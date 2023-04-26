Служба безопасности Украины заявляет, что бывший разведчик Роман Червинский провел самовольную спецоперацию, пытаясь вынудить российских пилотов за миллион долларов перегнать самолет на территорию Украины. И из-за якобы действий Червинского россияне ракетами обстреляли аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

"Руководство СБУ было знакомо с этой операцией, – говорит LIGA.net адвокат Червинского Людмила Куса. – Все докладывали наверх своим командирам. Поскольку операция была неуспешна, то нашли виновного".

Подлинность спецоперации подтверждает журналист-расследователь Христо Грозев, помогавший вести "двойную игру" с ФСБ России, и член парламентского комитета по обороне Роман Костенко.

"Червинский не мог самостоятельно, не имея связи с Воздушными силами и СБУ, организовать такую операцию", – говорит Костенко LIGA.net.

За что Червинского отправили под стражу и почему СБУ называет его дезертиром: LIGA.net собрала все, что известно о деле экс-разведчика.

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ЧТО ГОВОРИТ СБУ. 25 апреля суд арестовал на два месяца Романа Червинского, бывшего и.о. командира одной из частей сил спецопераций. По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами самовольно решил провести "так называемую спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины.

Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив: "Це використання смерті військових для політичного тиску" pic.twitter.com/ddg4TUHCVl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023

СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, утверждает глава СБУ Василий Малюк: "Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по собственному усмотрению".

Следствием неудачной спецоперации в СБУ считают ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года, ведь враг вел свою игру и узнал место размещения украинских самолетов, которые по намерению Червинского должны были быть задействованы во встрече российского самолета.

В результате удара погиб командир воинской части, 17 защитников получили ранения, полностью разбиты два боевых истребителя.

Кроме того, Малюк обвиняет Червинского в "дезертирстве". "Этот военный почти восемь месяцев не появляется на службе", – сообщил он, добавив, что соответствующее дело расследует ДБР.

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ЧТО ГОВОРИТ ЧЕРВИНСКИЙ. Червинский – экс-начальник пятого управления департамента контрразведки СБУ, созданного в 2015 году и которому россияне приписывают уничтожение главарей боевиков, в частности Михаила Толстых (Гиви), Арсена Павлова (Моторола) и Александра Захарченко. В 2019 году Червинский руководил операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу об уничтожении рейса MH17 Владимира Цемаха.

В 2019 году он перевелся в Главное управление разведки по просьбе тогдашнего главы Василия Бурбы. Червинский – один из организаторов операции по задержанию российских террористов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. После неудачи Червинский и Бурба обвинили руководство Офиса президента в срыве операции. Как ответ – разведчикам, причастным к планированию операции, аннулировали загранпаспорта и уволили из ГУР.

С началом большой войны Червинский, как утверждает, пришел в военкомат и попал в новое командование ССО, которое возглавил Виктор Ганущак, экс-заместитель командующего Объединенными Силами. Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет, опубликованном в день ареста.

Червинский уверяет, что СБУ вела оперативную игру с отдельными пилотами РФ с целью завладения боевыми самолетами. Стимулом для пилотов должно было стать вознаграждение в $1 млн, которое в апреле установила Верховная Рада.

Об этом стимуле прочитал гражданский украинский айтишник, после чего нашел российских пилотов и начал вести с ними переписку, предлагая перегнать в Украину самолет за вознаграждение от государства, говорит он.

Собранную информацию он сначала предложил ГУР МО, а именно заместителю Буданова Дмитрию Усову. Но тот якобы сказал, что ему это неинтересно.

Поэтому айтишник пошел в СБУ, которая и начало разрабатывать соответствующую операцию. "К нам обратились на последнем этапе", – убеждает Червинский.

В ходе операции Червинскому и команде удалось собрать информацию о пилотах, бомбивших Мариуполь, Харьковскую область, об их контрразведчиках на военных аэродромах по всей России. В этом им помогал журналист-расследователь Христо Грозев.

