Детективы на войне. Как НАБУ, СБУ и МВД сменили папки на гранатометы

СБУ: КОНТРРАЗВЕДКА, АГЕНТЫ, БОТЫ ФСБ,

следователи под обстрелами и боевые подразделения



Задачи СБУ после 24 февраля не изменились. Это – защита государственности, контрразведка и безопасность, говорит LIGA.net собеседник в СБУ. Но кардинально изменились условия. Работа перестроилась на военные рельсы – на первый план вышли направления, связанные с противодействием РФ.

"Мы должны работать особенно внимательно, действовать еще более эффективно, быстро и слажено. Сильная СБУ – это одна из ключевых предпосылок для победы Украины. Нам противостоит очень сильный враг. Россия – это государство-террорист, использующее любые методы для достижения своих целей. Поэтому наша задача – противодействовать ей комплексно и системно", – говорит LIGA.net исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

По его словам, речь идет о новых подходах СБУ в контрразведывательной работе, выявлении вражеских агентурных сетей и коллаборантов, пропагандистов, противодействии преступлениям против национальной государственности, недопущении терактов, расследовании военных преступлений оккупантов.

"Вызовов много, но мы четко понимаем их и работаем на опережение. Поэтому сегодня наши сотрудники защищают страну и на поле боя с оружием в руках, и в условно мирных городах", – говорит Малюк.

Значительная часть сотрудников СБУ непосредственно участвует в боевых действиях. Собеседник, просивший не называть его имя, не уточняет – сколько: "Это очень сложно. На момент полномасштабного вторжения у нас было основное боевое подразделение – наша "Альфа", или ЦСО "А". И еще одно из управлений департамента контрразведки, занимающееся боевыми спецоперациями". После вторжения, говорит он, этот перечень очень расширился".

Как следствие – с первых дней войны СБУ разоблачила 160 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 350 агентов российских спецслужб. Среди них – довольно резонансные фамилии.

СПРАВКА. Сотрудники "Альфы" выполняют задачи наивысшего уровня сложности, в том числе по противодействию терактам, незаконным вооруженным формированиям и ДРГ, в контрразведке.



"Наша военная контрразведка, среди прочего, занимается уничтожением техники оккупантов. Причем они воюют и ствол в ствол. Часто идет такая позиционная война между артиллерией, наводчиками, корректировщиками, армией дронов, – рассказывает сотрудник СБУ. – Мы, условно, с дронами за 500 000 грн уничтожили техники оккупантов на десятки миллионов долларов".

На сайте СБУ есть несколько видео работы ЦСО "А" по уничтожению вражеской техники на передовой – БТР, БМП, "Уралов", совместно с военными Вооруженных Сил Украины – даже самолетов Су-25.

"Под департамент военной контрразведки выделили отдельное подразделение ТрО. Мы их курируем, направляем. Есть и более секретные истории. Где наши работают, даже на оккупированных территориях. Но это направление работы остается за кулисами", – говорит собеседник.

В начале большого вторжения, когда россияне прошли вглубь на севере и временно оккупировали Киевскую область, спецназовцы были вовлечены и в эвакуационные отряды, рассказывает источник в службе: "Приезжали в города, куда уже заходили рашисты, брали за шкирку и вытаскивали людей из их домов. Некоторых – почти насильно: хотите вернуться потом – возвращайтесь, но наша задача – сейчас вас спасти".

"Отдельная история с группами зачистки. Тоже наши спецназовцы там были. В одном из выходов столкнулись с кадыровцами. А по кадыровцам была негласная команда: в плен не брать, – без деталей продолжает собеседник. – Их нужно просто нейтрализовать сходу".

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Значительно переформатировали работу и группы следователей СБУ. Каждый прилет ракет или обстрел украинских городов – это новое уголовное производство, нуждающееся в доказательной базе. Часто это сопровождается огромным риском для следователей, объясняют в СБУ. Особенно на прифронтовых территориях: "Закончится один обстрел, следственно-оперативная группа начинает собирать обломки, фиксировать повреждения, а тут уже начинается следующий".

СПРАВКА. СБУ расследует 15 600 уголовных производств, связанных с военной агрессией РФ против Украины, сообщили установлены более 3500 оккупантов, причастных к зверствам в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке в Киевской области, объявили подозрения почти 800 россиянам. СБУ расследует, связанных с военной агрессией РФ против Украины, сообщили LIGA.net в спецслужбе. К примеру, уже, причастных к зверствам в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке в Киевской области, объявили подозрения почти 800 россиянам.



