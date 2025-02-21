Украинский рынок беспилотников производит больше продукции, чем государство способно выкупать для армии, признает в разговоре с LIGA.net врио директора Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов.

Государство говорит, что все произведенное украинским ОПК должно уходить на фронт. Производители полностью поддерживают, объясняет LIGA.net исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко. Но когда государство при этом и само не покупает – это ведет к "сокращению мощностей и потере оборонного потенциала".

Чтобы разорвать замкнутый круг, производители просят "открыть границы". Хотя само по себе разрешение на экспорт вооружения не означает, что украинская продукция заполнит мировой рынок дронов, предупреждает LIGA.net военный аналитик Defence Express Иван Киричевский. Она еще должна заинтересовать других покупателей эксклюзивностью.

Если экспорт разрешат сейчас – это не проблема, отмечает LIGA.net генеральный директор Skyeton Роман Княженко: "Те параметры, которые мы выдаем в условиях войны, Запад не может выдать даже в мирное время. Беспилотные системы – это то, что в Украине, наверное, сейчас наиболее развито. И то, чего нет у наших партнеров".

Мы побеседовали и с производителями, и с властью. И теперь объясняем, почему на рынке беспилотных систем все так запутано и чем опасно.