LIGA.net обратилась к Грозеву за комментарием, но к моменту выхода материала ответа не получила. В июле 2022 года Грозев в комментарии Радио Свобода подтвердил, что украинские спецслужбы готовили операцию по подкупу российских пилотов. По словам Грозева, несколько пилотов РФ передали спецслужбам Украины ценную информацию о самолетах, но затем стало ясно, что пилоты оказались под контролем российской контрразведки. Тем не менее журналист называет нереализованную до конца операцию успехом, ведь ФСБ нечаянно раскрыла десятки российских офицеров контрразведки, их методы работы и агентов под прикрытием. По данным расследователя, украинская сторона передавала пилотам (т.е. ФСБ) фейковые карты дислокации ПВО и дезинформацию о взлетно-посадочных полосах. Украинским спецслужбам даже удалось убедить ФСБ отправить жену одного из пилотов вместе с командой ФСБ на хвосте в Минск на обещанную "встречу" с украинскими кураторами, после чего ФСБ зря ждала четыре дня. Грозев сообщил, что "игра" спецслужб закончилась, когда ФСБ, которая очень хотела установить личности украинских агентов, поняла, что ни на одну из предложенных встреч никто не придет, а украинская сторона — что, вероятно, не свяжется с настоящим пилотом.

"В ходе операции мы поняли, что с той стороны (России – ред.) идет игра, и планировали остановиться на том, что просто соберем информацию, – говорит эксразведчик. – Но мы попали под ракетный обстрел на военном аэродроме в Кировоградской области.., после чего начались попытки фальсифицировать дело и сделать меня виновным в ракетных обстрелах".

"Это какая-то сюрреалистическая история. Профессиональные юристы, которые видят эти обвинения, разводят руками и говорят, что, кроме политического подтекста, ничего не находят", – уверяет Червинский.

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ЧТО ГОВОРИТ ЗАЩИТА. Адвокат Червинского Людмила Куса считает подозрение необоснованным. "Руководство СБУ было знакомо с этой операцией, – говорит она в комментарии LIGA.net. – Все докладывали наверх своим командирам, все это согласовывалось. Поэтому, поскольку операция была неуспешна, то нашли виновного".

По ее словам, у версии следствия нет причинно-следственной связи, ведь аэродром "Канатово" был неоднократно атакован до ракетного обстрела в июле 2022 года, и тоже были жертвы среди украинских военных.

Заявления о дезертирстве защита Червинского также отвергает. По словам Кусы, подразделение ССО, в котором служил Червинский, было расформировано после событий на аэродроме "Канатово".

"Роман обратился к командованию с вопросом, куда ему идти, – рассказывает юрист. – На что ему сообщили, что должности нет, дали письмо и отправили [в другое место]. Он с этим письмом поехал, а там сказали, что должность уже занята. То есть командование его футболит, никакую должность не предоставляет, но обвиняет, что он куда-то не появляется".

Куса напоминает, что к моменту начала большой войны Червинский не был военнослужащим и был добровольно мобилизован.

26 апреля адвокаты Червинского подали апелляционную жалобу, в которой просят отменить арест и признать задержание Червинского незаконным.

ЧТО ГОВОРЯТ В РАДЕ. Червинский не мог самостоятельно, без связи с Воздушными силами, ГУР и СБУ организовать такую операцию, убежден Роман Костенко – нардеп от Голоса, киборг и полковник СБУ в отставке. "Можно быть самым крутым разведчиком, но нужны ресурсы, чтобы схема взаимодействовала", – объясняет он.

По его информации, были письма согласования, в том числе с Генштабом и командованием Воздушных сил. Костенко утверждает, что в операции был задействован сотрудник СБУ. Что произошло в конце – у него нет данных.

"Он (Червинский – ред) мог действовать самостоятельно до какого-то отдельного момента. Например, договариваться с пилотами через этого айтишника, – объясняет Костенко. – Но самолет должен пролететь километры украинского неба и сесть на конкретный аэродром. Должно быть согласование Генштаба, ВС и СБУ".

По мнению Костенко, операция в какой-то момент сорвалась, и теперь на Червинского хотят все повесить. "Ну и плюс, вы помните его в деле "вагнергейт", – заключает нардеп. – Возможно, ноги оттуда растут".

LIGA.net обратилась за комментарием к Генштабу и Воздушным силам. Также мы пытались записать позицию советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и представителя президента в парламенте Федора Вениславского, но к моменту выхода материала ответа не получили.

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