"Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине

Два часа в закрытом режиме: президент США Джо Байден и российский президент Владимир Путин обсудили экскалацию в Украине.

Переговоры прошли на фоне опасений из-за риска масштабного вторжения РФ в Украину. Путин потребовал гарантий, что Киев не возьмут в НАТО. Американский президент напомнил, что США твердо стоят за Украиной и за агрессию России придется дорого заплатить. Но еще есть возможность вернуться на дипломатический путь.

Ждать, что Путин изменит поведение после переговоров с Байденом, пока не стоит, считает журналист и бывший участник миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив. "Путин будет делать то же, что и всегда: что хочет", – прогнозирует он LIGA.net. Но если Путин решится на новый виток агрессии против Украины, это может стоить ему власти.

"Издержки РФ будут чрезмерными, и он может потерять кресло", – говорит LIGA.net американский экономист, дипломат Андерс Аслунд.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу связи. Переговоры длились около двух часов. Путин находился в своей резиденции в Сочи.

Основной темой переговоров ожидаемо стала Украина. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, хакерские атаки и совместную работу по региональной политике, например, по Ирану.

Лидер США обозначил позиции еще до беседы: сказал, что не собирается признавать никаких "красных линий" Путина, а также подготовил "чертовски агрессивный" пакет санкций против РФ на случай агрессии.

Чтобы быть убедительнее, Байден накануне беседы с Путиным "обновил" коалицию: созвонился с Джонсоном, Макроном, Меркель и Драги. Все поддержали Украину и призвали Москву снизить напряженность.

Ключевые позиции США скоординировали и с Киевом. Глава Госдепа Блинкен позвонил президенту Зеленскому. Оба согласились: альтернативы дипломатическому урегулированию конфликта нет.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Россия угрожает Украине новой полномасштабной агрессией. Сейчас на границе находятся до 100 000 российских военных, разведчики считают вероятной эскалацию уже в конце января. Запад опасается сухопутной войны в Европе и трансатлантического кризиса.

Основная цель этих российских манеров – запугать Запад и добиться от него юридических гарантий, что Украине останется в сфере влияния РФ и ее не примут в НАТО. Эту мысль Путин пытался донести до Байдена и во время переговоров. По его мнению, НАТО якобы "предпринимает опасные попытки освоения украинской территории".

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Но Байден отказался давать Путину какие-либо гарантии. Вместо этого Путин сегодня услышал от Байдена о жестких издержках, которые понесет Россия, если решит вторгнуться.

"Байден дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – заявили в Белом доме.

Речь идет о санкциях, которые США не ввели в 2014 году. Как сказала на слушаниях в Сенате замгоссекретаря США Виктории Нуланд, рассматривается вариант полной изоляции РФ от глобальной финансовой системы (вот что это значит). Также под вопросом окажется Северный поток-2. "Если президент Путин хочет, чтобы по его трубам шел его газ, он не должен вторгаться в Украину", – заявили в Белом доме после переговоров.

Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также сказал, что Киеву предоставят дополнительную оборонную помощь в случае агрессии и усилят восточный фланг НАТО. При этом он дал российскому президенту возможность отступить назад, вернувшись к дипломатии.

Но никакого прорыва переговоры не принесли. Ожидания изначально были невысоки. "Я немного скептически отношусь к этим переговорам", – сказал LIGA.net журналист и бывший участник миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив. Он объясняет: во-первых, в окружении Байдена существуют разногласия по политике относительно Украины; во-вторых, Запад до сих пор "опаздывал в этой игре", недооценивая намерения РФ.

Заставить Россию вернуться к уважению международного права и суверенитета Украины можно, только ограничив Кремлю доступ к международной финансовой и платежной системе.

"Я думаю, это единственный инструмент, который понимают в России. Если будет парализована их экономика, это разозлит многих российских олигархов. А они будут давить на Путина", – считает Боцюркив.

"Более жесткие санкции, которые могут сломить Путина", – это единственная возможность вернуть Россию в правове русло, уверен и американский экономист и дипломат Андерс Аслунд.

"Путин может оказаться перед безнадежной дилеммой. Если он нападет на Украину, российские издержки будут чрезмерными, и он может потерять власть. Если ему не удастся укрепить российский национализм, он тоже может потерять власть", – сказал Аслунд LIGA.net.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Байден и Путин "поручили своим командам принять меры" по вопросу Украины. В Белом доме уточняют: США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

"Мы продолжим координировать и тесно сотрудничать с нашим трансатлантическим партнером – Украиной. Это еще важнее, чем когда-либо, учитывая продолжающееся наращивание российской военной мощи вдоль украинской границы", – заверили LIGA.net в представительстве Европейского Союза в Украине.

"Трансатлантическое единство – один из наших ключевых активов в решении сложных отношений с Россией", – заявляют в представительстве ЕС в Украине.

В ближайшее дни пройдут масштабные консультации между США, Великобританией, рядом стран Европы и Украиной, сказал LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

Стороны "откалибруют согласованные позиции в связи с тем, что Байден услышал на переговорах от Путина". Сегодня разговора Зеленского и Байдена не будет, поскольку "американской администрации нужно проанализировать итоги и сделать выводы", говорит он. У Байдена заявляют, что звонок состоится в четверг.

"После переговоров Путин будет делать то же, что и всегда – что хочет", – считает Боцюркив. Он не ожидает неминуемой военной активности от РФ, но напоминает: Кремль "наносит удары, когда Запад очень уязвим".

"Может, через месяц или два возможно вторжение, – не исключает бывший участник миссии ОБСЕ в Украине. – Целью может оказаться захват территории между РФ и Крымом. Это то, чего они давно хотят".

По его словам, есть сигналы, что РФ к чему-то готовится: "Они блокируют работу наблюдателей ОБСЕ почти ежедневно, это беспрецедентно". А российские военные "после вторжения в Крым и очень успешных кибератак против Запада" могут настаивать "на дальнейших действиях".

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