Демченко во время войны готовил Зеленскому данные разведок, а его уволили. Что произошло

25 июля президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Более двух лет он был глубоко инкорпорирован в систему власти Зеленского, отдыхал с ним в Буковеле и имел доступ к разведывательным данным в стране. В частности, Демченко присутствовал на всех совещаниях по подготовке спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнер, говорит LIGA.net экс-руководитель одной из спецслужб времен Зеленского.

Официальная причина увольнения – тяжелая болезнь. Несмотря на это, оппоненты убеждены: решение назрело из-за возможной причастности Демченко к лоббированию харьковских соглашений в 2010 году. У Зеленского уверяют LIGA.net, что доказательств возможных связей Демченко с российскими спецслужбами нет и ему действительно нужно лечиться.

Что известно об увольнении Демченко и темных сторонах его биографии: рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Демченко уволен из СНБО и, по данным двух собеседников LIGA.net в Офисе президента, больше не руководит комитетом по разведке, созданным Зеленским в 2020-м для координации и контроля за разведывательными органами.

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Официальная причина увольнения – состояние здоровья Демченко, сообщил LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк: "Не сможет продолжать выполнять работу, поскольку нуждается в серьезном лечении".

СПРАВКА. Демченко – дипломат со стажем. В 90-е работал в посольстве Украины в США и Службе протокола президента Украины. Являлся генконсулом в Стамбуле, послом в Сербии и Черногории. В 2010-2014 годах работал первым заместителем министра иностранных дел. По данным Украинской правды, Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Также Демченко в 2010 году лоббировал харьковские соглашения, сообщали Схемы. В 2014-2019 годах был советником президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. Ведь по закону о люстрации, Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок. С июня 2020 года занимал должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. И при Порошенко, и при Зеленском участвовал в переговорах с Россией по Донбассу.

По словам Подоляка, Демченко с первого дня полномасштабного вторжения находился на рабочем месте в Киеве и выполнял свои профессиональные обязанности. "Президент перераспределил обязанности между другими членами команды, оптимизировал работу СНБО под новые вызовы нынешнего формата войны", – добавил советник главы ОП в комментарии LIGA.net.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Демченко нужно было уволить раньше, считает секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко (фракция Голос). "Это правильное решение, потому что к Демченко было много вопросов. Такой человек не может возглавлять комитет по разведке", – сообщил нардеп в комментарии LIGA.net.

По словам Костенко, это очень важный орган, который координирует работу украинских спецслужб, а члены комитета имеют доступ к самой секретной информации.

"У Демченко был доступ ко всей разведывательной информации, которая утром докладывала президенту. Точнее, он ее готовил", – говорит LIGA.net экс-руководитель одной из спецслужб времен Зеленского.

Как руководитель комитета по разведке, Демченко постоянно участвовал в совещаниях по подготовке спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнер, рассказывает LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

По данным журналиста Юрия Бутусова, который одним из первых расписал подробности операции, она сорвалась после доклада силовиков в Офисе президента. В кабинете президента 24 июля 2020 года присутствовало несколько человек: Зеленский и его секретарь Мария Левченко (без допуска к гостайне), глава Офиса Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец, а также Демченко.

"Демченко постоянно был на всех совещаниях. Есть вопросы по утечке информации, в том числе и к нему", – утверждает экс-глава одной из спецслужб времен Зеленского.

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В марте 2021 года LIGA.net писала, что Демченко мог иметь отношение к подготовке харьковских соглашений, в рамках которых Украина согласилась на продолжение пребывания российского флота в Севастополе. Через несколько месяцев журналисты программы Схемы нашли доказательства причастности Демченко к лоббированию харьковских соглашений.

СПРАВКА. По предварительным данным следствия СБУ, подписание в 2010 году харьковских соглашений о продлении пребывания на территории Крыма ЧФ РФ привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к оккупации Крыма.

Они обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Рады по нацбезопасности и обороны 26 апреля 2010 года, участником которого был Демченко в статусе замминистра иностранных дел. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации в сессионном зале.

После выхода этого расследования Зеленский заявил, что обвинение против Демченко – чистая манипуляция.

Уже экс-начальник Демченко Алексей Данилов в интервью Украинской правде за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России уклонился от ответа на вопросы о связях Демченко с РФ. Сейчас Данилов отказался прокомментировать LIGA.net причины увольнения Демченко. "Указ издает президент, я только предоставляю соответствующие документы", – коротко ответил секретарь СНБО.

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Аккуратно тему возможных связей Демченко комментируют и на Банковой.

"Конкретных доказательств не было и нет. Недаром он много лет работал на Банковой", – говорит собеседник LIGA.net в руководстве ОП.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Переназначать на новую должность (в том числе дипломатическую) Демченко не планируют, заверил собеседник в ОП: "Он будет лечиться".

По словам собеседника, комитет по вопросам разведки должен возглавить руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Соответствующее решение будет принято в течение нескольких дней.

Тем временем Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и бывшему главе Минюста Александру Лавриновичу за согласование харьковских соглашений в пользу России.

Экс-руководитель одной из спецслужб предполагает, что у Зеленского решили таким образом "спрятать" Демченко. "Грищенко только подписал финальный пакет документов, а докладчиком от МИД по харьковским соглашениям во всех государственных структурах был именно Демченко", – говорит он в комментарии LIGA.net.

Подоляк просит не искать в увольнении Демченко "конспирологию" и называет его "профессиональным дипломатом". У пресс-службы ГБР нет информации о проверке возможной причастности Демченко к харьковским соглашениям.

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