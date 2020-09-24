Дискредитация военных учений в Украине, хорошая новость об экономике. Что надо знать утром

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Одна хорошая и две плохие новости о нашей экономике

Вчера появилось много новостей о будущем экономики: одна хорошая и две плохие. Хорошая — украинский ВВП обвалится не на 7,2%, а на 5,5%, говорится в отчете Dragon Capital. Все страны восстанавливаются намного быстрее прогноза и Украина едет на этой волне.

Плохие — в Украине есть первые признаки будущего роста инфляции: цены на продукты растут на 8-9%, а общий показатель сдерживается ценой энергоносителей и дефляцией предыдущих месяцев. Уже в первом квартале 2021-го инфляция будет 6%, прогнозирует главный экономист ICU Сергей Николайчук.

Еще одна неважная новость — падение промпроизводства в августе ускорилось до 5,3% (год к году). Самое плохое в новости — получается, что зря новое министерство по вопросам стратегических отраслей экономики создавали. Ведь именно неудачи промышленности и стали причиной реинкарнации Минпромполитики под другим названием. Действительно – зря! Больше по ссылке.

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Объединенные усилия – 2020. Украинские и британские десантники форсировали Днепр

ФСБ провела успешную информационную атаку против Украины. Цель — дискредитация военных учений в Украине, создание очагов недовольства, дискредитация НАТО в глазах украинцев. Способ — взлом сайтов органов власти, публикация фейков, направленных на выполнение целей. Реализация — взломаны сайты Нацполиции и местных исполкомов. В одном случае сайт полиции использовали для фейка об изнасиловании 16-летней девочки американским солдатом.



Во втором пошли дальше. Сначала взломали сайт местного исполкома, где запустили фейк о повреждении АЭС в ходе учений. Затем взломали местный сайт Нацпола и разместили фейк о старте эвакуации граждан в связи с фейком первым.



Итог — успешное выполнение спецоперации. Медиа и соцсети успели подхватить ложь. Теперь она живет своей жизнью. Малограмотные граждане будут обсуждать ее на кухне, среди знакомых в соцсетях. И негодовать — какое НАТО плохое, не нужно оно нам.



Так русские бьют внутри Украины по доверию украинцев к единственному союзнику, который есть у нашей страны.



По поводу учений в целом. Зачем они нужны? Затем что НАТО — это наш щит. И этот щит уже сейчас нас защищает, хотя мы за него пока официально не встали.



Сейчас в России масштабные учения. Отрабатывают вторжение в Украину. НАТО согласилось проводить с нами учения синхронно с российскими с одной простой целью: чтобы не допустить превращения русских учений в наступление. Это самый простой трюк с мобилизацией армии – прикрыть вторжение легендой о тренировках.



И наши союзники из НАТО пошли на риск конфронтации, чтобы прикрыть Украину, если русские осмелятся идти дальше (разумеется, пока тут НАТО — никто не пошевелится). И так щит НАТО прикрывает нас уже не первый раз.



И в этот раз, судя по активности, есть тревожные разведданные. По этой причине и постоянные совместные полеты ВВС Украины и союзников над страной. Конвертопланы НАТО над Киевом. B52 туда–сюда, вдоль и поперек. НАТО демонстрирует: не сметь трогать Украину, Иван.



Русские с этим ничего не могут сделать. Поддержка НАТО в Украине (плюс-минус 50% "за") выше, чем даже в самих некоторых странах НАТО. И ФСБ пытается это изменить психологическими и информационными спецоперациями. Но не чтобы НАТО навредить. А чтобы убедить нас, что все не так однозначно и друзей у нас нет. Зачем им это? Чтобы однажды ударить. И чтоб никто не помешал.



Совместные учения в Украине продолжаются. Посмотрите один день в фоторепортаже. Больше по ссылке.

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В Украину зашел "российский Amazon" Wildberries. Как он ведет бизнес и что его тут ждет

В Украину зашёл крупнейший российский маркетплейс Wildberries. Это очень крупный игрок — оборот компании в 14 раз больше, чем у Розетки. Кабмин уже рассматривает возможность введения санкций против "российского Amazon", а специалисты рынка задаются вопросом: чем компания сможет удивить пользователей на конкурентном украинском рынке. Как Wildberries стал лидером в России и на что может рассчитывать в Украине – читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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