"С 24 февраля работаем по принципу: все на фронт. Изменилось даже привычное распределение по функционалу, – объясняет собеседник. – Все силы брошены на победу. Был период, когда у нас люди, постоянно защищавшие критическую инфраструктуру, разоблачали диверсантов".

Много производств СБУ ведет вместе с Нацполицией, ГБР и НАБУ: "Реалии войны. У нас такой поток производств, что покрыть это исключительно нашими силами нереально. Условно, в областном центре около 10 следователей СБУ работают. А в Нацполе, с учетом отделов по области, – около 100".

Так же силовики координируются и для выявления и обезвреживания российских ДРГ: "Например, громкая история с разоблачением ДРГ, которая хотела убить Резникова и Буданова. Мы зафиксировали несколько разговоров в (гостиничном) номере. И они между собой говорили: "А вот почему нашу группу забросили?" – "Почему? Потому что мы знаем украинский язык". Поскольку была куча других ДРГ, которые мы разоблачили просто из-за незнания украинского".

Большая война разгорелась и в киберсфере: СБУ не только блокирует ботофермы ФСБ, но и нейтрализует постоянные атаки хакеров.

Россияне, планируя полномасштабную агрессию, думали, что это будет "легкая прогулка" и Киев падет через пару дней, объясняет собеседник. Ставку они делали именно на военную мощь, а тактику гибридной войны, которой накачивали Украину многие годы, отложили.

"А мы уже 25 февраля запустили Stop Russian War. Наши киберы четко отслеживали, какие телеграм-каналы используют оккупанты. Детали раскрывать не можем, но удалось добиться того, что СБУ подавала списки каналов, и их блокировали почти мгновенно. ФСБ проснулось только через неделю", – говорит LIGA.net представитель кибердепартамента СБУ.

За это время СБУ нейтрализовала более 30 ботоферм, 930 информресурсов и 500 пророссийских YouTube-каналов с аудиторией свыше 15 млн подписчиков. Все это работало против Украины.

В СБУ признают: к сожалению, предатели в спецслужбе тоже есть. Но по сравнению с другими органами безопасности и обороны эта цифра достаточно незначительна. По словам Зеленского, около 60 сотрудников спецслужбы и прокуратуры остались на оккупированных территориях. "Никто не отрицает. Мы по ним системно активизировали работу, ведутся производства, – объясняют в СБУ. – Но не совсем корректно говорить, что условный Херсон или другой город сдала только СБУ. Из более 600 производств по предателям, озвученных президентом, меньше 10% касаются именно службы".

"Конечно же, службу надо очистить от любых пророссийских элементов и предателей. Это одна из приоритетных задач, которую мы уже выполняем", – подтверждает LIGA.net и.о. главы СБУ Василий Малюк.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД СБУ: как не было до начала войны в 2014-м, так нет и после полномасштабного вторжения России в 2022-м. Конечно, это уже не уровень закрытости времен советского КГБ, но до полноценного надзора еще очень далеко, рассказывает LIGA.net Роман Костенко – нардеп, секретарь комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, полковник СБУ.

"С 2019 года наш комитет начал работать над реформой СБУ. Большая часть в законопроекте отведена парламентскому и общественному контролю. Чтобы спецслужба была эффективной, у нее должно быть доверие общества. И чтобы это не было как у РФ, что спецслужба просто охраняет кланы, президента или элиты", – говорит Костенко. Хотя о полной открытости речь и не идет – она должна быть "в определенных рамках".

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После 24 февраля перемены в СБУ произошли парадоксальным образом. С одной стороны, украинцы стали больше доверять ведомству даже на оккупированных территориях, предоставляя информацию о передвижении врага или позиции техники – тысячи сообщений только через чат-бот STOP Russian War. С другой стороны, уровень общественного контроля СБУ не вырос.

"Даже когда Зеленский убирал Баканова с должности главы СБУ, наш комитет об этом ничего не знал. А у нас есть функции контроля, ведь председатель СБУ подотчетен Раде. Это провели мимо комитета, поставили и сказали: голосуйте... Самого Баканова на комитете мы видели один раз – уже перед войной. До этого он постоянно находил причины не прийти", – отмечает Костенко.

