ли эта система и боеприпасы в достаточном количестве в разных странах.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украинская ПВО сбила около 60% ракет при массированной атаке 10 октября. Это – блестящий результат, ведь хорошим показателем считается даже 30%, отмечает для LIGA.net военный аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Но сейчас у нас есть понимание, что у советских "Буков" и С-300 активно расходуются ракеты, возобновить запасы негде. Поэтому получение любого образца со значительным количеством боекомплекта для Украины очень актуально", – объясняет Згурец.

Вот что получит Украина после ракетных атак 10 и 11 октября:

АМЕРИКАНСКАЯ MIM-23 HAWK от Испании. Комплекс малого радиуса действия (45-50 км), способный уничтожать цели на высоте до 20 км. Зенитная ракета летит со cкоростью 2,4 Маха, отмечает Defense Express.

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Он был разработан еще в 1960-х годах, но модернизировался вплоть до 1990-х и способен сбивать, например, штурмовики Су-25, говорит LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Говорить, что комплекс старый – не совсем корректно, добавляет Згурец.

"Мы получим предпоследнюю версию модификации, – предполагает Згурец. – К Hawk есть значительное количество ракет. Если эти образцы прикроют четыре населенных пункта с 100% гарантией уничтожения крылатых ракет и беспилотников – это будет победа".

ФРАНЦУЗСКИЙ ЗРК МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ CROTALE. Он был разработан на стыке 1980-1990-х, может устанавливаться на корабли и шасси, отмечает Defense Express. ЗРК имеет восемь ракет VT-1, способен реагировать за пять секунд и перехватывать цели со скоростью 1800 км/ч в радиусе 10 км, на высоте до 6 км. Его можно использовать для перехвата самолетов и вертолетов недалеко от фронта и в тылу против крылатых ракет.

"Они могут работать на сверхмалых высотах, когда буквально над землей летит цель. Они смогут работать и по дронам-камикадзе, – добавляет Левин. – Нужно иметь не только большие ПВО, которые могут бить на десятки километров. Нужны системы, которые работают на низких и сверхнизких высотах. Французские системы это могут".

АМЕРИКАНСКО-НОРВЕЖСКИЕ NASAMS. Бывают в версиях малой и средней дальности. Комплексы малой дальности на 20-40 км смогут прикрыть областной центр с воздуха, объяснял LIGA.net военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк: "Ракета, которую использует NASAMS, летит со скоростью 4 Маха и способна перехватывать практически все цели, которые попадают в зону поражения". Подробнее прочесть о NASAMS можно в этом материале LIGA.net.

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РАКЕТЫ AMRAAM для NASAMS от Британии изначально представляли класс "воздух-воздух" для западных самолетов, но уже приспособлены под ЗРК, говорит LIGA.net Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, экс-замглавы Генштаба по вопросам Воздушных сил.

Украинские военные инженеры уже смогли "приделать" к советским МиГ-29 западные противорадиолокационные ракеты HARM. Но сильно надеяться, что этот фокус удастся и с AMRAAM, не стоит, говорит Згурец.

"Процесс интеграции авиационной ракеты сложнее… Нужно создать взаимодействие с радаром на самолете. Думаю, этот вопрос не будет браться в работу, а все ракеты пойдут под NASAMS", – отмечает он.

НОВЕЙШИЕ НЕМЕЦКИЕ КОМПЛЕКСЫ IRIS-T имеют большую дальность, чем NASAMS. Поражают цели в радиусе 40 км и на высоте до 20 км. Умеют отличать цели от тепловых ловушек. ВСУ уже используют их на юге. Детальнее об "айрисах" LIGA.net писала здесь.

Такое разнообразие систем ПВО создает вопрос: как их интегрировать в одну систему, чтобы они не работали разрозненно, соглашается Згурец. Но это – вопрос уже на перспективу. "Сейчас мы берем все подряд и обеспечиваем усиление плотности ПВО в соответствии с возможностями комплексов, – объясняет он. – Все эти комплексы в принципе могут работать автономно. И первый этап нас устраивает".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Следующим этапом в развитии украинской ПВО должен стать переход к интегрированной системе, где будут объединены средства выявления, поражения и командные пункты, говорит Згурец. США с партнерами работают над этой сложной задачей для Украины, отметил после Рамштайна топ-генерал США Марк Милли.

"Это сеть. То есть разные системы – IRIS-T, Hawk, С-300, комплексы малого действия, сверхмалого и любые другие системы ПВО и ПРО – объединены в единую сеть с едиными штабами командования. И начальник такого штаба будет понимать, где работают какие системы, где сбиваются какие цели… Это позволяет ей работать как единому организму. Интегрированная система ПВО – превращение ее в единый организм", – объясняет Левин.

Но уже в ближайшей перспективе увеличение числа комплексов ПВО позволит прикрыть больше городов, говорит Згурец. Вопрос – чтобы комплексы быстрее пришли и имели достаточно боекомплекта.

Процент уничтожения воздушных целей будет расти не только из-за поставок новых систем ПВО, считает Левин. С каждой сбитой ракетой ВСУ получают опыт – уровень их эффективности растет.

Однако Украине все еще нужны комплексы дальнего действия и системы, способные справляться с гиперзвуковыми целями, отмечает генерал-лейтенант Романенко. Это могли бы делать американские ЗРК Patriot в модификации Pac-3 или европейские ракеты Aster-30.

"Пока ни Франция, ни США нам этих комплексов не дают, – констатирует он. – Военно-политическое руководство работает над этим вопросом".

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