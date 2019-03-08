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08.03.2019, 08:30

"Деньги в зубах вернут". Интервью Порошенко – за минуту

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Петр Порошенко дал интервью Интеру, Украине и ICTV. Много обещал

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Президент Украины Петр Порошенко дал интервью центральным телеканалам. Был строг, обещал всех коррупционеров наказать, злодеев - победить, в будущее страну - доставить. Ну и так далее. Ключевые тезисы - коротко пересказывает LIGA.net.

Во-первых, обещает починить Укроборонпромом. "Принято решение о международном аудите, дополнительно к этому – решение о проведении ревизии всех контрактов на предмет их прозрачности и некоррупционности... Аудит должен закончиться до конца этого года".

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Во-вторых, обещает раскрыть кое-какие секреты. "Принципы государственного оборонного заказа – государственная тайна. Но мое предложение – там, где речь идет о закупке товаров двойного предназначения… Мы не прячемся".

А в-третьих, чтоб вы понимали, все хорошо. "Наша армия входит в десятку самых сильных и эффективных армий в Европе, хотя военный бюджет Украины далеко за пределами первой 20-ки. Это значит, что каждая копейка, которую мы тратим, тратится точно с не меньшей эффективностью, чем в странах Европы".

Потому что боремся с коррупцией! "Мы исповедуем принцип нулевой толерантности к коррупции".

И боремся несколько лет. "Это сказал вчера генпрокурор, я это подтверждаю - по оборонпрому внесено в единый реестр уголовных дел больше 480 уголовных дел. И это не только по одному предприятию... Почему такое внимание? Потому что на армии воровать нельзя".

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А вот эти вот журналисты - просто скандалисты. "Прямо перед объявлением подозрения, сразу после завершения экспертиз... Произошла утечка из правоохранительной системы. Ничего нового там не было... Все исследовалось в течение месяцев и даже лет, и перед предъявлением подозрений была попытка сделать скандал... Речь идет о попытке подорвать доверие к армии, попытке подорвать доверие к государству и оборонному комплексу".

Но вы не переживайте: украденное - вернут. "Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут. Будет ответственность, где это предусмотрено по закону… Будем делать выводы, чтобы перекрывать возможные пути коррупции".

И как пойдем в НАТО! "Решительно движемся в НАТО... Сегодня мы имеем качественную новую армию, которая качественно по-новому вооружена".

Кстати, решение КСУ ворье не спасет. Сядут все. "Хочу разочаровать чиновников, которые думают, что в результате этого решения Конституционного суда, они смогут избежать ответственности. Этого не будет. Потому что отменена уголовная ответственность, а незаконное обогащение никто не отменял".

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Теги: коррупция, петр порошенко, укроборонпром, ксу, интервью
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