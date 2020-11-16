Додон проиграл, Ajax Systems открыл второй завод, доллар подешевеет. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 16 ноября. Температура от -3 до +3, курс доллара 28.04

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. 1000 рабочих мест. Ajax Systems открыл второй завод в Киеве

Доброе утро! Давай начнем неделю с хороших новостей. И вот одна из лучших, что я слышал за последние месяцы. Отечественная компания Ajax Systems, производящая охранные системы открывает новый завод в Киеве, большое производство – 1000 рабочих мест. Ajax – отличный пример компании из новой украинской экономики. Компания работает и создает продукт в Украине, (но далека от украинского государства), она привносит в страну уникальную компетенцию – создавать и продавать высокотехнологичную b2b продукцию на развитых рынках. Ajax – отличная школа бизнеса для будущих украинских Илонов Масков. Если честно, то искренне верю, что новости о развитии Ajax куда важнее для промышленности страны, чем пресс-релизы об очередной реанимации большой украинской авиации. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Пророссийский Додон проиграл. Санду – новый президент Молдовы

Пожалуй, лучшая новость после выборов США – итоги выборов в Молдове. Согласно официальному подсчету, со значительным отрывом побеждает проевропейский кандидат Майя Санду. Кремлевский ставленник Додон уходит в прошлое, но на этапе подсчета говорил, что это он победил, не признает поражение, а оппозицию обвиняет... в фальсификациях. В принципе, то же самое пытается делать Трамп. Но вообще в мире мало примеров, когда власть, контролируя все органы и ведомства, смеет кого-то обвинять в нарушениях. Кажется, такой абсурд – прерогатива популистов. Впрочем, это не имеет значения. Молдова возвращается к норме. И это очень важно для Украины. А для России – тревожный сигнал: маятник качнулся в другую сторону и адекватности на планете становится все больше. Неплохое завершение в целом дурацкого года. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Последняя неделя перед девальвацией. Доллар подешевеет, но ненадолго. Прогноз до 20 ноября

На этой неделе у украинского валютного рынка будет одна из последних в этом году возможностей увидеть, как доллар стоит дешевле 28 гривень.

Курс постепенно снижается с начала ноября, остановившись на уровне 28,15 грн/$. В середине месяца опрошенные LIGA.net финансисты ожидают пика ревальвации, но дальше доллар снова начнет дорожать. Почему? И что сейчас укрепляет гривню? Читайте в нашем еженедельном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Йдемо в кінотеатр у будні дні: які фільми варто подивитися цього тижня

Минули перші вихідні "карантину вихідного дня". Він болісно б’є по розважальній індустрії, зокрема по кінотеатрах. Чому? Більшу частину коштів вони збирали у вихідні і тепер можуть закритися. Тому ми в LIGA.net вирішили допомогти бізнесу і безкоштовно рекламуватимемо фільми в кінотеатрах, які можна подивитися у будні. А подивитися справді є на що! Обирайте! Більше за посиланням.

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