"Дела Майдана под угрозой". Кого Зеленский готов отдать России ради обмена - тема дня

29 декабря может состоятся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. До сих пор украинские власти не озвучивают, сколько и кого могут обменять. В то же время отдельные судебные решения последних дней позволяют предположить, кем Украина готова пожертвовать ради освобождения украинских пленных. Кого Владимир Зеленский готов отдать России и зачем для этого уничтожают доказательства вины террористов, - в коротком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Обмен пленными должен состоятся в воскресенье, 29 декабря, заявил Зеленский. В то же время, по его словам, до сих пор не завершена верификация всех людей. "Во избежание провокаций с той стороны было решено ничего не комментировать", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента.

Обмен должен состоятся по формуле "всех установленных на всех установленных". По данным росСМИ, Украина должна получить 55 и передать 87 человек. Украинская сторона цифры не называет. Обе стороны также не озвучивают имен. Тем не менее резкие изменения в ряде судебных процессов дают понять, кого Украина готова отдать России в рамках обмена.

В частности, Украина хочет отдать бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. 27 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка полностью сменил группу прокуроров по этому делу. Адвокат потерпевших Евгения Закревская считает, что это было сделано, потому что старая группа прокуроров, которая вела дело пять лет, отказывалась его "сливать". Глава старой группы прокуроров Алексей Донских, уходя с суда, заявил, что "нам за все это очень стыдно". Новые прокуроры попросили суд отпустить обвиняемых под личное обязательство, поскольку они включены в списки на обмен. На данный момент суд продолжает рассматривать ходатайство.

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Также на обмен должны пойти трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году. 28 декабря их приговорили к пожизненному заключению, однако, по просьбе прокурора освободили из-под стражи под личное обязательство в рамках обмена пленными. В добавок к этому суд постановил уничтожить доказательства вины организаторов теракта.

Кроме того, в рамках готовящегося обмена были освобождены 11 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в Одесской области в 2014-2015 годах; четверо подозреваемых в захвате здания Мариупольского городского отдела милиции 9 мая 2014 года; двое подозреваемых в госизмене и сотрудничестве с ФСБ России. Также к обмену готовят фермера Николая Бутрименко, который летом 2014 года приютил у себя группу украинских спецназовцев, а затем привел боевиков. В результате 10 военных погибли, еще семь попали в плен.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Обмен пяти экс-беркутовцев приведет к прекращению судебного рассмотрения в крупнейшем деле Майдана, в котором самое большое количество погибших и раненых, считает экс-глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. По его словам, рассмотрение дела двигалось к завершению и можно было дождаться приговора суда. "И если в этом деле не дадут поставить точку, то, возможно, нынешняя власть поставила себе цель, чтобы в делах Майдана ответов не было", - заявил Горбатюк в комментарии LIGA.net.

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Внезапную смену прокуроров Горбатюк называет "преступлением Рябошапки". "Понятно, что они (прокуроры – ред.) выполняют указания. Потому что любой адекватный прокурор отказался бы идти в суд. Новому прокурору надо два-три месяца ежедневно сидеть, чтобы изучить весь объем материалов", - объяснил он.

Касательно уничтожения улик по делу харьковского теракта Горбатюк отметил, что это обычная судебная практика. "Если есть доказательства, которые не несут ценности и их не можно использовать (например, автомобиль или канцтовары), то суд принимает такое решение…С другой стороны, если есть отдельное производство по заказчикам взрыва, то такие вещдоки, как взрывчатка, уничтожать рано", - разъяснил Горбатюк.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Обмен пленными должен состоятся уже завтра, 29 декабря, в районе пункта пропуска Майорск. Пресс-центр ООС уже сообщил, что этот пункт не будет работать завтра. В то же время судьба экс-беркутовцев до сих пор не решена, суд по ним продолжается. При этом Горбатюк допускает, что решение по обвиняемым уже принято наверху и их отпустят.

Если их таки обменяют, то это откроет своеобразный ящик Пандоры, считает Горбатюк. "Любой человек может подумать, что если совершить преступление с плакатом "Против хунты", то его через пару лет обменяют. Связь с "русским миром" фактически освобождает тебя от наказания", - отметил он.

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