Сейчас информация о работе монополизирована службой, считает народный депутат: "И они пишут отписки, что не могут предоставить ту или иную информацию, потому что она "чувствительна". И нет контролеров от общественности, которые могли бы сказать: это не государственная тайна".

СБУ нуждается в реформировании и контроле, но не с привлечением общественных советов, говорит LIGA.net генерал-майор запаса и бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун: "Демократический контроль над спецслужбами осуществляется парламентом, который выступает представителем общественности".

На самом деле общественные советы хорошо зарекомендовали себя в работе с рядом государственных структур: НАБУ, АРМА, министерствами (МВД, Минюст). "Если говорить о реформе СБУ и нужен ли там СОК, то ответ – да, нужен", – сказал LIGA.net глава общественного совета при НАБУ Марк Савчук.

НАБУ. КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ДЕТЕКТИВ – НА ВОЙНЕ,

но ни одно производство не утрачено

Национальное антикоррупционное бюро с 24 февраля работает на "два фронта". "Мы сразу осознали, что вместе с другими правоохранительными органами должны выступать единым фронтом против врага. Для этого у нас были наш опыт, подготовка, специфика работы, уникальные навыки", – рассказывает LIGA.net представитель НАБУ Оксана Митницкая.

25 февраля в НАБУ был создан Временный оперативно-боевой сводный (внештатный) отряд, в состав которого вошли бойцы управления спецопераций (УСО), более 100 детективов и сотрудники других подразделений, а также Службы безопасности Украины. "Спектр задач, которые выполнял этот отряд, был достаточно широк, – объясняет Митницкая. – От охраны зданий центральных органов исполнительной власти до выявления коллаборантов и проведения с ними следственных действий".

Сейчас этот отряд прекратил существование. Однако обмен информацией между ведомствами в части противодействия агрессии России остается.

В начале марта из личного состава работников НАБУ и военнослужащих СБУ были созданы совместные оперативно-боевые группы. В составе этих формирований сотрудники НАБУ помогали выявить и обезвредить деятельность ряда ДРГ и корректировщиков.

Сотрудники УСО НАБУ с навыками саперов приобщились к разминированию деоккупированных территорий Харьковской и Черниговской областей: обследовали и обезвреживали снаряды и мины в зданиях, на дорогах и в парковых зонах.

Часть НАБУ сотрудничала с Главным управлением разведки Минобороны (результаты – здесь). А еще часть команды, хотя по закону сотрудники НАБУ не подлежат мобилизации, добровольно вступила в Вооруженные Силы Украины и находится в зоне активных боевых действий.

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По статистике бюро, каждый четвертый прокурор САП и каждый пятый детектив НАБУ противодействуют врагу в рядах ВСУ и межведомственных проектах.

Это очень усложняет жизнь НАБУ, рассказывает LIGA.net профильный журналист, владелец телеграм-канала NABU Daily Олег Новиков: "Есть отделы, где из восьми детективов остались двое или один. А у них сложные уголовные производства, где нужно проводить следственные действия. Вторая проблема: многие свидетели и подозреваемые уехали за границу и не возвращаются".

Такая же история с фактором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, добавляет он: "Например, прокуроры по делу Александра Онищенко и Романа Насирова находятся под Харьковом, и это усложняет их работу. Ведь это именно те прокуроры, которые давали результат".

Впрочем, ни одно уголовное производство не утрачено, утверждают в НАБУ.

Митницкая. "Органы государственной власти обязаны иметь алгоритмы (протоколы) действий на разные случаи жизни. Мы отрабатывали схемы действий на случай: если завтра война", – объясняет LIGA.net Митницкая.

С началом большой войны главный офис НАБУ переехал во Львов.

"С учетом того, что мы не потеряли ни одно уголовное производство, не прекращали ни дня основную антикоррупционную деятельность, сохранили имущество и к тому же присоединились к сотрудничеству с Офисом генпрокурора, СБУ, ГУР, механизированными бригадами ВСУ в деле противодействия РФ, имеем основания говорить, что мы эффективно сработали", – считает спикер.

