Український ринок безпілотників виробляє більше продукції, ніж держава спроможна викуповувати для армії, визнає у розмові з LIGA.net т.в.о. директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов.

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Держава каже, що все вироблене українським ОПК має йти на фронт. Виробники повністю підтримують, пояснює LIGA.net виконавча директорка об’єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко. Але коли держава при цьому й сама не купує – це веде до "скорочення потужностей та втрати оборонного потенціалу".

Щоб розірвати замкнене коло, виробники просять "відкрити кордони". Хоча сам собою дозвіл на експорт озброєння не означає, що українська продукція заповнить світовий ринок дронів, попереджає LIGA.net військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський. Вона ще має зацікавити інших покупців ексклюзивністю.

Якщо експорт дозволять зараз – це не проблема, зауважує LIGA.net генеральний директор Skyeton Роман Княженко: "Ті параметри, що ми видаємо в умовах війни, Захід не може видати навіть в мирний час. Безпілотні системи – це те, що в Україні, напевне, зараз найбільш розвинене. І те, чого не мають наші партнери".

Ми поговорили і з виробниками, і з владою. І тепер пояснюємо, чому на ринку безпілотних систем все так заплутано та чим це небезпечно.