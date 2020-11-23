Акциз на сигареты: нужно ли повышать налог и как это влияет на здоровье украинцев

19 листопада у світі відзначали Міжнародний день відмови від куріння. А 14 листопада минуло три роки з того часу, як у Верховній Раді зареєстрували законопроект №6776-д. Трохи більше ніж за місяць законопроект перетворився на закон, яким було встановлено семирічний план підвищення акцизів на тютюнові вироби.

Така дата – гарний привід подивитися, що відбулося зі споживанням тютюну в Україні та спробувати спрогнозувати подальший розвиток подій.

Наразі, не дивлячись на зростання споживання нових тютюнових виробів, на українському рину домінуючі позиції займають цигарки промислового виробництва.

Команда VoxUkraine, Київської школа економіки та Campaign for Tobacco Free Kids провели спільне дослідження щодо оподаткування цигарок. Ми змоделювали зміни цін на цигарки, їхнє споживання та податкові збори (ПДВ, тютюновий акцизний податок та місцевий роздрібний тютюновий акциз) з продажів цинарок в залежності від зміни акцизних податків згідно з чинним планом підвищення ставок акцизного податку.

"Семирічний план", ухвалений парламентом та підписаний президентом у грудні 2017 року, змінив декілька аспектів оподаткування цигарок. Закон підвищив специфічну ставку акцизного податку на цигарки у 2018 році та затвердив її щорічне подальше зростання з 2019-го по 2025 роки (таблиця 1). За чинним графіком акцизний податок буде збільшуватись на 20% щороку протягом наступних п'яти років (з 1 січня 2021 року до 1 січня 2025 року).

Станом на 1 січня 2020 року, цигарки (з фільтром чи без) підлягають змішаній системі акцизного оподаткування, яка включає специфічний акцизний податок (907,2 грн за 1000 цигарок) та адвалорний податок (12% від роздрібної ціни).

Крім того, встановлено мінімальний загальний акцизний податок, який становить 1213,61 грн за 1000 шт. Відповідно, у 2025 році специфічний акциз становитиме 2257,4 грн за 1000 цигарок, а мінімальний загальний акцизний податок – 3019,85 грн за 1000 цигарок (близько 93,2 євро) (згідно даних Національного банку, станом на серпень 2020 року, обмінний курс євро до гривні становить 32,4 грн за 1 євро).

Таблиця 1. Ставки акцизів на тютюнові вироби

Джерела: Податковий кодекс України

З самого початку дії поточної системи оподаткування цигарок, виникають дискусії щодо впливу діючих норм. Існують думки що подальше підвищення податків призведе до скорочення податкових зборів та побоювання щодо зростання тіньового ринку.

Такі оцінки надавалися починаючи з 2014 року, і поки що вони реалізуються лише частково. З 2017 до 2019 року офіційні продажі цигарок зменшилися з 68 до 45 млрд штук (рисунок 1). За той самий період надходження від акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України тютюнових виробів виросли з 39.9 до 44.1 млрд гривень, а поширеність куріння в Україні (тобто частка осіб 12+, які курять) знизилася з 23% до 16.8%.

Рисунок 1. Акцизний податок на тютюнові вироби та продажі цигарок

За даними нашого дослідження, якщо продовжувати виконувати чинний план підвищення акцизів, то протягом наступних п'яти років це дозволить скорочувати споживання цигарок в середньому на 5,6% щорічно (з приблизно 45,3 млрд цигарок у 2020 році до майже 34 млрд цигарок до 2025 року) та збільшувати загальні надходження від податків на тютюнові вироби (ПДВ та акцизи) на близько 12,5% щороку (до 128 млрд грн у 2025 році – в цінах 2020 року). Збори з тютюнового акцизу на цигароки зростуть до майже 97 млрд у 2025 році.

Рисунок 2. Споживання цигарок, податкові надходження та середня ціна згідно із чинним законодавством

Крім впливу на податкові збори, збільшення акцизних ставок вплине й на здоров'я населення. По-перше, протягом наступних п'яти років підвищення акцизів у рамках чинного закону дозволить значно зменшити споживання цигарок – наша модель передбачає, що чинний графік зменшить поширеність куріння серед дорослих (16 років і старше) з 17,4%, або 6,1 млн дорослих українців у 2020 році до 14,7% або 5,2 млн дорослих у 2025 році (рисунок 3).

По-друге, виконання чинного графіку протягом наступних п'яти років (2021-2025) врятує 588 000 життів курців від смертей безпосередньо пов’язаних із курінням протягом життя (рисунок 4).

Збереження життів відбудеться через те, что люди, які курять зараз, припинять куріння, а молодь буде менше починати курити. Відповідно серед цих двох груп скоротиться смертність через хвороби пов'язані зі споживанням тютюну.

Рисунок 3. Поширеність куріння цигарок серед дорослих, згідно з чинним законодавством, 2020 та 2025 рр.

Рисунок 4. Кількість передчасних смертей через куріння цигарок, згідно з чинним законодавством, 2020 та 2025 рр.

Податкові інструменти вважаються найбільш ефективними для скорочення поширеності куріння, одночасно забезпечуючи наповнення державного та місцевих бюджетів. Станом на початок 2020 року, Україна демонструє позитивні тенденції, пов'язані з підвищенням ставок акцизних податків. Проведене дослідження прогнозує, що виконання чинного законодавства у цій сфері продовжить ці тенденції.

З іншого боку, існують аспекти, які потребують подального аналізу та формування державної політики. В першу чергу, це питання розвитку тіньового ринку. За даними Kantar України, частка нелегального ринку також зросла до 5,4% усього ринку тютюнових виробів.

Оскільки більшу частину нелегальної торгівлі складає нелегально ввезена продукція, існує потреба у дослідженні цього питання та попередження контрабанді. Крім того, окремим аспектом є аналіз розвитку нових тютюнових виробів – електроних цигарок та виробів для нагрівання – їх взаємодії з традиційними цигароками.

Стаття надана VoxUkraine

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