Девять преступлений Путина, новый лоукостер в Украине. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сколько жизней украинцев стоит повышение цен на сигареты

Это важная колонка. Примерно на 588 000 жизней наших соотечественников. Именно столько по расчетам автора, исследователя Киевской школы экономики Павла Яворского, меньше украинцев умрет от курения в течении жизни, если будет выполнен семилетний план повышения акцизов на сигареты (уже два года прошли). Выполнить это не просто, лоббисты табачных компаний умеют очень хорошо отстаивать коммерческие интересы. Поэтому это исследование и статья Павла так важны для страны и особенно для 588 000 украинцев. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Девять преступлений Путина. Зачем глава Кремля прописывает себе пожизненный иммунитет

Владимир Путин прописывает себе через нелегитимную Госдуму пожизненный иммунитет от преследований. Когда он уйдет с поста – посадить его будет практически невозможно (нужны будут решения Госдумы и Совфеда, Верховного и Конституционного судов).



В России уже назвали это официальным разрешением совершать любые преступления. Путин даже без кресла главы Кремля сможет делать все, что захочется – любое нарушение закона, любая уголовная прихоть.



Мы собрали девять преступлений Владимира Путина, за которые ему бы не хотелось отвечать. Заказные убийства людей по всей планете мы включили как один кейс – материал вышел бы слишком длинным. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Украине появится новый лоукостер: что известно об авиакомпании и маршрутах

Пандемия – не преграда для начала новых проектов, В Украине появилась еще одна авиакомпания. Развитием новичка занялся выходец из SkyUp Евгений Хайнацкий. Старт, по его словам, может состояться еще до конца этого года. Помимо партнерства с туроператором Тезтур комания планирует выполнять и регулярные рейсы. Для всех остальных авиаторов, ослабленных коронакризисом, появление нового игрока означает ужесточение конкуренции. Для пассажиров – новые предложения и (если сойдутся звезды) лучшие цены. Больше по ссылке.

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Як захистити себе й дитину від коронавірусу на роботі, в школі або садочку – радить лікар

Ми впевнено рухаємося до катастрофи, хворих все більшає, кисню бракує, в лікарні не завжди приймають, бо немає місць. Саме тому так важливо максимально захищати себе від коронавірусу – наскільки це можливо робити власними силами. Професорка кафедри сімейної медицини радить прості лайфхаки, які допоможуть протистояти зараженню. Більше за лінком.

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