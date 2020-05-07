Дело против Эпицентра и Украина - столица криптомайнинга. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 7 мая. Температура от +5 до +9, курс доллара 26.91

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Антимонопольный комитет откроет дело против сетей Эпицентр и Новая Линия

Антимонопольный комитет получил основания для начала расследования против сетей Эпицентров и Новая Линия (один владелец), они работали в карантин, когда большинство их конкурентов - нет. Что в этой новости странного? Ничего, если не считать, что АМКУ проснулся после того, как Офис президента неудачно попиариался на “Мрии”, которую заказал Эпицентр, чтобы привезти из Китая антикоронавирусный груз. А до этого журналисты два месяца писали, что Эпицентр продает почти все, и орлы Авакова приходили протоколы составлять и премьер Шмыгаль публично разрешение на работу Эпицентру подписывал, но этого АМКУ не видел. А как только публичный скандал с Мрией (в котором вины Эпицентра ноль), сразу увидел основания. Пиарщик - главная профессия в этой стране. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Разбор | Кабмин "отключил" энергоблоки АЭС, Энергоатому предлагают майнить биткоины. Это реально?

Украина — столица криптомайнинга? На днях министерство энергетики предложило Энергоатому майнить биткоины. Оказалось, это не такая уж странная идея. Похожие проекты уже есть. Например, в США в марте газовая электростанция Greenidge Generation установила у себя около 700 серверов, которые способны добывать около 5,5 биткоинов в день на $50 000. Еще один пример - в Китае. Гидроэлектростанции в провинции Сичуань сотрудничают с майнинговыми компаниями, и регион стал "столицей добычи биткоинов". Почему бы действительно не запустить «промышленный» майнинг и в Украине? Мы попробовали объяснить, почему это странная идея и от его на самом деле страдает Энергоатом. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Приложениями Facebook пользуются более 3 млрд человек в месяц

Марк Цукерберг озвучил инвесторам свежие данные об аудитории интернет-сервисов компании Facebook. Цифры впечатляют - суммарно Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp хотя бы раз в месяц используют 3 миллиарда человек. Это 75% от всех пользователей интернета. Это больше, чем население Китая и Индии вместе взятых. И все эти люди помогают инвесторам Facebook зарабатывать - чистая прибыль компании за первый квартал составила почти $5 миллиардов. В два раза больше, чем в прошлом году. Если есть в этом мире человек, который знает, что людям надо от интернета и как на этом заработать, то это Марк Цукерберг. Больше по ссылке.

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