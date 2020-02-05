Децентрализация по Зеленскому. Что с ней не так

Команда президента Владимира Зеленского считает конституционную реформу по децентрализации одним из главных своих приоритетов на 2020 год. В то же время первые попытки Зеленского провести соответствующий законопроект встретили критику оппонентов и западных партнеров. Что не так с предложениями президента, когда ожидать новый законопроект и что в Офисе президента готовы изменить, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ. Первый вариант проекта изменений в Конституцию Зеленский внес в Раду в пятницу, 13-го декабря 2019 года. Главные новеллы. Города, поселки и села объединят в громады, которые станут низшей единицей терустройства. Громады будут объединятся в округ, округ – в область. Местные государственные администрации заменят Офисами префектов. Задача префекта – следить за законностью решений местных органов. Он сможет попросить президента или суд отменить решение местной власти, если оно связано с сепаратизмом или противоречит законам.

После критики экспертов и политических оппонентов Зеленский аккурат под Новый год отзывает законопроект и тут же вносит новый. Однако, по своей сути он повторял предыдущий и оставлял все дискуссионные нормы. Новую редацию раскритиковали уже посольства Германии и Канады, призвав не спешить с принятием такой важной реформы и провести полноценное обсуждение всех норм. В связи с этим президент 16 января отозвал законопроект. Собеседник издания в руководстве Слуги народа сообщил, что вторая редакция документа не набирала нужное количество голосов даже внутри фракции.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ. Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко называет главный негатив идеи Зеленского: президент сможет досрочно распускать органы местного самоуправления. Эксперт обратил внимание на несогласованность норм документа. Так по представлению префекта президент сможет останавливать решение местных властей, хотя в другой норме написано, что для этого необходимо обратиться в суд.

Первый замглавы исполнительной дирекции Всеукраинской ассоциации общин Иван Фурсенко тоже высказывается о нечеткости полномочий префектов – в законопроекте указывается, что они могут выполнять и другие полномочия.

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ЧТО ГОВОРЯТ ОППОНЕНТЫ. Зеленский вносил свое видение реформы децентрализации без каких-либо консультаций с общинами, сообщил LIGA.net первый заместитель профильного комитета и нардеп от фракции Голос Роман Лозинский. Кроме формы у Голоса есть претензии и к содержанию.

"Зеленский предлагает, чтобы только законами менялся статус областей. Что это такое никто не может объяснить. Сюда можно зашить все, что захочешь: Минск, Нормандию и прочее. Это огромный риск федерализации. Этой нормой убирают конституционный предохранитель в 300 голосов. То есть президент в рамках импичмента защищен 337 голосами, а они хотят в 226 голосов объединять и ликвидировать области", - объясняет Лозинский.

Также непонятны полномочия префектов. "Сам по себе префект - это не плохо. Но в законопроекте общими фразами прописываются его полномочия. И это означает, что обычными законами в 226 голосов можно прописать ему абсолютно любые полномочия", - заявил нардеп от Голоса. Лозинский считает, что исчерпывающий перечень полномочий префектов должен быть закреплен в Конституции.

Также в Голосе против создания окружных советов. В законопроекте Зеленского указано, что такие советы "могут создаваться". "Укрупнение районов до округов - это нормально и нужно для администрирования. Но не для избрания туда депутатов. Смысла в окружных советах нет. Все, что они могут, это давить на местное самоуправление и перетягивать одеяло на себя", - считает Лозинский.

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ЧТО СОГЛАСНЫ ИЗМЕНИТЬ У ЗЕЛЕНСКОГО. На данный момент проект изменений в Конституцию обсуждается с профильными ассоциациями и местными органами самоуправления, сообщил LIGA.net нардеп от Слуги народа и замглавы профильного комитета Александр Качура. По его словам, одним из главных камней преткновения стал институт префектов.

"Мэры хотят, чтобы их никто не контролировал. Но такого не бывает. Есть полномочия президента, который является гарантом Конституции", - отметил Качура. По его мнению, префект – это своего рода предохранитель от антиконституционных решений местных советов. "К примеру, если какая-то область захочет выйти из состава Украины или примет решение, которое нарушает права граждан. Ничего другого там нет", - заверяет нардеп.

По словам Качуры, необходимо предусмотреть в Конституции, что приказы префектов обязательны для всех органов государственной власти, но не касаются хозяйственной деятельности и работы предпринимателей.

Собеседник LIGA.net из близкого окружения Зеленского считает, что компромисс по префектам позволит найти в парламенте недостающие голоса. В то же время президент не готов полностью отказываться от этой идеи. "Если мы оставим все как есть, то можем получить новые "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, через пять-десять лет это приведет нас к конфедерации", - сообщил источник.

"Помните, в сериале Слуга народа показывали карту Украины с 28 "мини-государствами"? Так вот Зеленский очень боится такого в реальности", - добавил собеседник. Поэтому в Офисе президента готовы идти на разумный компромисс. В частности, в новой редакции законопроекта должны прописать, что префект сможет останавливать действие акта, который имеет четко определенные признаки возможного нарушения территориальной целостности.

При этом у Зеленского придумали вариант, который позволит создать крепких префектов. "Местные ассоциации требуют от нас, чтобы вместе с изменениями в Конституцию мы представили и законы, которые имплементируют реформу. В частности, закон о префектах. Он уже готов и именно в нем мы хотим расширить полномочия префектов, чтобы в итоге выйти на то, что нам нужно", - рассказывает источник в окружении президента.

Также у Зеленского готовы убрать из законопроекта упоминания об окружных советах. "Были сигналы из Конституционного суда, что из-за окружных советов нам могут "зарубить" законопроект", - объясняет собеседник.

Нардеп Качура считает, что необходимо "срезать все спорные углы" для того, чтобы принять конституционную реформу до местных выборов, которые запланированы на осень 2020-го. " Если мы в этом году не завершим процесс децентрализации, то мы, наверное, вряд ли завершим его в перспективе нескольких лет", - уверен он.

БУДЕТ ЛИ ОСОБЫЙ СТАТУС. Качура сомневается, что в новой редакции законопроекта Зеленского появятся нормы об особом статусе Донбасса. "В минских соглашениях Украины обязуется провести реформу децентрализации. Но там не написано, что это нужно сделать для Донецкой или какой-то другой области", - объясняет нардеп.

В Офисе президента допускают, что Россия может использовать тему закрепления особого статуса Донбасс в Конституцию как условие для встречи в нормандском формате. "Однако для нас особый статус в Конституции - это красная линия. Мы четко заявили россиянам, что для нас это два разных трека. Поэтому мы не собираемся менять нашу позицию", - заверил источник из близкого окружения Зеленского.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