СПРАВКА. За первое полугодие начато 163 новых расследования, объявлено о подозрении 38 лицам, в суд направлены 20 обвинительных актов, – говорится в



Детективы НАБУ зарегистрировали около 10 уголовных производств по фактам пыток и убийств гражданских лиц в Киевской области. Есть более 35 фактов уничтожения вражеской техники и живой силы противника, в частности, благодаря корректировке огня артиллерии ВСУ, больше 50 задержанных и переданных в СБУ лиц, 12 000 сообщений в ГУР МО для использования военными. За первое полугодие начато, объявлено о подозрении 38 лицам, в суд направлены, – говорится в отчете НАБУ . Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП оценивается в 1,5 млрд грн, а сумма возмещений за весь период составляет 4,55 млрд грн.Детективы НАБУ зарегистрировали около 10 уголовных производств по фактам пыток и убийств гражданских лиц в Киевской области. Есть более 35 фактов уничтожения вражеской техники и живой силы противника, в частности, благодаря корректировке огня артиллерии ВСУ, больше 50 задержанных и переданных в СБУ лиц, 12 000 сообщений в ГУР МО для использования военными.

НАБУ также присоединилось к межведомственному проекту Task Force по выявлению активов российских политиков и бизнесменов, поддерживающих агрессию РФ.

"Когда поднялся вопрос санкций в отношении чиновников РФ и выявления их имущества для ареста с целью возмещения причиненного Украине ущерба, детективы НАБУ сразу предложили свою помощь и стали участниками Task Force, – рассказывают в пресс-службе НАБУ. – Какой наш вклад? Нашли имущество за рубежом у более чем 30 сенаторов, инициировали наложение ареста на недвижимость семи сенаторов РФ в Швейцарии, Чехии, США, Великобритании, Кипре".

Всего НАБУ направило в правоохранительные органы других государств более 200 запросов, чтобы установить активы российских спонсоров войны.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД НАБУ: Совет общественного контроля (СОК) из 15 человек, переизбираемых на открытом конкурсе. Его задача – обеспечивать прозрачность и общественный контроль за деятельностью бюро.

Последний раз выборы в СОК прошли уже во время полномасштабного вторжения — 1 июня. В состав вошли кандидаты от шести общественных объединений, его снова возглавил Марк Савчук (общественная организация "Антикорупційна сокира"). Семь из 15 избранных кандидатов уже были членами совета предыдущего созыва.

Богдан Кузьмич является представителем СОК с 2019 года и ежегодно переизбирался. За это время удалось наладить нормальную коммуникацию с руководством НАБУ, рассказывает Кузьмич LIGA.net. К примеру, контролеры присутствуют на всех конкурсных комиссиях НАБУ. Никакие решения кадрового и дисциплинарного характера не должны противоречить их позиции.

"Участие в собеседованиях в НАБУ, голосование за рекомендации или нерекомендации того или иного принятого на работу, работа с действующими сотрудниками НАБУ... Если есть какие-то претензии, открывается дисциплинарное производство, проводится расследование и по его результатам заседает комиссия. Здесь привлечен СОК" , – говорит Кузьмич.

По его словам, с 2019 года до пяти работников НАБУ были уволены из-за, в том числе, решений дисциплинарной комиссии. НАБУ опирается на мнение СОК и при отборе детективов – с точки зрения добропорядочности, деклараций, деталей биографии. За последние три года противоречий между СОК и руководством бюро не было, убеждает Кузьмич.

"С началом полномасштабной войны так совпало, что у Артема Сытника закончился контракт, и я надеюсь, скоро будет новый директор", – добавляет представитель СОК.

Срок полномочий экс-директора бюро Артема Сытника истек в апреле 2022 года. Бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.

Кузьмич оптимистично настроен в плане дальнейшей работы СОК, ведь состав совета регулярно меняется, он функционирует, проводит собеседования.

НАЦГВАРДИЯ, ПОЛИЦИЯ, СПАСАТЕЛИ ГСЧС:

бои за Киев и Мариуполь, спасение гражданских

Подразделения системы МВД задействованы на войне больше других силовиков. По словам министра обороны Резникова, из миллиона украинцев в форме Украину от агрессии РФ защищают до 60 000 пограничников, до 90 000 бойцов Нацгвардии (на период военного положения частично подчиняется Главнокомандующему ВСУ), до 100 000 полицейских.

Система МВД во время большой войны кардинально изменилась, говорят в МВД. Новые функции появились у каждого подразделения. Например, организация эвакуации украинцев, – по данным МВД, примерно 6 млн человек. Этим вопросом занимаются и местные власти, и ГСЧС, и Нацполиция.

