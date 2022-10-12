Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась шестая встреча группы по обороне Украины – Рамштайн. После ракетной агонии России 10 октября необходимость закрыть украинское небо очевидна и для западных партнеров, говорит LIGA.net представитель президента в Раде Федор Вениславский.

"Наверное, это был шок для всех партнеров, – говорит Вениславский. – Очень велика вероятность, что нам предоставят более мощные системы ПВО".

Чем закончился очередной Рамштайн и готов ли Запад предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны: краткий обзор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Традиционно в формате Рамштайна 12 октября встретилось около 50 стран. Украину представляли, в частности, министр обороны Алексей Резников, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий и командующий ООС Эдуард Москалев.

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины ", – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве разных типов систем для защиты своего неба от атак России.

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"Это демонстрирует потребность большего количества противовоздушной обороны для Украины. Союзники предоставляли системы ПВО, но необходимо больше. Нужны разные типы систем ПВО – малой дальности, большой дальности, системы ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет, дронов", – сказал Столтенберг.

Столтенберг добавил, что Украина – большая страна с большим количеством городов, поэтому необходимо усилить поддержку, чтобы Украина могла защитить больше гражданских.

СПРАВКА. По данным Financial Time, в рамках успешных контрнаступлений Украина уже переместила часть своих систем ПВО ближе к линии фронта, чтобы прикрыть своих военных, сократив тем самым количество систем ПВО, доступных для защиты гражданских районов. Советник по обороне, на которого ссылается FT, подчеркнул, что проблемой является размер Украины: "Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой ПВО. А в том, что у Украины нет достаточно сил для защиты такой большой страны, а ракеты могут прилететь из многих направлений".

На Банковой считают Рамштайн-6 историческим: там принимаются решения о закрытии украинского неба. В начале большой войны Украине требовалась артиллерия. Сегодня тактика России меняется, написал глава ОП Андрей Ермак.

Именно современные системы противовоздушной обороны для Украины были темой последних разговоров Ермака с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Встреча Рамштайн состоялась через два дня после того, как Россия нанесла массированные ракетные удары по городам, выведя из строя системы водо- и энергоснабжения. Многие из этих ударов были сбиты противоракетными системами, предоставленными Западом, и это лишь усиливает украинские призывы к увеличению поставок ПВО, пишет Bloomberg.

"Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в надежных руках наших воинов", – заявил 10 октября после ударов главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Российские ракетные удары означают, что главный приоритет Украины "теперь снова переходит к противовоздушной обороне", заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

"Системы [ПВО] будут предоставлены настолько быстро, насколько это физически возможно", – сообщил министр обороны США Ллойд Остин на итоговой пресс-конференции Рамштайн. По его словам, это будут системы, доступные в США и Германии.

Ключевая задача партнеров – помочь Украине построить и поддерживать интегрированную систему ПВО с привлечением западного оборудования, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Оборудование имеет свою специфику, которой нужно научиться, добавил он.

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Но десятков комплексов ПВО, которые нужны Украине уже сейчас, у Запада может не быть в наличии, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Основная ставка в уничтожении воздушных целей была на работу авиации. Наземная ПВО для США и Европы была дополнительным компонентом, – объясняет эксперт. – Это усложняет поиск и поставку комплексов по типу NASAMS. Их просто не хватает".

Вениславский убеждает, что проблем с необходимыми системами ПВО западных образцов не должно быть. "С первых дней войны мы проработали разные виды систем ПВО. У наших западных партнеров есть системы, которые могут очень эффективно противостоять ракетам. Надеемся, что теперь мы получим их без промедлений, как это было раньше", – сказал он LIGA.net.

За день до Рамштайн Германия наконец-то передала первую из четырех обещанных сверхсовременных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM (о них – здесь). От США Украина получила еще четыре дальнобойных РСЗО HIMARS.

"В Украине началась новая эра противовоздушной обороны", — убежден Резников. – Это только начало. И нам нужно больше".

В частности, Украине нужны ракеты для нынешних украинских систем ПВО средней дальности – С-300 и Бук, сообщает издание CNN со ссылкой на документы, которые украинская сторона раздала участникам встречи Рамштайн в Брюсселе.

Потребность Украины в новых системах ПВО обострилась также из-за массового использования Россией иранских беспилотников. По словам президента Владимира Зеленского, Россия заказала в Иране 2400 БПЛА Shahed, Украина сбивает их каждые десять минут.

Также Украина нуждается больше натовских РСЗО и большого количества боеприпасов к артиллерии калибров 155, 152 и 122 мм.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. По словам Резникова, передача Украине новых систем ПВО и РСЗО – "прекрасные новости накануне встречи Рамштайн-6", после которой ожидаются новые поставки".

11 октября США заявили, что ускоряют передачу Украине двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS (о них – здесь), которые должны помочь защитить небо. До этого обещали, что NASAMS должны прибыть в Украину до конца осени.

В немецком Бундесвере анонсировали передачу дополнительных САУ PzH 2000 и РСЗО MARS II "в ближайшие несколько недель". Нидерланды пообещали предоставить ракеты стоимостью более €15 млн для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Канада объявила о новом пакете помощи Украине, который включает артиллерийские снаряды на $15,2 млн.

По информации Politico, США, не афишируя, ведут переговоры с Украиной и оборонной промышленностью о том, покупать ли системы ПВО Patriot и истребители F-16. Отмечается, что США и их союзникам не хватает систем Patriot.

Страны, которые не могут позволить себе направить мощное оружие, должны предоставить Украине снаряжение для холодной погоды перед зимой, считает министр обороны США Остин.

Большая война России против Украины, похоже, заставила Запад переосмыслить роль противовоздушной обороны. 13 октября, по меньшей мере, 13 стран должны подписать совместную декларацию об участии в проекте общеевропейской системы ПВО. Проект появился как прямая реакция на полномасштабное вторжение России в Украину, пишет Spiegel, убедившее страны Европы, что они в последние годы очень экономили на ПВО.

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