Верховная Рада третью неделю простаивает во время войны. Неожиданно для самих нардепов парламент отменил сразу три заседания, назначенные на 6-8 марта. Следующее должно состояться 14 марта, в повестке дня – нелегитимные выборы в России.

У Слуги народа нет голосов, и это единственная причина, почему заседания переносят, говорит LIGA.net нардеп Ярослав Железняк (Голос).

Во властной фракции отвечают: перерыв был связан с необходимостью уехать на фронт. А заявления об отсутствии голосов – это манипуляция, убеждает LIGA.net глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

На самом деле это реакция на "правкотеррористов", говорит собеседник LIGA.net в СН. Так там называют нардепов от оппозиции, которые "требовали неограниченные командировки за границу". А пока этого не будет – якобы угрожали ставить на голосование каждую правку, в частности, к проектам о мобилизации и запрете УПЦ МП.

"Торговаться" зa голосa Слуга народа, как утверждает Арахамия, не собирается. Но проблема в том, что часть законопроектов не может ждать.

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"Виноваты правкотеррористы". Как СН объясняет перерыв

Не под запись в СН объясняют: причина простоя Рады – в том, что депутаты из оппозиции обещали саботировать голосование. Но никаких важных проектов за эти дни "принимать и не было нужды".

На согласительном совете критики отмены заседаний угрожали, что не пропустят ни одного второго чтения, объясняет LIGA.net глава фракции Слуга народа, нардеп Давид Арахамия.

А все первые чтения – проводить исключительно по полной процедуре с обсуждением и перерывами. И так, пока не начнут выпускать всех за границу – без условий и правил, добавляет Арахамия.

Заседание Верховной Рады (Фото – пресс-служба парламента)

"Им нужно для себя ответить: они хотят важные законы или сцену для своего маленького театра. Потому что я – за важные законы, как мы и делали все эти годы. И, кстати, нужно посмотреть их статистику голосований. Обычно там 90% "воздержался", – говорит он.

Еще один источник в СН называет этих депутатов "правкотерористами". Впрочем, признает: любое затягивание – это плохо.

"Это неэффективное использование работы Верховной Рады. Но позиция оппозиционных фракций – что в абсолютно всех законах будут ставить все правки. Просто из вредности", – говорит собеседник.

Отмена трех заседаний в начале марта ничего не "сломала" в ситуации в государстве, объясняют в монобольшинстве.

Основной важный законопроект из семи пунктов, с которым нужно было успеть по дедлайну до встречи в Брюсселе, – о лоббировании. И его успели принять 23 февраля – до перерыва. Голоса "за" отдали 236 народных депутатов. В Европе это увидели. 12 марта Европейская комиссия объявила, что подготовила переговорные рамки, необходимые в процессе продвижения Украины к членству в ЕС.

Упреки, что истинная причина отмены заседаний – отсутствие голосов, в монобольшинстве отвергают. Но оппозиционные депутаты не соглашаются и предупреждают об опасностях такой работы Рады.

"Детские аргументы и нехватка голосов". Реакция оппозиции

Об отмене заседаний в марте нардепы узнали незадолго до начала. Многие депутаты как раз возвращались в Киев.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко (фракция Голос) получил соответствующий звонок в пути из командировки на юге, где работал с военными.

Незадолго до этого Костенко не смог уехать в командировку в Мюнхен: "Уже ехал на вокзал, и мне сказали: все, никуда ты не едешь".

Нет никакого планирования, все решения принимаются в последний момент, потому что кому-то захотелось, говорит LIGA.net Костенко: "А мы не так часто работаем, чтобы еще и отменять эти заседания".

Во властной фракции нет голосов, и это единственный ответ, почему заседания переносят, убеждает нардеп Ярослав Железняк (Голос). Но к компромиссам с оппозицией СН еще не готова.

Зато ищут союзы с экс-членами ОПЗЖ, добавляет LIGA.net нардеп Юлия Клименко (Голос). И называет это саботажем работы Рады, а разговоры о командировках – "детскими аргументами".

"Монобольшинство последний год дает до 170 голосов в среднем. И это значит, что Слуге народа нужна коалиция, – говорит Клименко. – Пока они создали негласную – с ОПЗЖ. Но они будут нести за это политическую ответственность".

Отвечают в оппозиции и на упреки Слуг народа относительно требований о заграничных командировках. С этим есть проблемы, но вопрос поездок за границу не касается рассмотрения законопроектов и поправок к ним.

О том, что монобольшинство окончательно "развалилось", говорит LIGA.net и нардеп Алексей Гончаренко (ЕС). Обвинение от власти в "терроризме правками" называет ложью.

"Нам всем говорят, что важнейший законопроект в Раде сейчас – о мобилизации. Причем здесь оппозиция, если 7 февраля законопроект был принят в первом чтении. 21 февраля – истек срок подачи правок. И только вчера, 12 марта, комитет по нацбезопасности, в котором глава – из Слуги народа, начал рассматривать правки", – говорит Гончаренко.

На 14-й правке заседание закрыли. Продолжалось оно меньше часа, и рассмотрение должны были продолжить 13 марта. Но с утра отменили. "Кто же здесь не хочет работать?" – спрашивает нардеп.

Большое количество поправок не должно останавливать работу парламента. Законопроекты должны проходить обсуждение, работу в комитетах по правкам и голосование. Даже если правок много, отмечает Клименко.

"А правительственные проекты часто приходят очень низкого качества и их надо дорабатывать. Глава крупнейшей фракции хочет сказать, что депутаты в зале не могут делать свою работу? И если проблема с правками, то почему не поставить законопроекты в первом чтении, где нет поправок?" – спрашивает Клименко.

Полноценные четыре заседания Верховной Рады должны пройти в конце марта. Но и они были под вопросом, говорят в оппозиции.

Мобилизация, УПЦ МП, евроинтеграция. Чем рискуют

Уже сейчас в Раде лежат несколько важных законопроектов – в частности мобилизация, правки, к которой сейчас рассматриваются в комитете, и запрет деятельности московского патриархата в Украине.

Принятие некоторых законов связано с тем, что правительство обещало в рамках евроинтеграции и запуска переговорной рамки с ЕС. А также с исполнением условий МВФ и Всемирного банка.

Затягивать работу над ними опасно, объясняет Клименко.

"Если бы мы не проголосовали закон о лоббизме вовремя, то нам бы вряд ли согласовали переговорную рамку с ЕС. Верховная Рада должна собираться минимум 10 дней в месяц", – говорит депутат.

Верховная Рада (Фото: Офис президента)

Ждут своего часа и вопросы внутренней политики. Костенко рассказывает, что в парламент обратилась Запорожская военно-гражданская администрация. Просят дать дополнительные полномочия.

"У них сейчас застопорилось очень много вопросов, потому что не собирается областной совет. Мы должны предоставить им эти полномочия. Это вопрос функционирования целого региона", – отмечает Костенко.

Впрочем, повестка дня работы Рады, которую получили нардепы, не содержит этих законопроектов. 14 марта предлагают голосовать за ратификации новых соглашений и выходы из старых.

"Должна быть реальная повестка дня, – добавляет нардеп. – А не просто сбор того, что прошло через комитеты. Программа правящей фракции не отвечает реальным потребностям общества".

Глава фракции СН убеждает: если надо, могут собираться и каждый день или "напротив, вообще не собираться достаточно длительное время".

Нужен переход в нормальный режим диалога, как это "было последние полтора года", считает Арахамия: "Это вообще не имеет ничего общего с отсутствием или присутствием голосов – это чистая манипуляция".