"Разминирование. Новая большая функция. Мы увеличили вдвое количество пиротехников в ГСЧС... Эта работа будет продолжаться еще очень долго", – объясняет министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Наша работа изменилась полностью, – подтверждает LIGA.net спикер ГСЧС Ольга Козак. – Интенсивность работы, конечно, выросла – за счет прилетов, завалов... Пиротехников раньше у нас не было в таком количестве (как необходимо в условиях большой войны. — Ред.). Увеличено количество пиротехнических подразделений. Международные партнеры помогают нам оборудованием. Ведь оно быстро выходит из строя, а его нужно очень много".

Национальная гвардия, которая до 24 февраля все же занималась больше общественной безопасностью, вопросами конвоирования, другими гражданскими функциями, сегодня в подавляющей части воюет, добавляет Монастырский: "То же у пограничников".

Почти 30% состава Нацгвардии во время войны – это подразделения оперативного назначения. "С начала полномасштабного вторжения гвардейцы были в числе первых, кто принял бой по линии обороны на киевском направлении, – говорится в видео Нацгвардии ко Дню Независимости. – Первое важное сражение, которое стало одной из стратегических побед в борьбе за Киев, – Гостомельский аэропорт. Далее – бои в Мощуне, Горенке, Козаровичах, Руте Межигорской, защита Ирпеня, Бородянки, Бучи. Это те города, где героически держали оборону воины Нацгвардии".

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12-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и отдельный отряд спецназначения "Азов" долгое время обороняли Мариуполь, вели бои за Северодонецк, Рубежное, Лисичанск.

СПРАВКА. С 24 февраля Нацполиция начала почти 1200 уголовных производств по фактам коллаборационизма. Разоблачены 102 ДРГ, задержаны 1669 человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с оккупантами. Расследуется более 26 000 фактов военных преступлений, совершенных военнослужащими России и их пособниками.



Пиротехники ГСЧС за шесть месяцев обезвредили более 180 000 взрывоопасных предметов и 846 кг взрывчатых веществ, в том числе 2101 авиационную бомбу. К середине июля в результате вторжения погиб 41 спасатель ГСЧС, 134 травмированы, шесть – в плену.

Война стала настоящим краш-тестом для системы Национальной полиции, считает Монастырский: "Эта система устояла... Полицейские остаются основой безопасности украинцев".

"К сожалению, нашлись среди наших бывших коллег и те, кто перешел на сторону врага, – признает в комментарии LIGA.net Руслан Горяченко, начальник управления соблюдения прав человека Нацполиции. – Однако их действительно очень мало. Где-то около 1% от стотысячного коллектива Нацполиции".

По его словам, в 90% случаев расследование начинается именно по материалам, которые документирует внутренняя безопасность полиции: "К тому же каждый, кто вышел со временно оккупированных территорий, проходит соответствующую проверку, в том числе – на полиграфе. Если работник подтвердил свою верность присяге – продолжает служить. Если есть подозрения в сотрудничестве с врагом, то его сразу передают соответствующим службам".

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД МВД – вечная тема. После начала реформы в 2014 году надзор общества за ведомством был достаточно активным, рассказывает LIGA.net Евгений Захаров, глава Харьковской правозащитной группы и экс-член общественной коллегии при МВД.

"После Майдана милиция была дезориентирована. Тогда был создан общественный совет при МВД по реформированию милиции, я его возглавил. Была подготовлена стратегия реформирования органов внутренних дел, принятая Кабмином в начале февраля 2015-го", – напоминает он.

До 2016 года, по его оценке, общественный контроль осуществлялся на уровне. "А потом значительно ослаб: реформа МВД фактически "захлебнулась". Неудачная аттестация, большинство из тех, кого уволили по ее результатам, возобновились через суд. Почти все", – говорит правозащитник.

Сейчас Захаров общественного контроля над структурами МВД "вообще не чувствует", ведь из-за большого вторжения России "фактически все правозащитные организации тоже переориентировались на войну".

В условиях войны нет должного доступа к информации МВД, объясняет он. И общественным организациям – не до этого, они занимаются более актуальными вопросами: это документирование военных преступлений, помощь ВСУ, переселенцам. "На полноценный общественный контроль нет ресурса. У Харьковской правозащитной группы его сейчас точно нет, – признает Захаров. – Мы почти не оказываем правовую помощь... Все адвокаты документируют военные преступления".



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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

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